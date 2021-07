Chivalry 2: плоть и кровь

После катастрофического релиза Mirage: Arcane Warfare, вот то был действительно Epic Fail, а не та несущественная неприятность, о которой рассказывает Дмитрий Курятник на соседних страницах (речь о продажах, а не о качестве игры, если что), Torn Banner Studios для спасения компании необходим был железобетонный хит, и разработчики взялись за то, что выходит у них лучше всего – за новую Chivalry. Что ж, в третий раз за 14 лет у студии получилось именно то, чего ждали игроки – брутальный, насыщенный, немного казуальный, но позволяющий продемонстрировать и личное мастерство, командный слешер в декорациях мрачного средневековья. Никакой магии (ну почти никакой), никаких джиннов и никаких ярких красок. Кажется, в студии хорошо выучили урок Mirage.

Chivalry 2 Жанр Action, fighting, hack and slash

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Языки английский, русский

Разработчик Torn Banner Studios

Издатель Tripwire Interactive

Сайты Epic Games Store

С момента выхода первой коммерческой игры Torn Banner Studios, Chivalry: Medieval Warfare, прошло уже девять лет, и за это время на рынке появилось некоторое количество неплохих многопользовательских слешеров в средневековом сеттинге (такое впечатление, что качественные игры в этом субжанре выходят ровно раз в два года), каждый из которых привносил что-то новое, совершенствуя формулу, заданную еще 14 лет назад, в модификации Age of Chivalry для Half-Life 2. War of the Roses, War of the Vikings, For Honor, различные версии Mount & Blade, сетевой режим в которых близок к Age of Chivalry, ну и, наконец, Mordhau. С выхода последней, кстати, прошло ровно два года, и вуаля… встречайте Chivalry 2 от родоначальников жанра. Оставив практически без изменений ключевые механики, разработчики внимательно изучили опыт Mordhau и внесли в игру несколько приятных нововведений, разнообразящих геймплей.

Если вы читаете эту статью, то предположительно знаете, что представляет собой серия Chivalry. Грубо говоря – это такой средневековый Quake на мечах с некоторыми элементами реалистичного фехтования. Сражения происходят команда на команду в формате 32 на 32 или 20 на 20 игроков. Часть карт, так называемые Team Objective, состоят из ярко выраженных этапов, во время которых вы должны выполнить ту или иную задачу: дотолкать таран до крепостной стены, выбить ворота, захватить центральную площадь, освободить пленных, сжечь все дома в деревне, убить короля, украсть золото и т.д. Каждая из подобных карт – история противостояния группировок Agatha Knights и Mason Order. Там даже есть определенный внутриигровой лор, но поверьте, вам будет явно не до него. Остальные карты – это просто арены для свалки стенка на стенку или каждый сам за себя. Если вы играли в предыдущую часть или в ту же Mordhau, то знаете, о чем идет речь.

В отличие от Mordhau или, скажем, War of the Roses, где вы могли дать в руки своему бойцу любое доступное оружие, любой щит и облачить его в любые латы, в первой Chivalry нам были доступны лишь четыре наперед заданных класса – лучник, солдат, боец авангарда и рыцарь. Примерно то же самое осталось и в Chivalry 2, вот только теперь внутри каждого из классов появились и подклассы, которые открываются в том случае, если вы набрали достаточно опыта, играя за героя предыдущего подкласса. Так, лучник может стать арбалетчиком, а тот, в свою очередь, — застрельщиком с дротиками. Рыцарь получит вместо тяжелого двуручного оружия щит и одноручный чекан и т.д. Кроме того, каждому из бойцов можно выбрать дополнительное оружие из списка доступных, что позволяет подобрать бойца и амуницию под ваш стиль боя.

Само собой, для всей брони и оружия доступна визуальная кастомизация, которую тоже нужно открывать на заработанные в боях деньги. Вообще, типов прогрессии в игре многовато, но с ними легко освоиться. Прокачивается общий уровень игрока, уровень каждого из классов и каждого из типов оружия. Впрочем, все это не влияет на урон, а только на доступ к новым подклассам, типам оружия и кастомизации для него.

Второе важное нововведение в Chivalry 2 – это спецспособности, та самая «не магия», о которой шла речь выше. Индикатор спецспособности заряжается со временем и в зависимости от успешности ваших действий в бою. Умения отличаются у разных подклассов, и самые полезные из них связаны с лечением. Баннеры, которые рыцари и арбалетчики могут ставить на поле боя, крайне полезны во время штурма крепостей и боев в узких проходах или на мостах, позволяя поддерживать и продлевать атаку. Впрочем, обороняющиеся тоже могут лечить своих товарищей.

Вообще, лечения в Chivalry 2 стало намного больше и оно позволяет даже после получения существенного урона перевести дух и снова ринуться в бой. Во-первых, каждый из бойцов теперь несет с собой перевязочный материал и может подлатать себя. Во-вторых, спецспособность солдат – аптечки, которые они могут раздавать окружающим. В-третьих, поддерживающие баннеры рыцарей-щитоносцев и арбалетчиков. В-четвертых, призыв к бою тяжелых рыцарей. Ну и в-пятых, вы можете вернуть в строй тяжелораненного товарища, если он не успел истечь кровью (ну или ему не отрубили руку, такое здесь случается часто). Да, все это добавляет в игру некоторый аркадный элемент, но положительно сказывается на динамике боев и геймплее в целом.

И да, о динамике. В отличие от той же Mordhau, даже на самых больших картах точки возрождения расставлены настолько грамотно, что вы попадаете в гущу боя буквально через пять-десять секунд после возрождения. При этом противники не могут истреблять бойцов на респауне, здесь все достаточно грамотно. Благодаря этому даже длинные задания в Team Objective, а порой на них уходит 20 и более минут, состоят из постоянных стычек от старта до самого финала, что очень радует.

Что же до боевой системы, то здесь тоже есть некоторые нововведения. И самое заметное из них – удержание блока в дополнение к быстрому блокированию в пределах заданных таймингов. Удержание высасывает выносливость, но позволяет хоть как-то обороняться менее искусным игрокам и новичкам. Вторая новая фишка – отскок, позволяющий уйти с линии атаки. Раньше он был доступен только некоторым классам, теперь всем. Опять-таки, тут важен контроль выносливости. Еще одна удобная штука – удар ногой, позволяющий вывести противника из равновесия и даже сбросить его с крепостной стены или моста. Добавьте к этому быстрый тычок левой рукой, сбивающий замах, быстрое блокирование и контрудар, удар с проводкой, ложные замахи и метание любого оружия, и вы поймете, что боевая система в Chivalry 2 далеко ушла от первой части, стала намного разнообразней и интересней.

Да, как и раньше, основа основ здесь — правильное понимание таймингов и парирование ударов, позволяющее быстро нанести контрудар, но вариантов атаки и противодействия ей стало намного больше и, честно говоря, наблюдать за тем, как дерутся профессионалы, действительно приятно. Жаль, в игре нет полноценных тренировочных режимов или арен для спарринга, чтобы потренироваться в парировании и атаке.

Да, при желании в Сhivalry 2 можно играть почти как в шутер, если выбрать лучника, арбалетчика или занять место за баллистой на крепостной стене, но помните, что в этой игре много обходных путей и проходов, а лучников традиционно сильно не любят и стараются уничтожить в первую очередь. Так что смотри в прицел, но не забывай и о ноже, при должной сноровке им можно затюкать и тяжелого рыцаря.

Одна из основных проблем Сhivalry 2, как и большинства сетевых игр, ориентированных на длительный жизненный цикл (заметьте, мы намеренно не используем здесь термин игра-сервис) – нехватка контента на старте и необходимость регулярных обновлений, которые выматывают сотрудников и не самым положительным образом сказываются на их творческом потенциале. На текущий момент в Chivalry 2 восемь базовых карт, пять в категории Team Objective, рассчитанных на 64 человека, и три в категории Team Deathmatch / Free-For-All на 40 человек. Естественно, при активной игре карты начнут надоедать вам уже через неделю, даже несмотря на необходимость изучать тактику, дополнительные проходы и укромные местечки на каждом из уровней. В Torn Banner Studios отлично понимают суть проблемы, поэтому на PC Gaming Show 2021, прошедшем буквально через неделю после релиза игры, директор студии Стив Пигготт поспешил заверить игроков, что новые карты, в частности, уровень Galencourt для Team Objective, уже в работе и выйдет в самое ближайшее время. По словам Пигготта, разработчики планируют бесплатно увеличить количество контента в игре вдвое, добавляя новые карты, новые типы оружия, новые боевые стили. В ролике можно заметить даже кавалерию!

Что ж, посмотрим. Та же Mordhau после очень впечатляющего старта в апреле 2019 г., когда в Сети было до 60 тыс. игроков одновременно, достаточно быстро упала до уровня 5-7 тыс. человек. В нее все еще играют, да и последние патчи выходили не так давно, но говорить о дальнейшем развитии проекта уже бессмысленно. Интересно, как покажет себя Chivalry 2: в отличие от Mordhau, вышедшей только на ПК, игра от Torn Banner Studios появилась и на всех основных консолях, мало того, с поддержкой кроссплея. Но цифр продаж и числа игроков в Сети ни разработчики, ни издатели пока не озвучивали, а статистика Epic Games, в отличие от Steam, закрыта. Через три недели после релиза матчи подбираются все так же быстро, хотя карты на 40 человек появляются в ротации, кажется, чаще, чем в первые дни после выхода игры.

Что касается Steam-релиза, то, похоже, здесь речь тоже идет о временном эксклюзиве Epic Games Store: в других ПК-магазинах Chivalry 2 появится через 12 месяцев, а за это время разработчики успеют добавить в игру обещанный новый контент. Если вы апологет максимы Valve only and forever!, то можете, конечно, и подождать, приверженцам же других платформ ничто не мешает получать фан прямо сейчас, тем более что его в этой игре предостаточно!

Когда группа только что возродившихся бойцов ревущей толпой несется навстречу стрелам в гущу схватки, это действительно впрыскивает изрядный заряд адреналина в кровь. Есть что-то первобытное в желании первым взобраться на стену, в попрании трупов врагов, в яростном крике «В атаку!», и авторы Chivalry 2 отлично знают, как активировать эту древнюю часть нашего мозга, и великолепно играют на наших инстинктах. Одним словом – рекомендуем!