GRID (2019): гонка по кругу





Новая GRID, который мы, чтобы не путать игру с Race Driver: Grid (2008), будем называть GRID (2019), анонсировали 21 мая 2019 г. как ребут серии, возвращение к корням и все такое. Вот только почему-то многие решили, что это возвращение к корням TOCA Race Driver (2002), на деле же мы получили упрощенный и облегченный ремейк игры 2008 г., из которой выбросили «все лишнее», буквально обескровив и выхолостив эту аркадную гонку.

GRID (2019) Жанр аркадная автогонка

Платформы Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia

Языки английский

Разработчик Codemasters

Издатель Codemasters

Сайт Steam

Если бы я не видел лого Codemasters в заставке GRID (2019), то решил бы, что британцы отдали производство игры на сторону, одной из тех польских студий, которые в начале 2000 г. засыпали рынок аркадных автогонок недорогими клонами известных проектов (кстати, с подобных дешевых автоаркад начинала и знаменитая Techland, авторы Call of Juarez, Dead Island и Dying Light). Но нет, GRID (2019) сделали в Codemasters, те же, ну или почти те же люди, что подарили нам DiRT Rally 2.0 и F1 2019. Такое впечатление, что аркадными гонками в студии занимаются по остаточному принципу, бросив все силы на симуляторы. Чем еще можно объяснить тот факт, что GRID (2019) выглядит как игра в Раннем доступе, а не как полноценный релиз?

Помните, кампания в оригинальной GRID (2008), сохранившей еще в своем названии родовой заголовок Race Driver, действительно была построена как карьера гонщика? Вначале вы выступали как драйвер по найму, гоняясь за другие команды и собирая сумму, необходимую для покупки собственной машины и создания команды. Затем, выступая в разных сериях, вы зарабатывали себе репутацию, заключали договоры со спонсорами, покупали подержанные машины, чтобы немного сэкономить, открывали новые гоночные серии, получали приглашения на специальные заезды, выбирали напарника. Формально многое из этого есть и в GRID (2019), вот только ОЧЕНЬ формально.

Кампания GRID (2019) оформлена как… таблица Excel с картинками. Последовательно выступаем в гонках, закрываем одни квадратики, открываем другие. Всего в карьере 104 «квадратика», в каждом из которых может быть от одной до четырех гонок. Они разбиты на традиционные для серии группы: Touring, Stock, Tuner, GT, FA Racing и Invitational. В каждом подтипе гонок имеются еще и внутренние классы, которые повышаются слева направо и требуют приобретения новых машин. Выполнив условия десяти из тринадцати гоночных событий в классе, вы открываете финальный заезд серии. Выиграв четыре финальных заезда – получаете доступ к GRID World Series, апофеозу гоночной карьеры в GRID (2019). Контракты со спонсорами? Покупка подержанных машин? Менеджмент команды? Забудьте!

Хотя формальный (опять это слово) менеджмент команды в GRID (2019) есть. Вы можете нанять себя напарника из числа открытых на текущий момент (открываются они с повышением уровня игрока), который будет специалистом в какой-то конкретной дисциплине и будет даже иметь какие-то характеристики. Проблема в том, что расхваленная Codemasters система напарников и противников просто не работает.

Да, вы якобы можете дать напарнику команду атаковать или защищаться, но, по моим ощущениям, это вообще ни на что не влияет. Напарник здесь – это просто еще один из AI-противников, который будет точно так же перекрывать вам идеальную траекторию и никогда не пропустит вперед, если занимает позицию выше. Да, вы можете воспользоваться слип-стримом от его машины, но точно так же этот маневр можно повторить и с машинами соперников. Короче, единственная польза от напарника – дополнительные очки в командном зачете.

С системой Nemesis все еще хуже. По идее, если вы некорректно ведете себя на трассе по отношению к какому-то гонщику, он начнет в ответ давить и на вас, толкаясь, агрессивно защищаясь, чуть ли не провоцируя аварии. Вот только… Если вы прошли квалификацию хорошо, маловероятно, что вы вообще увидите кого-то из соперников до самого финиша. Если же запороли быстрый круг или решили вообще проигнорировать квалификацию, то вам по-любому придется протискиваться через завал первого поворота, и вы точно кого-то да обидите, но… Фирменная система перемотки времени позволяет избежать самых грубых ошибок, а в остальных же случаях «врага» можно легко оставить позади, да и его ответные действия не сильно мешают гонке. А в следующее событие враги не переносятся, так что никакого принципиального противостояния в духе Прост/Сенна, Лауда/Хант мы не увидим.

Как я уже упоминал выше, в GRID (2019), как и во многих современных гонках, игрок повышает свой глобальный уровень и открывает доступ к новым напарникам и косметическим предметам. Увы, набор «плюшек», которым авторы пытаются стимулировать игрока, очень уж беден. Новая ливрея, фон для профиля, на который никто никогда не обращает внимания, и новый напарник? Вы серьезно пытаетесь этим подстегнуть нас? В той же Forza Horizon 4 используется похожий метод, но награды сыплются намного чаще, мало того, в Forza первые двести машин можно заработать только на повышениях уровня!

Кстати, о машинах. Мы понимаем, что Forza Horizon 4 с ее 500+ автомобилями без учета DLC разбаловала нас, но в числе 69 автомобилей GRID (2019) нет вообще ничего, что мы не видели бы уже в других играх. Вполне ожидаемые BMW M1, M3, Alfa Romeo 155, Audi R8, Aston Martin Vantage, Ferrari F430, Porsche 911, Chevrolet Camaro разных модификаций, Honda S2000 и Mazda RX-7, Nissan Skyline 2000GT-R и Subaru Impreza WRX. Скучно. Более-менее оригинальными можно назвать разве что две машины с открытыми колесами, представленными в серии FA Racing. Это болид Formula 1000 Jedi F1000 Spec и болид Formula 1 Renault R26.

FA Racing – это выдуманная гоночная серия имени Фернандо Алонсо, одного из самых титулованных гонщиков современности, одинаково хорошо показавшего себя как в кузовных гонках, так и в формулах. Фернандо Алонсо – двухкратный чемпион мира серии Formula 1 (2005, 2006), чемпион мира по автогонкам на выносливость (2018–19), двукратный победитель «24 часа Ле-Мана» (2018, 2019), победитель «24 часа Дайтоны» (2019). Собственно, Renault R26 – это болид, принесший Алонсо второй титул в Formula 1. Жаль, что Toyota TS050 Hybrid, на которой гонщик выиграл «24 часа Ле-Мана», как и самой этой гонки, в GRID (2019) нет…

Фернандо Алонсо выступал консультантом GRID (2019), помогая сделать поведение машин в игре более реалистичным. В целом, ему это удалось. Собственно, с точки зрения управления и ощущения машины GRID (2019) – это слегка модифицированная GRID Autosport. Автомобили здесь все те же тяжеленные утюги, движущиеся в поле повышенной гравитации и обладающие прямо-таки убийственно недостаточной поворачиваемостью. Впрочем, если правильно проходить апексы и соблюдать скоростные режимы, от игры можно получить удовольствие, но, скажу прямо, борьба с машиной – это не мое, более аркадная и мягкая модель Forza Horizon 4 нравится мне больше.

Да, аварии в GRID традиционно хороши, взаимодействие машины с ограждением, отброс и разворот сделаны очень хорошо, со скидкой, конечно, на местную повышенную гравитацию. Кстати, AI-гонщики тоже иногда попадают в аварию, но всегда почему-то только в поле вашего зрения, явно по скрипту.

Разные классы машин в GRID (2019) существенно отличаются, а вот внутри одного класса различия настолько незначительны, что это даже немного удивляет и сводит на нет необходимость сбора всего автопарка. Кстати, у меня сложилось впечатление, что хваленые погодные условия, а здесь это прописанный в сценарии конкретной гонки проливной дождь, никак не влияет на поведение машины. Ни на сцепление, ни на тормозной след. Аквапланирование? Нет, не слышали!

Да, возможности повертеть свежекупленную машину, заглянуть под капот или в салон, модифицировать внешний вид в игре нет. Спасибо хоть вид из кокпита во время гонок оставили. Что же до модификации, то она, традиционно для серии GRID, заключается в выборе трех основных цветов ливреи. Честно говоря, не густо.

Те же слова, «не густо», можно сказать и в адрес представленных в игре треков. Формально (вот опять!) в игре 12 уличных и 8 специальных треков, разные конфигурации которых дают нам впечатляющие 92 варианта трас… Вот только собранные из одних и тех же фрагментов кольца начнут надоедать вам уже на втором десятке заездов, тем более что многие из них вы видели еще десять лет назад в Race Driver: Grid (2008)! В рамках гоночных сезонов GRID Ultimate Edition нам вроде бы обещают дополнительные трассы, но честно говоря, у меня нет уверенности, что я захочу запускать GRID (2019) через полгода.

Слово «формально» так часто встречается в этом тексте неспроста. Codemasters подошла к разработке GRID (2019) очень формально, вроде бы и выполнив свои обещания перезапустить серию, но в реальности предложив нам выхолощенный ремейк игры 2008 г., которая никак не мотивирует игроков продолжать играть. GRID (2019) получилась просто скучной.

Это отлично видно по числу игроков в онлайн. В Steam, через неделю после релиза GRID (2019), онлайн упал до мизерных 100-250 человек. Понятное дело, в таком случае о нормальном мультиплеере и говорить нечего. В заездах в лучшем случае набирается 3-4 живых игрока, остальных (до 16) система заменяет AI-противниками, которые не могут составить никакой конкуренции живым людям. Да и сам мультиплеер, в котором доступна только случайная гонка в случайном классе, не особо радует. Все-таки хотелось бы иметь больше опций при matchmaking. Впрочем, с таким онлайн мультиплеер можно считать уже мертвым.

И буквально пару слов о графике. GRID (2019) сделан на EGO Engine 4.0, том же движке, что Dirt Rally 2.0 и F1 2019. При этом игра умудряется выглядеть хуже своих предшественниц. Виной тому грязный, якобы «голливудский» фильтр для пущего драматизма и агрессивное виньетирование. Честное слово, порой возникало желание протереть монитор. При этом сама картинка вроде бы и неплоха, деталей на трасах и в моделях автомобилей стало больше. Вот только мыльная картинка, грязь и переизбыток хрома не дают насладиться визуальной частью игры. Кстати, GRID (2019) – это очень редкий случай, когда скриншоты выглядят лучше, чем игра в динамике. Зато с оптимизацией все вроде бы в порядке. Саудтрека в игре, традиционно для серии, нет.

Обидно, что у Codemasters было все необходимое, чтобы возродить GRID, сделать из него действительно симулятор карьеры гонщика от юношеского картинга до формул, серьезных кузовных чемпионатов и «24 часов Ле-Мана». Все это компания уже делала когда-то. Но, увы, аналога Football Manager для гонок мы, похоже, не дождёмся. Нечто подобное есть в новой WRC 8 FIA World Rally Championship, но, естественно, только для ралли. С календарем событий, менеджментом команды, наймом сотрудников и т.д. С GRID же не задалось.

Не знаю как вы, но я, пожалуй, останусь в Forza Horizon 4, в которой каждый месяц появляется 5-6 новых машин, в том числе модельного ряда 2019 г., есть отличный редактор трасс и, как следствие, бесконечное разнообразие пользовательских заездов, а в мультиплеере и через год после релиза полным-полно народу.

Возможно, грядущая Need for Speed Heat, релиз которой запланирован на 8 ноября 2019 г. (EA Access даст возможность играть с 5 ноября), и сможет на время оторвать аркадных гонщиков от Forza, но после опубликованных недавно геймплейных роликов веры в это все меньше.

Честное слово, такое впечатление, что создатели Forza Horizon и авторы других аркадных автогонок играют в разных лигах. Причем авторы Forza — в автогонки, а остальные — в поддавки.