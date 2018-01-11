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Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2017 г.
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Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2017 г.

Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2017 г.

Не так давно мы назвали лучшие, по мнению редакции ITC.ua, игры, фильмы и сериалы 2017 г.. Теперь же предоставим слово читателям. Давайте посмотрим, какие игры, фильмы и шоу интересовали посетителей нашего сайта больше всего. Приведенные ниже рейтинги составлены на основе посещаемости соответствующих материалов – это действительно то, что вы читали.

Топ-10 игр 2017

  1. Car Mechanic Simulator 2018
  2. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
  3. Expeditions: Viking
  4. Assassin’s Creed Origins
  5. Half-Life: A Place in the West
  6. Wolfenstein II: The New Colossus
  7. Mass Effect: Andromeda
  8. Need for Speed Payback
  9. Horizon Zero Dawn
  10. Call of Duty: WWII

Топ-10 фильмов 2017

  1. Blade Runner 2049 / «Бегущий по лезвию 2049»
  2. It / «Оно»
  3. «Киборги»
  4. Transformers: The Last Knight / «Трансформеры: Последний рыцарь»
  5. Logan / «Логан: Росомаха»
  6. The Fate of the Furious / «Форсаж 8»
  7. Alien: Covenant / «Чужой: Завет»
  8. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales / «Пираты Карибского моря: месть Салазара»
  9. John Wick: Chapter 2 / «Джон Уик 2»
  10. Jumanji: Welcome to the Jungle / «Джуманджи: Зов джунглей»

Топ-10 сериалов 2017

  1. Dark / «Тьма»
  2. 13 Reasons Why / «13 причин почему»
  3. American Gods / «Американские боги»
  4. Mindhunter / «Охотник за разумом»
  5. The Handmaid’s Tale / «Рассказ служанки»
  6. Taboo / «Табу»
  7. The Punisher / «Каратель»
  8. Manhunt: Unabomber / «Охота на Унабомбера»
  9. Legion / «Легион»
  10. Mr. Mercedes / «Мистер Мерседес»

Мы не будем делать никаких выводов из данных топов, но было бы интересно услышать ваше мнение в комментариях. И помните – мы пишем об играх, фильмах и сериалах потому, что вы читаете.

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