DIRT 5: гонки в стиле китч





Похоже, Codemasters перестаралась с консолидацией под своим брендом всех доступных на рынке гоночных игр. Настолько перестаралась, что некоторым собственным сериям студии просто не хватило места в разросшейся продуктовой линейке. И первой жертвой пала DIRT, последнюю часть которой, DIRT 5, занесло куда-то совсем не туда. Впрочем, проблемы у этой серии начались уже давно.

DIRT 5 Жанр аркадная гонка

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S

Языки английский, русский

Разработчик Codemasters Cheshire

Издатель Codemasters

Сайты Steam

Серию DIRT мотает из стороны в сторону еще со времен DiRT 3, которая и появилась-то на свет как своеобразный спин-офф, попытка Codemasters привлечь к своим играм более широкую аудиторию. Уловка сработала, DiRT 3 отлично продавалась, значительно превысив результаты Colin McRae: Dirt и Colin McRae: Dirt 2.

Окрыленная успехом Codemasters по горячим следам, то есть буквально на следующий год, выпустила еще более аркадную и безбашенную DiRT: Showdown, которую встретили намного прохладней. От давших серии имя раллийных симов здесь осталось пренебрежительно мало, игра выглядела как представитель совсем другой франшизы. Продажи Showdown оказались в три раза хуже, чем у DiRT 3, тем не менее, они все равно превосходили продажи симуляторов Codemasters.

За Showdown последовала DiRT Rally – ответ на критику фанатов и возвращение к корням серии. Слово Rally в названии подчеркивало симуляторный характер игры и отделяло ее от аркадных спин-оффов. Продажи уступали Showdown, но были вполне на уровне, как для раллийных симуляторов, кроме того, поклонники вновь поверили в Codemasters.

Возможно, поэтому следующая аркадная часть серии, DiRT 4, оказалась не совсем аркадной. Она была проще DiRT Rally, но ненамного, по сути это был тот же раллийный сим, только с более низким порогом вхождения. Это окончательно запутало поклонников. Тем более что последовавшая за DiRT 4 очередная DiRT Rally 2.0 вновь оказалась серьезным симулятором. Как результат, упали продажи сразу всех игр серии, ее просто размыло из-за метаний маркетологов из стороны в сторону. Чего ожидать от DIRT 5, представленной в мае 2020 г. в рамках мероприятия Inside Xbox, не понимал уже никто.

Кажется, не понимали этого и сами разработчики, тем более, что Codemasters забрала спин-офф у Codemasters Southam, занимавшейся DiRT 4, и передала ее Codemasters Cheshire, которая еще недавно называлась Codemasters Evo и является очередной инкарнацией Evolution Studios, создателей некогда легендарной гоночной серии MotorStorm для PlayStation 3. Начиная с 2012 г. они не выпустили ни одной успешной игры.

Судите сами. Вышедший в 2014 г. амбициозный Driveclub имел такие проблемы на старте, что Sony просто отменила планировавшийся DLC с мотоциклами и объявила о закрытии студии. Остатки подобрала Codemasters, перебрендировала в Codemasters Evo и поручила студии работу над другой аркадной гонкой, ONRUSH. Которая вышла на консолях в 2018 г. и… с треском провалилась. Настолько, что с версией для ПК решили вовсе не заморачиваться, хотя изначально она и планировалась. Вместо этого Codemasters дала Evo, переименованной в Codemasters Cheshire, еще один шанс, с DIRT 5… И кажется, зря, эта игра похоронит и студию Cheshire, и серию DIRT, и, возможно, саму Codemasters. Все действительно очень плохо.

Для начала в Codemasters Cheshire решили, что раз Showdown продавалась хорошо, а вот DiRT 4 игрокам не зашла, их новая игра должна быть ярче, безумней, цветастей Showdown. Намного цветастей. В итоге DIRT 5 выглядит как психоделическая рейв-вечеринка во время индийского праздника красок. От цветов в буквальном смысле рябит в глазах, на трассе и вокруг постоянно что-то мигает, взрывается, бьют молнии, полыхает пламя, сверкает неон, искрит снег, летящий в глаза, над головой проносятся самолеты… Вы наверняка видели перед современными играми предупреждение для людей со склонностями к эпилептическим припадкам, так вот, DIRT 5 может вызвать эпилептический припадок и у совершенно здоровых игроков!

А цветовая гамма… После сдержанных и реалистичных цветов DiRT 4 она просто режет глаза. Такое впечатление, что RAGE 2, Far Cry New Dawn и Fall Guys: Ultimate Knockout завели ребенка-мутанта, собранного из их общего ДНК. Поверьте, после часа таких гонок вашим глазам понадобится релаксация в виде просмотра классических черно-белых фильмов.

Да, а еще в Codemasters Cheshire решили ввернуть в DIRT 5 немного MotorStorm. Ночь в этой игре наступает в течение полукруга, дождь идет на всех трассах, даже в пустыне, снег сопровождается грозой и т.д. Выглядит все это на редкость нелепо.

Codemasters Cheshire с гордостью рассказывает о новом режиме карьеры, в котором гонки собраны в сетку, позволяющую обойти те виды состязаний, которые вам не нравятся. Все так, сетка действительно имеется и пройти всю кампанию до конца можно, открыв только одну ее нить, но… Проблема кампании в этой игре в том, что она бессмысленна. Прогрессия, открытие новых гонок, подписание контрактов со спонсорами совершенно не важны. Ощущения роста сложности, продвижения по истории здесь нет.

Дело в том, что все гонки в DIRT 5, несмотря на разные названия серий и разные классы участвующих в них автомобилей, похожи друг на друга. Это либо гонки по кругу, либо по незамкнутой трассе, меняется лишь тип покрытия и мощность двигателей. Сами же трассы зачастую остаются теми же самыми. Вот честно, даже несмотря на наличие разъясняющих роликов, понять, чем Stampede отличается от Land Rush, Rally Raid или Ultra Cross, решительно невозможно.

Хаоса добавляет и тот факт, что большинство машин в игре управляются абсолютно одинаково, несмотря на различия в типах приводов, мощности двигателей и подвеске. Нет, автомобили с управляемостью уровней S и C отличаются, но вот две машины разных классов с условной управляемостью A очень похожи. Различия нужно искать даже не с лупой, а с микроскопом.

Виновата в этом гипераркадая физика, нивелирующая имеющиеся незначительные различия между машинами. Забудьте о необходимости тормозить перед поворотами, в DIRT 5 выиграть гонку можно… тормозя об отбойники. Мало того, именно в таком режиме удобнее проходить некоторые из трасс. Разные типы покрытия? Дождь, снег, метель? Визуальные эффекты имеются, фактические отличия незначительны. Да, в режиме Ice Breaker, где гонки проходят на льду (у него, кстати, есть отвратительная внутренняя подсветка, буквально слепящая по ночам), машины скользят чуть сильнее, но не более того.

Единственные режимы, которые действительно отличаются от других – это совершенно неудобоваримый кольцевой Sprint на специально построенных машинах с косым антикрылом; вернувшаяся, но слишком уж упрощенная Gymkhana и Path Finder, в котором вы управляете монструозным багги, ездящим по камням и взбирающимся на почти отвесные стены. Жаль, гонок Path Finder в кампании слишком мало.

Если говорить о машинах в DIRT 5, то набор здесь достаточно стандартный. Классические раллийные автомобили 80-90-х гг., включая BMW M1, Lancia Stratos, Fiat 131 Abarth, Ford Escort R5 Cosworth, Renault Clio, Subaru Impreza 54, Peugeot 306, Mitsubishi Lancer Evo VI, Porsche 959, 924 и, конечно же, 911. Ралийные версии Porsche Macan, Volkswagen Touareg и т.д. Действительно необычные машины – это раллийный суперкар Laffite G-Tec X-Road и Mini John Cooper Works Buggy от гоночной команды X-raid. Кроме того, впервые в гоночных играх появляются такие автомобили как Aston Martin DBX и концепты Audi AI:Trail Quattro, Mitsubishi e-Evolution и Volkswagen ID Buggy. Вообще, в группе Super Lite много редких багги и траков от компаний Armada Engineering, Brenthel Industries, Speedcar, Blitzworld, Exomotive и Jimco. Несколько выдуманных машин собрали и сами разработчики. Это WS Auto Racing Titan, с колесами больше похожими на гребные валы, единственная и очень странная машина в гонках Formula Off-Road. И WS Auto Racing Mudclaw, предназначенный для заездов Path Finder.

Одна беда, все автомобили в DIRT 5 выглядят пластмассовыми модельками, а не реальными машинами. Такое впечатление, что перед нами мобильная игра, по недоразумению попавшая на старшие платформы. Проблема в обилии бликов, в отсутствии отзыва при вождении, в слишком уж психоделических раскрасках. Одним словом, машины не воспринимаются настоящими.

А вот что порадовало в DIRT 5, так это честный AI. Никакой игры в поддавки в начале кампании, никаких читов в ее конце. Виртуальные гонщики едут в своем темпе и не будут ждать вас. Если ваша машина вылетит или перевернется, а в некоторых случаях границы трассы здесь совершенно неявные, шансов отыграться уже не будет. С другой стороны, если вы водите без особых ошибок и используете машину с неплохими показателями, обойти противников что в начале кампании, что в ее конце будет несложно.

Вообще, гонки в пресловутой сетке кампании получились какими-то слишком ровными и одинаковыми. Всегда 3 круга, любая гонка проходит 3-5 минут, те же самые трассы, уровень противников не растет. Никакого ощущения прогрессии нет. Учитывая, что и характеристики машин почти одинаковые, то и тратить деньги здесь особо некуда. Вот и получается, что весь смысл кампании в DIRT 5 – это сбор новых фонов для карточки игрока, ленточек для карточки игрока, наклеек для карточки игрока…и ливрей для машин. Извините, но это как-то… глупо. А где ощущение победы, преодоление сложностей, вот это вот все?

Ладно, ок, для сложностей предназначен сетевой режим. Вот только беда в том, что через день после релиза игры он уже мертв. На второй день после выхода DIRT 5 в Steam в нее играют 350-700 человек в зависимости от времени суток. В сетевой же режим заходят в прямом смысле отдельные гонщики. За 10 попыток поиска противников, которые я предпринял в течение двух дней, мне удалось только два раза найти по одному человеку, о полной стартовой решетке можно даже и не мечтать. Простите, но для аркадной гонки это приговор. И никакой конструктор в духе классических Trackmania, в котором пользователи строят действительно интересные трассы, не поможет поднять интерес к игре. DIRT 5 мертва. Прощай, некогда отличная серия.

На фоне последних провалов Codemasters, DIRT 5, совершенно вторичного и неубедительного GRID (2019) и упрощенной Project CARS 3 даже успехи F1 2020 и DiRT Rally 2.0 не могут гарантировать компании стабильность. Может быть, пришла пора задуматься о приведении игровой линейки в порядок? Сокращении числа серий, правильном их позиционировании относительно друг друга и акценте на качество? Серьезно, Codemasters, сколько можно наступать на одни и те же грабли?

Последние несколько лет любителям аркадных гонок не везет. The Crew 2, GRID (2019), Need for Speed Heat и DIRT 5 не оправдали ожиданий. Forza Horizon 4 уже успела приесться. Все, что нам остается – это Art of Rally и вышедшая вчера Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. А что, выглядит старенькая NFS все еще неплохо, играется отлично, а уж народа в онлайн там на порядок больше, чем в DIRT 5.