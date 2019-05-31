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Экспресс-обзор TWS-наушников HUAWEI FreeBuds lite

Экспресс-обзор TWS-наушников HUAWEI FreeBuds lite

Экспресс-обзор TWS-наушников HUAWEI FreeBuds lite


FreeBuds lite — это упрощенная версия TWS-гарнитуры FreeBuds от HUAWEI. Дизайн наушников не изменился и основная разница внутри. Вместо арматурных драйверов теперь используются динамические, а в качестве разъема для зарядки на кейсе microUSB, вместо Type-C. Разумеется, стала ниже и цена. Но, что со звуком? Об этом далее.

Комплектация FreeBuds lite

Вместе с наушниками и зарядным кейсом поставляется три пары сменных амбушюр, среди которых есть одна пара с маленькими дырочками. Она предназначена для занятий спортом и лучшей проводимости внешних звуков, что будет не лишним при пробежках на улице. Также в комплекте есть коротенький кабель microUSB.

HUAWEI FreeBuds Lite White (AM-H1C)
Наушники, гарнитуры на
от 1 590 грн
Предложений: 18
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Дизайн — без особых изменений

FreeBuds lite являются точной копией оригинальной модели. Сами наушники отличить друг от друга невозможно и единственная деталь, которая отделяет их — разъем на зарядном кейсе. Дизайн, материалы корпуса — ничего не изменилось. Как и старшая модель, FreeBuds lite продается в двух цветах — черном и белом. К практичности у меня претензий нет, ни отпечатки, ни царапины на белом корпусе не видны.

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Удобство использования

Что корпус, что наушники выполнены из пластика и все эти элементы достаточно легкие. Сами наушники комфортные, но все зависит от строения вашей ушной раковины. Мне они подошли хорошо, но на протяжении использования меня не покидало ощущение того, что они легко могут вывалиться из ушей, особенно во время бега. Корпус кейса хоть и глянцевый, но следов использования на белом цвете почти не остается. Но открывать его одной рукой действительно трудно, этот недостаток перекочевал от оригинальной модели.

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Функциональность

К счастью, ряд “магических” особенностей не пошел под кат. Например, открывая кейс наушники автоматически присоединяются к смартфону. Также, в каждый модуль встроен инфракрасный датчик, который останавливает воспроизведение музыки если один из наушников извлекается из уха. Никуда не делось и сенсорной управление. Правда, как и во FreeBuds, оно достаточно базовое. Так, двойное нажатие на правый наушник выполняет функцию воспроизведения/паузы, а по левому — запуск голосового ассистента. Громкость уже придется регулировать со смартфона.

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Качество звука

Использование других драйверов сказалось и на звучании, не в лучшую сторону. Но начну с того, что наушники звучат по-разному будучи подключенными к разным источникам звука. FreeBuds Lite я тестировал с Xiaomi Mi Mix 2s, Nokia 9 и iPhone 6s. Хуже всего наушники звучали с Mi Mix 2s — “песок” в высоких, плохая детализация и отсутствие басов. Более-менее результат был с Nokia 9 и iPhone 6s. Звук, в целом, неплохой, есть заметный бас, которого было мало в оригинальной версии FreeBuds, тут его больше. Высокие нельзя назвать особо детализированными, но и заметной каши нет. Опять таки — в зависимости от источника. Заявленной поддержки кодека AAC нет, только SBC.

За время использования у меня периодически были разрывы соединения между наушниками и для этого их приходилось класть в футляр и доставать обратно. Качество передачи речи можно назвать условно хорошим. «Условно» потому что хорошо речь передается только в тишине и при хорошей связи. Но все часто собеседники жаловались на эхо. В этом плане оригинальная модель FreeBuds была заметно лучше.

Автономность

Встроенного в наушники аккумулятора достаточно на 3 часа проигрывания музыки. При средней громкости у меня получилось примерно столько же. Встроенного аккумулятора в футляре достаточно для трех зарядок, то есть всего можно слушать музыку 12 часов с отключениями раз в 3 часа.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: внешний вид, удобная форма
Минусы: разрывы соединения между наушниками, звук очень зависит от источника
Вывод: К сожалению, упрощения по аппаратной части в HUAWEI FreeBuds lite сказались на итоговом впечатлении. Наушники звучат неплохо, но не более. При том, что их цену с учетом возможностей нельзя назвать бюджетной. Они удобные, подходят для ряда жанров, но звук стал проще и это заметно. Качество передачи речи особо похвалить тоже нельзя. Но в целом, если вам нужна TWS-гарнитура для смартфона, то на FreeBuds lite можно обратить внимание, но с учетом снижения их цены

Технические характеристики

Экспресс-обзор TWS-наушников HUAWEI FreeBuds lite HUAWEI FreeBuds Lite White (AM-H1C)
1 590 − 3 136 грн
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Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные")
Способ подключения беспроводной ( Bluetooth 4.2 до 10м)
Возможность проводного подключения -
Тип конструкции вакуумные ("затычки")
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления внутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон
Вес, г 6
Складная конструкция -
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус IP54
Подсветка -
Шейный обод -
NFC -
Конструкция излучателя динамические
Количество излучателей в одном наушнике 1
Частотный диапазон, Гц 20-20000
Сопротивление, Ом нет данных
Чувствительность, дБ нет данных
Максимальная входная мощность, мВт нет данных
Диаметр динамиков, мм нет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных
Тип магнита нет данных
Активное шумоподавление -
Встроенный усилитель / ЦАП -
Hi-Res сертификация -
Поддержка объемного звука -
Спецификация Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия Bluetooth Bluetooth 4.2
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам -
AAC +
aptX -
aptX Apaptive нет данных
aptX HD нет данных
aptX Low Latency нет данных
LDAC нет данных
LHDC нет данных
SBC нет данных
Элемент питания аккумулятор /3,5 ч.
Время работы 3,5 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости
Беспроводная зарядка -
Быстрая зарядка -
Пульт ДУ -
Сенсорная панель +
Регулятор громкости +
Вызов голосового ассистента +
Длина шнура, м -
Тип кабеля -
Подключение кабеля -
Несимметричный кабель -
Съемный кабель -
Тип разъема -
Форма штекера -
Тип микрофона по принципу действия нет данных
Конструкция микрофона встроенный в наушник
Направленность нет данных
Шумоподавление микрофона -
Частотный диапазон, Гц нет данных
Чувствительность, дБ нет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) -
Амбушюры 3 пары(X, XL, XXL)
Аудио кабель -
Переходники / сплитеры -
Чехол / кейс зарядной кейс
Другое USB кабель для зарядки
Игровая гарнитура -
Наушники для мониторинга -
Apple-совместимость +
Android-совместимость +
Дополнительно Встроенный датчик гравитации 
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