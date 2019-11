Need for Speed Heat: переменная облачность, ожидается дождь

В это не хочется верить, но в этом году гоночной серии Need for Speed исполняется четверть века. Вышедшую в 1994 г. Road & Track Presents: The Need for Speed хвалили за реалистичную графику и аддиктивный геймплей. 25 лет и 23 игры спустя мы будем хвалить новую Need for Speed Heat за нереалистичную, но очень впечатляющую графику и… И боюсь, у нас есть определенные вопросы к геймплею.

Need for Speed Heat Жанр аркадная автогонка

Платформы Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик Ghost Games

Издатель Electronic Arts

Сайт EA, Origin

Раз серию Need for Speed вот уже 25 лет хвалят за качественную графику, давайте с нее и начнем. Юбилейная Need for Speed Heat, как и три предыдущих NFS от Ghost Games, а также NFS: The Run от EA Black Box, сделана на движке Frostbite. Последние четыре игры серии – на Frostbite 3, а это, пожалуй, один из самых впечатляющих с точки зрения графики современных игровых движков. О каждой новой части NFS после перехода на Frostbite мы писали, что перед нами самая красивая гоночная аркада из существующих. Возможно, мы повторили бы те же слова и в этот раз, если бы не два «но». Во-первых, со времен выхода первой игры на Frostbite 3, а это был Battlefield 4, прошло уже все-таки 6 лет. Во-вторых, теперь у нас есть Forza Horizon 4, и прямое сравнение графики будет уже не в пользу игры от EA.

Нет, Need for Speed Heat все еще выглядит очень неплохо, кроме того, в серию вернулся неоновый стиль Need for Speed (2015), который ей определенно к лицу. Ночь, дождь, отблески неона на металле и каплях воды на капоте, неон на лужах, неон нижней подсветки кузова, неон вывесок и неон разметки трассы – киберпанк, который мы заслужили. Немного выедает глаза, но выглядит действительно очень стильно. Плюс авторы решили добавить в графику немного драмы, агрессивно используя виньетирование, контрастные фильтры и киношную зернистость. Да, определенное настроение такой подход создает, но… складывается впечатление, что за обилием пост-эффектов разработчики маскируют моральное устаревание движка. Рад был бы ошибаться, но порой графика выглядит немного неряшливой и грязной, спасибо выкрученной контрастности и зерну.

А вот что в Need for Speed Heat сделано действительно очень круто – так это презентация машин, как в гараже или магазине дилера, так и непосредственно перед гонками, на своеобразных экранах загрузки. Ваше авто помещают на подиум, окруженный, да, опять-таки неоновыми лампами, и начинают показывать с самых выгодных ракурсов, меняя подсветку и кадры в такт агрессивной музыке. Очень впечатляет и не надоедает даже на двадцатый раз.

И чтобы закончить с графикой, скажем, что на NVidia GeForce GTX 1060 игра не тормозит даже в режиме Ultra. Традиционно претензии можно предъявить разве что долгой первой загрузке, обычной для игр на Frostbite 3, зато никаких проблем с подзагрузкой текстур при высокой скорости авто, как было в Need for Speed Rivals, в новой NFS Heat нет. Да и перемещения между гаражами и смена времени суток происходят очень быстро.

Смена времени суток, необходима для работы двух разных гоночных режимов, теперь происходит не автоматически, как в той же Rivals или Need for Speed Payback, а по желанию игрока. День или ночь не закончатся, пока вы сами того не захотите. Время суток можно выбрать при выходе из гаража, а из дня в ночь переключиться вообще в любой момент, прямо на дороге. Вызываете карту, нажимаете на левый джойстик, и вуаля: машина делает несколько оборотов вдоль продольной оси… и оказывается в ночи. Выглядит переход тоже очень стильно. К тому, зачем нужно в Need for Speed Heat разное время суток, мы еще вернемся, давайте закончим с визуальной составляющей игры.

Палм-Сити, место действия NFS Heat, напоминает одновременно все предыдущие игры серии и несколько других гоночных аркад. Несмотря на очевидную ассоциацию с Майями и Лос-Анджелесом, по погоде Палм-Сити больше похож на Сиэтл – здесь всегда дождь. Он либо только что прошел, либо еще/уже идет, либо вот-вот начнется. Да, мы отлично понимаем, что дождевая погода позволяет продемонстрировать лучшие стороны движка Frostbite, добавить драматизма в дневные гонки и неонового безумия в ночные. Но честное слово, после четырех времен года, динамической смены времени суток и динамической погоды в Forza Horizon 4 подобные самоограничения в Need for Speed Heat выглядят по крайне мере странно.

К визуальной составляющей относится и кастомизация автомобилей, и слава богу, в NFS Heat с этим все в полном порядке. Разнообразные винилы, подсветка, возможность изменить выхлоп и звук двигателя, галереи отличных пользовательских дизайнов плюс разнообразие обвесов позволяют создать действительно уникальное авто, которое не стыдно будет показать друзьям.

Систему прокачки автомобилей, поломанную в предыдущей части, починили. Больше никаких условных карточек и лут-боксов, как в Need for Speed Payback. Просто покупаете апгрейд и устанавливаете улучшенную систему турбонаддува, новый коленвал или сцепление. Да, все части в стиле какой-нибудь RPG делятся на зеленые, синие, фиолетовые и золотые, но зато вы точно знаете, что покупаете и на что повлияет тот или иной апгрейд. Кроме замены отдельных частей, можно заменить и двигатель целиком, но это зачастую невыгодно. Запчасти можно переставлять с машины на машину, кроме того, одно и то же авто можно заточить под разные типы гонок, так что NFS Heat реально пройти вообще с одной машиной, меняя на ней запчасти в зависимости от заездов. С другой стороны, весь этот дрифт и трассы по бездорожью нужны разве что для зарабатывания денег, основные события игры все равно происходят в традиционных асфальтовых гонках.

А теперь давайте вернемся к смене времени суток. Это основная механика NFS Heat, потому что от времени суток в игре зависит, какие именно гонки будут вам доступны. Днем в Палм-Сити и окрестностях проходят легальные заезды фестиваля Speedhunters Showdown, на которых можно заработать деньги, необходимые для покупки новых авто и их прокачки. Здесь все легально, трассы огорожены, трафика нет, полиция не вмешивается в происходящее. Ночью все иначе. Никаких правил, приходится лавировать между машинами трафика, полиция настроена очень агрессивно, зато можно заработать репутацию и выиграть самые крутые запчасти в специальных событиях погони. Игнорировать ночные гонки не получится. От репутации зависит ваш уровень, а значит, и доступ к новыми машинам и более крутым апгрейдам. Плюс последнее задание сюжетной кампании, да, в NFS Heat есть сюжет, открывается только на 30 уровне игрока.

Если после дневных гонок вы получаете награду сразу же, то ночью ваша репутация суммируется и, чтобы получить заработанное, вам необходимо уйти от полицейской погони, если таковая случится, и добраться до одного из гаражей. В случае ареста или серьезной аварии, приведшей к разрушению автомобиля, весь набранный опыт сгорает. Точно такая же система была, если помните, в Need for Speed Rivals.

Чем выше уровень обеспокоенности полицейских, тем выше коэффициент, на который будет умножена заработанная вами репутация, в случае удачного завершения ночи. Заканчивая несколько гонок, выполняя ежедневные задания, проделывая показательные прыжки, показывая высокую скорость на контрольных участках или зарабатывая очки в зонах дрифта, а затем раздражая полицейских, можно за одну ночь заработать сотни тысяч и даже миллионы очков репутации, получая по 5 и более уровней игрока сразу. Вот только на четвертом/пятом уровне погони уйти от полиции даже на самой крутой тачке становится очень проблематично.

Дело в том, что полиция, как и другие AI-гонщики во всех играх серии Need for Speed – читеры. Полицейские машины нарушают законы физики, моментально разгоняются до максимальной скорости, телепортируются прямо перед вами и с удовольствием идут в лобовой таран. На высоких уровнях погони уворачиваться от «Носорогов» и уходить от «Перехватчиков» становится очень сложно, тем более что чинить повреждения вашей машины можно лишь на редких заправках и ограниченное число раз за ночь. Я, кроме того, столкнулся с еще одной проблемой, до выхода второго патча мой Need for Speed Heat падал на PC после каждой второй ночной гонки. Днем все было стабильно, ночью — регулярные падения, что, мягко говоря, несколько усложняло прокачку.

Впрочем, даже с глюками и читерским AI я прошел сюжетную кампанию NFS Heat за десять часов, да и то отвлекаясь на побочные задания и пробуя другие виды гонок. Сюжет здесь на редкость банальный и уже сто раз использовавшийся как в играх серии Need for Speed, так и в других автоаркадах, например, в первой The Crew. Коррумпированные копы против ночных гонщиков, вечная история. Сюжетные ролики и миссии здесь все же интереснее, чем в той же Need for Speed (2015) или Need for Speed Payback, где они были явно для галочки.

Сами гонки, а основные здесь, напомню, асфальтные кольца и спринты, в NFS Heat тоже традиционные для серии. Если ваша машина намного мощнее авто противников – они притормозят и подождут вас, если слабее – уедут в горизонт, только вы их и видели. Автомобили ведут себя опять-таки точно так же, как и в других играх серии. Лучший метод прохождения поворотов – управляемый занос. Кнопку тормоза на геймпаде можно вообще заклеить, за всю игру я не воспользовался ей ни разу. Контроль скорости на апексе? Правильный выход из поворота? Оставьте это Forza Horizon. В NFS Heat достаточно на секунду отпустить газ, рвануть руль в нужную сторону и опять выжать газ на полную – машина идеально войдет в любой поворот до 90 градусов. Без потери скорости, без проблем, спасибо хоть без разгона, как это было в NFS Rivals.

Если угол поворота чуть больше, смело используйте ручник. Рывок ручника, совмещённый с поворотом – и машина буквально прыгает в нужную вам сторону, с небольшой, но некритичной потерей скорости. Этим можно возмущаться, но в целом такая физика характерна для серии, так что можно считать, что это традиция и духовные скрепы Need for Speed. С физикой столкновений все тоже как обычно – тараньте трафик на здоровье, это если и затормозит вас, то несущественно. Автомобили сталкиваются как два бруска мыла, визуальные повреждения ограничиваются царапинами и трещинами на стекле, никаких отлетевших частей и вышедших из строя компонентов. Это тоже ожидаемо.

А вот то, что машины практически не отличаются в управлении, откровенно расстраивает. Особенно это заметно на ранних этапах игры, когда авто еще не очень мощные. По большому счету, отличия есть только при настройке автомобилей на разные типы гонок. Машина для дрифта и тот же автомобиль для гонок по бездорожью буду ощущаться совершенно по-разному. Отличия же между машинами одного уровня мощности от разных производителей настолько несущественны, что смысла собирать большой парк в NFS Heat просто нет. После Forza Horizon 4 с ее 600+ действительно различающихся по управлению автомобилями это ошарашивает.

Расстраивает в Need for Speed Heat и мультиплеер. Точнее, его практическое отсутствие. Структурно, NFS Heat, как и NFS Rivals или Forza Horizon 4 — игра с постоянным онлайн-подключением. Вместе с вами на одном сервере находятся 15 других игроков, и начиная любую гонку, вы можете пригласить всех желающих к вам присоединиться… вот только за 15 часов игры я не видел ни одного случая, чтобы к гонке присоединился другой живой игрок. Все заняты, никому нет до вас дела. Отдельных же мультиплеерных гонок или какого-то аналога Приключений из Forza Horizon 4 в NFS Heat нет. Так что все, что вам остается – это соревноваться с другими игроками заочно, проходя специальные задания с машинами-призраками. Так можно неплохо заработать, но полноценным мультиплеером это не назовешь. Обидно, аркадная гонка без нормального мультиплеера – это профанация идеи.

Пару слов про автопарк. В NFS Heat имеются 132 автомобиля. Отличный выбор BMW, Lambo, Porsche и Ferrari, чуть-чуть классических авто 60-70-х годов, чуть-чуть внедорожников. Но в списке нет чего-то необычного, чего мы не видели в других гоночных играх (да, после Forza Horizon 4 удивить игроков вообще уже сложно). Разве что несколько новинок: 2019 Audi R8 V10 Performance Coupe, 2020 BMW Z4 M40i, 2019 BMW M2 Competition, 2019 Chevrolet Corvette ZR1 Coupe, 2019 Jaguar F-Type R Convertible, 2019 Lamborghini Aventador SVJ Coupe и SVJ Roadster, да вынесенный на обложку гибридный 2020 Polestar 1.

Вот и получается, что после завершения сюжетной кампании Need for Speed Heat банально нечем задержать игрока. Прокачивать персонажа до максимального 50 уровня просто из принципа? Собирать автомобили, которые мало отличаются по управляемости? Собирать коллекционки? Выполнять прыжки и задания по дрифту? Не тянет. В Forza Horizon 4 страсть к коллекционированию почему-то возбуждается (я собрал 542 машины из 660), а в NFS Heat, к сожалению, нет.

При этом я не могу сказать, что NFS Heat — плохая игра. Нет, она неплохая, и свои 15 часов я потратил на нее с удовольствием, вот только в Forza Horizon 4 я с еще большим удовольствием провел 250 часов и, возможно, проведу еще. Не уверен, что Need for Speed Heat стоит покупать за полную цену, но если у вас уже активирована подписка Origin Access, посмотреть на игру все-таки можно. Она действительно очень неплохо выглядит, а презентация машин здесь и вовсе шикарная. Впрочем, не ждите от 24-ой части Need for Speed чего-то особенного. Это не шедевр, а просто еще одна гоночная аркада, которая может занять вас на какое-то время.

Я повторюсь, но возможно, EA, как и Ubisoft после не самого удачного старта The Division 2 и Ghost Recon Breakpoint, стоит задуматься о происходящем и пересмотреть свой подход к разработке игр. Серия Need for Speed выстреливала тогда, когда отклонялась от привычной рутины, пробовала что-то новое, как было в случае с Need for Speed: Porsche Unleashed (2000), Need for Speed: Underground (2003), Need for Speed: Most Wanted (2005), Need for Speed: Shift (2009) и, сейчас я вызову шквал критики, Need for Speed: The Run (2011). Собственно, The Run, как мне кажется, был последней игрой серии, в которой было хоть что-то оригинальное; начиная с Need for Speed: Most Wanted (2012), серия ходит по кругу, наступая на старые грабли. Может быть, пришла пора изменить это?

Да, чуть не забыл. В Need for Speed Heat нет лут-боксов. Вообще. Это настолько непривычно для игр от Electronic Arts, что даже не верится. Кажется, агрессивная реакция игроков на последние игры EA все-таки дала результаты. Не могу сказать, что лично мне наличие в играх лут-боксов когда-то мешало, но знаю, что многие геймеры терпеть не могут данную схему монетизации. Если до EA дошло, что они заигрались с лут-боксами, может быть, дойдет, что пора что-то менять и в подходе к серии Need for Speed? Очень хочется в это верить.