Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2017 г.

Не так давно мы назвали лучшие, по мнению редакции ITC.ua, игры, фильмы и сериалы 2017 г.. Теперь же предоставим слово читателям. Давайте посмотрим, какие игры, фильмы и шоу интересовали посетителей нашего сайта больше всего. Приведенные ниже рейтинги составлены на основе посещаемости соответствующих материалов – это действительно то, что вы читали.

Топ-10 игр 2017

Топ-10 фильмов 2017

Топ-10 сериалов 2017

Мы не будем делать никаких выводов из данных топов, но было бы интересно услышать ваше мнение в комментариях. И помните – мы пишем об играх, фильмах и сериалах потому, что вы читаете.