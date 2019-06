Heavy Rain: время дождя

Heavy Rain – первая интерактивная драма Дэвида Кейджа после Fahrenheit (2005), которая появилась на Windows ПК благодаря сотрудничеству Sony, Quantic Dream и Epic Games Store. Знаковое событие, которое многие из нас ждали 10 лет, так что мы не планируем игнорировать этот релиз, тем более что у редакции ITC.ua особое отношение к играм Дэвида Кейджа.

Heavy Rain Жанр интерактивная история, адвентюра

Платформы Windows, PlayStation

Языки русский, английский

Разработчики Quantic Dream

Издатель Sony Computer Entertainment

Сайт Epic Games Store

Все-таки в войне ПК-эксклюзивов есть и положительные стороны. Неизвестно, сколько бы мы еще дожидались выхода игр Quantic Dream на PC, если бы Epic Games Store не нужны были маркетинговые козыри в партии против Steam. Что ж, в данном случае это не перекупленный в последний момент прямо перед релизом проект, как было с Metro Exodus или Shenmue III – честная сделка и справедливая цена. Сейчас игра стоит 323 грн., но купить ее можно было и с неплохой скидкой.

У редакции ITC.ua особое отношение к играм Quantic Dream еще со времен «Домашнего ПК». В ДПК мы заигрывались Omikron: The Nomad Soul (1999) всей редакцией, а Дэвид Кейдж стал одним из первых западных разработчиков, с которым мы, точнее, Алекс Птица, познакомились на зарубежных выставках. С не меньшим удовольствием мы играли и в Fahrenheit (2005), последний проект Quantic Dream, выходивший на ПК.

Забавно, что ситуация могла сложиться совсем по-иному, и это владельцы PlayStation завидовали бы пользователям ПК и ждали бы портирования Heavy Rain на консоль Sony. Изначально Дэвид Кейдж предлагал игру Microsoft, но представители компании не решились финансировать проект, поднимающий тему похищения детей. Что ж, потом в Microsoft наверняка кусали локти, Heavy Rain стала одной из самых продаваемых игр PlayStation 3, в 2016 г. была портирована на PlayStation 4 и по состоянию на 2018 г. разошлась общим тиражом в 5,3 млн. копий. Прибыль Sony составила более €100 млн. Кроме того, Heavy Rain собрала неплохой урожай наград, включая три British Academy Video Games Awards (игровая BAFTA) и три D.I.C.E. Awards.

Если вы не знакомы с играми Quantic Dream, то проще всего описать их как интерактивные истории в духе The Walking Dead или Life Is Strange, вот только появились они намного раньше. И если проекты Telltale Games (мир праху ее) и DONTNOD Entertainment все же ближе к комиксам и книгам, Дэвид Кейдж в своих работах тяготит к кинематографу. Да, это то самое «мыльное кинцо», которым ПК-бояре привыкли пенять адептам консольного гейминга. Но это высококлассное кинцо, с густой атмосферой, отличной постановкой кадра, неплохой операторской работой, привлечением хороших актеров.

Разработка Heavy Rain длилась 4 года, а бюджет игры, включая маркетинг и распространение, составил около €40 млн., как у хорошего европейского фильма (напомним, Quantic Dream – французы). В игре «снялись» британские актеры Паскаль Лангдейл, Леон Окенден, Сэм Дуглас и модель Джеки Эйнсли (внешность и захват движений), которая в 2015 г. стала женой Гая Ричи (да, того самого). Плюс еще 90 исполнителей на второстепенных ролях. Сценарий игры содержал 2000 страниц, и только основные съемки заняли 170 рабочих дней плюс 60 дней потребовалось для захвата лицевой анимации! Всего же в процессе работы над игрой в Quantic Dream создали 30,000 уникальных анимаций! Поистине титаническая работа, на тот момент уникальная по сложности и объему.

Конечно, сейчас, спустя 9 лет, игра не выглядит как кинематографический шедевр. И лицевая анимация, и технологии захвата движения, и в целом компьютерная графика за прошедшее время шагнули далеко вперед. Тем не менее, в визуальном плане картинка не вызывает отторжения, а детализация лиц персонажей, которую можно увидеть на экранах загрузки, до сих пор производит впечатление. На ПК портировали версию игры для PlayStation 4 с уже повышенным качеством текстур и разрешением, кроме того, авторы добавили настройки качества графики и адаптировали управление под клавиатуру. Играть с клавиатуры вполне комфортно, но мы все же рекомендуем использовать в Heavy Rain геймпад – круговые и полукруговые движения, которых в игре более чем достаточно, удобнее выполнять стиком, а не мышью.

В целом, портирование проведено неплохо, хотя при загрузке отдельных эпизодов даже с SSD на ПК с 16 GB памяти и GeForce GTX 1060 наблюдается заикание и заметное, до 5 кадров в секунду, падение fps в первых сценах. Надеемся, эту проблему решат в одном из ближайших патчей.

Если говорить о геймплее Heavy Rain – то это интерактивная история с возможностью выбора вариантов ответа в диалогах и множеством динамичных QTE-сцен. Причем QTE здесь сделано на порядок лучше, чем в тех же The Walking Dead и Life Is Strange. Драки или погони вполне реально проиграть, мало того, каждый из четырех героев может погибнуть, но при этом вы не увидите таблички GAME OVER, просто некоторые эпизоды станут недоступны и изменится финал игры. Всего в Heavy Rain 17 окончаний, и чтобы увидеть их все, вам придется пройти игру несколько раз и потратить суммарно около 100 часов. К сожалению, в ПК-версию игры не вошло бонусное DLC The Taxidermist, события которого происходят за 2 года до основной истории.

Сюжет Heavy Rain крутится вокруг серийного убийцы по прозвищу Origami Killer, который похищает и убивает детей. В игре четыре играбельных персонажа, и каждый эпизод вы управляете одним из них. Иногда герои встречаются в одной точке, тогда управление передается от одного персонажа к другому.

Бесспорно, у Heavy Rain даже без учета сбоев при портировании и несколько устаревшей графики, есть и базовые проблемы. Управление порой завязывает пальцы в узлы, но так необходимо по сюжету. Без многих базовых рутинных действий, например, необходимых для поездки на машине, можно было бы обойтись. Сюжетные линии некоторых персонажей, та же нуарная история детектива Скотта Шелби, прописаны немного небрежно. Игра зачастую манипулирует геймером. Символизм порой слишком прямолинеен. И т.д. Но в целом, Heavy Rain был и остается одним из шедевров, заслуживших место в зале славы видеоигр. Героям игры сопереживаешь, а за развитием истории действительно интересно следить, пытаясь вычислить убийцу и спасти похищенного ребенка. Да, шанс найти мерзавца имеет каждый из героев, даже в случае гибели других персонажей. Одним словом, если вы ждали Heavy Rain на ПК и любите игры Дэвида Кейджа, рекомендуем вам потратить 323 грн., даже если вы испытываете неприязнь к Epic Games Store. Вероятно, Heavy Rain — один из самых важных ПК-релизов лета 2019.

ПК-версия следующей интерактивной истории Дэвида Кейджа, Beyond: Two Souls (релиз на PlayStation 3 в 2013 г.), с Эллен Пейдж и Уиллемом Дефо в главных ролях, выйдет в Epic Games Store 22 июля 2019 г. Демо-версия игры должна быть доступна к моменту публикации этой статьи.

Ну а релиз самой новой игры Quantic Dream, Detroit: Become Human, ради которой лично я задумывался о покупке консоли, запланирован на осень 2019 г. Всего-то полтора года после выхода на PlayStation 4 – колоссальный прогресс.

Что ж, мы обязательно дождемся этих игр, а пока что настоятельно рекомендуем вам познакомиться с Heavy Rain, несмотря на почтенный возраст и некоторые недостатки PC-порта – это все еще отличная атмосферная игра, которую не стоит пропускать, даже если вы скептически настроены по отношению к адвентюрам и интерактивным историям.

P.S. Обратите внимание на раздел бонусов. Там можно найти интересные ролики о создании игры, пробы актеров, первую технодемку проекта, шикарные арты локаций.