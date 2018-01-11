Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2017 г.
Не так давно мы назвали лучшие, по мнению редакции ITC.ua, игры, фильмы и сериалы 2017 г.. Теперь же предоставим слово читателям. Давайте посмотрим, какие игры, фильмы и шоу интересовали посетителей нашего сайта больше всего. Приведенные ниже рейтинги составлены на основе посещаемости соответствующих материалов – это действительно то, что вы читали.
Топ-10 игр 2017
- Car Mechanic Simulator 2018
- PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
- Expeditions: Viking
- Assassin’s Creed Origins
- Half-Life: A Place in the West
- Wolfenstein II: The New Colossus
- Mass Effect: Andromeda
- Need for Speed Payback
- Horizon Zero Dawn
- Call of Duty: WWII
Топ-10 фильмов 2017
- Blade Runner 2049 / «Бегущий по лезвию 2049»
- It / «Оно»
- «Киборги»
- Transformers: The Last Knight / «Трансформеры: Последний рыцарь»
- Logan / «Логан: Росомаха»
- The Fate of the Furious / «Форсаж 8»
- Alien: Covenant / «Чужой: Завет»
- Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales / «Пираты Карибского моря: месть Салазара»
- John Wick: Chapter 2 / «Джон Уик 2»
- Jumanji: Welcome to the Jungle / «Джуманджи: Зов джунглей»
Топ-10 сериалов 2017
- Dark / «Тьма»
- 13 Reasons Why / «13 причин почему»
- American Gods / «Американские боги»
- Mindhunter / «Охотник за разумом»
- The Handmaid’s Tale / «Рассказ служанки»
- Taboo / «Табу»
- The Punisher / «Каратель»
- Manhunt: Unabomber / «Охота на Унабомбера»
- Legion / «Легион»
- Mr. Mercedes / «Мистер Мерседес»
Мы не будем делать никаких выводов из данных топов, но было бы интересно услышать ваше мнение в комментариях. И помните – мы пишем об играх, фильмах и сериалах потому, что вы читаете.