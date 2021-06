Dungeons & Dragons: Dark Alliance — Критический провал

Давайте сразу определимся с тем, что Dungeons & Dragons: Dark Alliance не имеет никакого отношения к Baldur’s Gate: Dark Alliance, это во всех смыслах совершенно другая игра, действие которой происходит сразу после событий «Магического Кристалла» Сальваторе, первой книги трилогии о приключениях темного эльфа Дриззта До’Урдена.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

ЖанрAction role-playing, co-op brawler

Платформы Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5

РазработчикиTuque Games

ИздательWizards of the Coast

Сайт, Steam

Steam