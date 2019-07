Beyond: Two Souls – обещанного шесть лет ждут

Как и обещали Epic Games, следующий проект Quantic Dream появился на ПК ровно через месяц после выхода PC-версии Heavy Rain – 22 июля 2019 г.. Интерактивная история Beyond: Two Souls с Эллен Пейдж и Уиллемом Дефо, разошедшаяся на PS3 и PS4 общим тиражом в 2,8 млн. копий, доступна теперь и PC-геймерам.

Beyond: Two Souls Жанр интерактивная история, action/adventure

Платформы PlayStation 3, PlayStation 4, Windows

Языки русский, английский

Разработчик Quantic Dream

Издатель Sony Computer Entertainment

Сайт Epic Games Store

Beyond: Two Souls – это история жизни Джоди Холмс, девочки/девушки/молодой женщины, связанной со странным существом из потустороннего мира, рассказанная в хаотичном порядке. Нелинейное повествование, причину которого вы узнаете только в эпилоге, бросает игрока в разные временные периоды и разные ситуации. Вот Джоди еще маленькая девочка, живущая на военной базе и боящаяся темноты, а вот она чуть не умирает от обморожения, скитаясь среди зимы как бомж. Вот взрослая Джоди хладнокровно убивает противников, выполняя задание ЦРУ в одной африканской стране, а вот она еще подросток, бунтующая против всех и пытающаяся сбежать с военной базы, чтобы провести хотя бы один вечер как обыкновенный тинейджер. Разные времена, разная Джоди, но рядом с ней всегда Айден, самое близкое ей существо, невидимый друг, защищающий ее в минуты опасности, которых в жизни девушки будет немало.

Нелинейное повествование позволяет Дэвиду Кейджу выстроить эмоциональную картину игры и ее темп так, чтобы чередовать напряженные и спокойные моменты, длинные, полуторачасовые эпизоды и короткие пятиминутные сцены-связки. Существует два официальных порядка игры – Оригинальный и Ремикс, отличающиеся последовательностью эпизодов, впрочем, ни один из них не совпадает с хронологическим. В отличие от той же Heavy Rain, где некоторые эпизоды просто выпадали в связи со смертью тех или иных персонажей, в Beyond: Two Souls вы увидите все части. Видимо, после Heavy Rain в Quantic Dream поняли, что тратить время и силы на проработку сцен, которые посмотрят лишь 10-20% игроков – нерационально.

Beyond: Two Souls, как и все предыдущие (и последующие) игры Quantic Dream и Дэвида Кейджа – это разветвленная интерактивная история, влиять на финал которой вы можете через общение с другими персонажами или совершая действия в боевой обстановке. Как многие подобные игры, боевая часть здесь представлена в основном QTE, правда, в этот раз в большинстве драк вы не получаете прямых подсказок, какие кнопки необходимо нажать, а должны угадывать направление удара или уклонения по движениям главной героини. Так подобные моменты выглядят намного реалистичней; с другой стороны, при данном подходе пройти все бои чисто у вас точно не получится.

В Beyond: Two Souls одиннадцать разных окончаний, зависящих от того, кого из второстепенных персонажей вы не смогли спасти в процессе игры, и от вашего выбора в самом конце (ну и от того, смогли ли вы добраться до этого самого конца в последней миссии). Вот только, в отличие от уже упомянутой выше Heavy Rain, ощущения, что вы как-то влияете на глобальный финал по мере прохождения игры, здесь, увы, нет. Если в Heavy Rain вы знали, что в случае смерти одного из персонажей вы можете не увидеть большой кусок игры и даже не спасти мальчика, ставшего заложником маньяка, то в Beyond: Two Souls этого ощущения необратимости ваших действий нет. Поэтому часть эпизодов, особенно боевых, которые в Heavy Rain вызывали очень яркие эмоции именно из-за смертности героев, в Beyond: Two Souls выглядят более сухо.

Еще одна проблема игры в том, что геймплей, построенный на взаимодействии Джоди и существа из потустороннего мира, кажется, выходит за рамки жанра интерактивных историй, ему здесь тесно. На этой механике можно было бы запросто построить неплохой паранормальный stealth-шутер, добавь авторы в нее чуть-чуть больше собственно шутера. Тот же полуторачасовой эпизод The Mission, в которой Джоди предстоит выполнить задание по устранению главы террористов в Могадишо, хорошо демонстрирует это. Порой игру действительно хочется разделить на две части – интерактивный фильм с выбором веток диалогов и фантастическую action/adventure про агента ЦРУ.

Кстати, в PC-версию Beyond: Two Souls включен DLC Advanced Experiments, который входил в состав Special Edition игры. Это семь испытательных комнат в духе Portal, который Джоди и Айден должны пройти за отведенное время. Увы, из семи комнат условно сложной является лишь одна, а всю полосу препятствий можно пробежать за 10-15 минут. Обидно, из этого режима можно было бы сделать полноценную игру, особенно учитывая уже имеющийся здесь кооператив, в котором один из игроков управляет Джоди, а другой Айденом.

На момент релиза Beyond: Two Souls демонстрировала невероятный уровень оцифровки персонажей и лицевой анимации. Эллен Пейдж и Уиллем Дефо выглядели настолько живыми, что игру (во второй раз в истории) показывали в рамках Tribeca Film Festival. И это справедливо, ведь роль в Beyond: Two Souls – это лучшая актерская работа Эллен Пейдж со времен Juno (2007), а возможно, и просто лучшая в ее карьере. По прошествии шести лет Beyond: Two Souls совсем не выглядит устаревшей, а точность сканирования лиц, анимация, слезы и передача цифровыми персонажами эмоций реальных актеров по-прежнему поражает.

Отдельно хочется сказать о музыке. Beyond: Two Souls посвящена композитору Норманду Корбейлу, умершему от рака в начале 2013 г., за полгода до релиза игры. Корбейл писал музыку для нескольких игр Quantic Dream – Fahrenheit, Heavy Rain и… Beyond: Two Souls. Он не успел завершить свою последнюю работу, и закончить ее взялся Лорн Бэлф, протеже Ханса Циммера, ответственный за саундтреки к таким играм как Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed: Revelations, FIFA 19 и многим другим. Саундтрек получился действительно великолепный, отлично передающий настроение героини в каждый из периодов ее жизни. Обязательно прислушайтесь.

Несмотря на то, что финальные кадры Beyond: Two Souls очень прямолинейно (ветка Жизнь – Зои) намекают на продолжение игры, в 2015 г., после релиза проекта на PlayStation 4, Дэвид Кейдж заявил, что Quantic Dream не планирует выпускать сиквел. «Нет, на текущий момент у нас нет планов по сиквелу Beyond: Two Souls. – сказал французский гейм-дизайнер, – Мы предпочитаем пробовать новые идеи и направления в каждой следующей игре. Я знаю, это необычно для индустрии, но мы не хотим делать одну и ту же игру десять раз подряд или чувствовать себя слишком комфортно, занимаясь только тем, что хорошо знаем. Мы любим эксперименты и риск, любим исследовать новые безумные идеи и смотреть, как поклонники наших игр и комьюнити отреагируют на них». Что ж, будем надеяться, что Дэвид передумает, тем более что Quantic Dream уже выпустила игру в другом сеттинге – Detroit: Become Human. Лично я бы посмотрел на то, как Джоди и/или подросшая Зои выживают в пост-апокалиптическом мире, который героиня видит в своих снах. Этакий паранормальный Last of Us. Впрочем, зная пристрастие Кейджа к интерактивному кино, мы вряд ли получим именно Last of Us.

Что ж, лично меня очень радует, что маркетинговые усилия Epic Games дали PC-геймерам возможность познакомиться с играми Quantic Dream. Да, эти интерактивные истории не идеальны и в них порой действительно слишком мало игры, но это хорошо рассказанные истории, за развитием которых интересно следить. Если вы не уверены, что готовы потратить 323 грн. (как мне кажется, это вполне справедливая цена) на эту игру, подождите распродажи, которая наверняка состоится в рождественский период, или загрузите демо-версию, которая поможет вам принять решение.

Что же до последней на сегодня игры Quantic Dream, Detroit: Become Human, то ее выход в Epic Games Store запланирован на осень 2019 г. Ждать осталось недолго. Скорее всего мы не будем публиковать рецензию на нее, ведь с момента выхода PS4-версии прошло лишь чуть больше года.