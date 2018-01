Выбор редакции 2017: сериалы

Как мы и обещали в материале о главных фильмах 2017 года, завершает публикацию серии статей «Выбор редакции 2017» подборка лучших, по мнению журналистов ITC.ua, сериалов прошлого года. В этот раз список получился более длинным за счет введения новых категорий. Обратите внимание, что, как и в предыдущем материале, в нашу подборку попали сериалы, вышедшие в 2017 и конце 2016 гг., обзоры которых публиковались на страницах ITC.ua.

Сериал для детей

Экранизация классического романа Люси Мод Монтгомери «Энн из Зелёных Крыш» – сериал, который можно порекомендовать как детям, так и взрослым. Кроме очень искренней истории девочки-сироты, Anne with an E впечатляет еще и очень фактурной, реалистичной Канадой конца XIX – начала XX веков, воссозданной с впечатляющим вниманием к деталям. Учитывая, что литературное произведение и его продолжения охватывают 40 лет истории Энн и ее семьи, мы надеемся увидеть еще несколько сезонов Anne with an E.

Молодежный сериал

13 Reasons Why – совсем не простой для просмотра сериал, он поднимает серьезные проблемы, связанные с издевательствами в школе, травлей в социальных сетях, сексуальным насилием, подростковым суицидом. Благодаря смелости, такту и эмпатии авторов сериал нашел отклик в сердцах школьников, старшеклассники смотрят и обсуждают его не только в США, но и в Украине. А значит, своей цели авторы добились.

Сериал по комиксам

Netflix, главный поставщик сериалов по вселенной Marvel Cinematic Universe, в 2017 году выпустил сразу три новых шоу. Причем если к двум из них у нас есть очень серьезные вопросы, то третье, The Punisher – это лучшая совместная работа Marvel / Netflix и вообще лучший супергеройский сериал в истории. Наверно, потому, что посвящен он совсем не супергероям. The Punisher в первую очередь о солдатах, вернувшихся с войны и пытающихся адаптироваться к мирной жизни, в большей мере это драма, чем боевик. Один из тех сериалов, которые не стоит пропускать.

Триллер

The Sinner – удивительно глубокий триллер от USA Network. Триллер, который до самой последней серии держит вас в напряжении, заставляя перебирать различные версии, чтобы найти объяснение всему происходящему на экране. С каждой новой серией простое, кажется, дело становится все более сложным, чтобы в конце концов опять стать простым. Это история о том, как любовь и сострадание ведут к смерти, а смерть, возможно, является невероятным актом милосердия.

Исторический/биографический сериал

В данном случае мы намеренно объединили две категории, исторический и биографический сериал, в одну. Потому что Genius – это не просто экранизация биографической книги «Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная» Уолтера Айзексона, но и попытка через события жизни гениального физика показать историю первой половины XX века, непосредственным свидетелем и участником которой стал Альберт Эйнштейн. Сериал заслуживает внимания и благодаря великолепному подбору актеров на главные роли.

Фантастический сериал

Локальный сериал, снятый в первую очередь для немецкого рынка, Dark внезапно оказался чуть ли не самым интересным релизом Netflix в 2017 г. Фантастическая история нескольких поколений жителей маленького европейского городка, с лихо закрученным нелинейным сюжетом, гнетущей атмосферой и очень качественными актерскими работами, захватывает с первых же минут и держит в напряжении до самых финальных титров. Последняя серия оставляет множество вопросов, ответы на которые мы надеемся найти во втором сезоне Dark, производство которого уже началось.

Самый необычный сериал

American Gods, сериал по одноименному роману Нила Геймана, не оставит вас равнодушным: вы либо безоговорочно полюбите его, либо столь же безоговорочно возненавидите. История противостояния старых и новых богов, живущих среди людей, то ли фантастика, то ли фэнтези, то ли притча, густо замешанная на мифологии сразу нескольких народов – очень необычное и местами отталкивающее зрелище. American Gods – это фантасмагория, чем-то близкая по духу к победившему в этой номинации в 2016 г. сериалу Dirk Gently’s Holistic Detective Agency. Еще один сериал, который бы претендовал на приз в данной категории – мистическая драма Taboo Тома Харди, о противостоянии могучей Британской Ост-Индской компании и всего одного, но очень необычного человека.

Лучшая экранизация

Знаковый роман канадской писательницы Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» – это оруэлловский «1984» с элементами феминизма, обличающий религиозный фундаментализм и мужской шовинизм. Отрадно, что экранизация The Handmaid’s Tale от Hulu очень близка к тексту книги, но в то же время является самостоятельным произведением. The Handmaid’s Tale выиграла восемь (!) Emmy 2017 и претендует на Golden Globe 2018 в трех категориях. В этой же категории стоит отметить экранизацию еще одного романа Маргарет Этвуд – мини-сериал Alias Grace от CBC Television / Netflix.

Документальный сериал

Five Came Back – документальный фильм о пятерке голливудских режиссеров, фиксировавших события Второй мировой войны и во многом определивших отношение американцев к, казалось бы, чужому для них конфликту. Созданные ими документальные и художественные фильмы вдохновляли американских солдат и союзников, использовались как оружие, чтобы противостоять немецкой пропаганде, стали частью доказательной базы преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе. Five Came Back – это мозаика из черно-белой и цветной военной хроники, отрывков игровых и документальных фильмов героев сериала, интервью режиссеров разных лет, комментариев приглашенных звезд, документов военных времен. Трехчасовой сериал можно просмотреть буквально на одном дыхании, здесь нет неинтересных эпизодов.

Разочарование года

В этой категории за «первенство» боролись сразу два сериала Marvel/Netflix – Iron Fist и The Defenders. Что, мягко говоря, удивительно на фоне очень удачных супергеройских шоу 2015–2016 гг. Если бы не вышедший в этом же году The Punisher, на Marvel Cinematic Universe в исполнении Netflix можно было бы поставить жирный крест. А в категории Разочарование года с небольшим отрывом победил Iron Fist – совершенно беззубый и просто неинтересный.

Сериал года

Сериалом года редакция ITC.ua практически единогласно объявляет основанный на реальных событиях и рассказывающий истории становления криминальной психологии и профилирования Mindhunter от Netflix. Это очень неторопливый, реалистичный, практически документальный сериал, по большей части состоящий из диалогов. На фоне большинства криминальных сериалов «Охотник за разумом» выглядит очень свежо, хотя специфическая динамика фильма не всем придется по вкусу, да и впечатлительным людям лучше воздержаться от просмотра: истории, с которыми сталкиваются агенты ФБР, не для слабонервных.

Что ж, все награды редакции ITC.ua розданы. Если вы не согласны с нашим мнением, называйте свои сериалы года в комментариях. А мы начинаем отслеживать и рецензировать игры, фильмы и сериалы нового, 2018 г. Он обещает быть не менее интересным, чем предыдущий.