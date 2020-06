General Horse and the Package Of Doom: комическое космическое видеоприключение

Видеоряд с живыми актёрами впервые появился в компьютерных играх в начале-середине 1990-х годов, как только эту роскошь начали позволять характеристики машин и введение CD-ROM в качестве носителя информации. Модные FMV-вставки некоторое время украшали собой произведения самых различных жанров, а в особенности квестового, но быстро сошли на нет после распространения 3D, да и особым кинематографическим качеством в большинстве своём всё равно похвастаться не могли. В настоящее время поджанр «FMV-адвенчур» переживает небольшой ренессанс благодаря таким инди-компаниям, как британские D’Avekki Studios, Wales Interactive и др., создающие серьёзные «интерактивные фильмы» детективно-психологической тематики. Однако хорватские авторы General Horse and The Package of Doom пошли радикально иным путём: их «киноприключение» – попытка воплотить на экранах мониторов самый откровенный и беспардонный «трэш» в стремлении вызвать у пользователя не ироническую улыбку, а припадок гомерического хохота.

General Horse and The Package of Doom Жанр Интерактивный фильм / Адвенчура

Платформа Windows

Разработчики Studio Spektar, Porcupine Parkour

Издатель Studio Spektar

Сайт, Steam

Заявленные в качестве авторов игры компании Studio Spektar и Porcupine Parkour – это на самом деле всего два человека, разработчики из Загреба Свен Немет и Звонимир Барач. В марте 2017-го вместе с ещё одним коллегой они выпустили свою первую игру – Viktor, забавнейшую рисованную адвенчуру о кабане, которому вздумалось стать императором Австро-Венгрии, населённой антропоморфными животными. Но если классическими point-and-click-квестами от начинающих разработчиков сегодня никого не удивишь, то следующий проект хорватов выглядит по-настоящему оригинальным – и с первой пробой их пера имеет общего разве что столь же своеобразный юмор в таких же лошадиных дозах. В марте 2018 г. General Horse and The Package of Doom появилась на краудфандинговой платформе Indiegogo, позволяющей при желании получить даже часть от желаемого, – именно так и произошло, ибо собрать в итоге удалось менее половины от запрошенной сравнительно скромной суммы в три тысячи долларов. Как водится, выход основательно запоздал, ибо вместо намеченных шести месяцев обработка снятого видеоматериала и доведение игры до ума заняло более двух лет.

В итоге у Свена с Звонимиром, которые оба отвечали за сценарий, дизайн, режиссуру и всё прочее, а также исполнили большинство ролей, включая главные (конечно, в качестве второстепенных и эпизодических персонажей снималось также немало их друзей и близких), получилось нечто среднее между «Кин-дза-дза!» и «Монти Пайтон». В этой «эпической FMV-адвенчуре научно-фантастической тематики с менеджментом ресурсов», как General Horse and The Package of Doom официально позиционируется в отношении своей жанровой принадлежности, мы играем за последнего в галактике амерусского (sic!) военного почтальона, случайно оставшегося в живых после великой войны с некими Хаотиками (раз уж все остальные наши сотрудники погибли, то в одиночку дослужиться до генерала оказалось проще простого). В прологе, который демонстрируется по нажатию кнопки «Play» сразу после запуска (помимо этого, здесь также можно развернуть игру на полный экран), мы видим, как наш протагонист – выделяющийся на фоне всех окружающих фантасмагорическим париком в красных кудряшках, стильными синими рейтузами и фрачным генеральским мундиром с орденами и медалями собственного изготовления – становится обладателем некоего запечатанного пакета, а поскольку на этом последнем имеется официально наклеенная марка, берётся доставить его на другой конец местной звёздной системы. Путешествие это окажется очень даже опасным, по своему дизайну напоминая скорее даже rogue-lik» игры, нежели адвенчуры: изначально в игре отсутствовала даже возможность сохранить свой прогресс, но уже в первый день после релиза авторы добавили автосохранение при выходе, загружаемое исключительно при запуске из главного меню. На пути нас ожидает немало препятствий – в виде случайных встреч с космическими пиратами, ведьмами, странствующими торговцами и многими другими подозрительными личностями, способными как помочь, так и навредить ходу нашей миссии, – хотя сложнее всего будет выжить в условиях ограниченности ресурсов – еды для Генерала Хорса и топлива для его корабля. Иными словами, добраться до цели с первого же раза у вас вряд ли получится!

Видеоряд игры выглядит очень даже неплохо в художественном плане, если учесть, что никаких профессиональных актёров при его создании задействовано не было: общая комическая атмосфера от ужимок и кривляний тщательно загримированных любителей только выигрывает, как и от надетых на них живописных лохмотьев и самых разнообразных развалин, исполняющих роли инопланетных декораций. В техническом отношении снятые ролики также выглядят отлично, даже занимая весь экран в HD-разрешении, – лишь временами в кадре заметны некоторые следы чересстрочности. Говорят персонажи почти исключительно по-английски (язык жестов и ещё пара инопланетных диалектов временами тоже могут встретиться), но с уморительным и очень сильным славянским акцентом, – к счастью, все реплики снабжены довольно крупными и неотключаемыми субтитрами. Однако на что нужно обратить внимание, так это на обилие всяческого сквернословия и местами скабрезностей: авторы не стали даже добавлять опцию «запикивания», решившись выдержать атмосферу «трэша» до самого конца (впрочем, подобные темы, включая «взрослые» и «туалетные», звучат исключительно в диалогах и монологах, на самом экране ничего неприличного нам не покажут). Зато почти в любом видеоролике имеется опция пропуска, которая оказывается очень даже востребованной при повторном прохождении, когда некоторые из случайных видеособытий могут начать повторяться. Стоит также добавить, что в создании музыкального оформления невольно оказались замешаны вездесущий Кевин Маклеод, а также такие именитые композиторы, как Чайковский или Вивальди, – в общем, в этом отношении всё также звучит вполне себе гармонично и качественно.

Стандартный экран игры представляет собой интерфейс управления космическим кораблём: большую часть пространства занимает неинтерактивная видеовставка с видом Генерала Хорса, который самыми различными способами пытается убить время, занимаемое межпланетными перелётами: пытается играть на гитаре, читает глубокомысленные космические хайку, смотрит альбом с восточноевропейскими марками, вручает себе очередную медаль, переругивается с бортовым компьютером, персонализированным в виде психоделической копии его собственной головы… Можно как любоваться такой сценкой, активируемой случайным образом, так и обратиться к более полезному занятию – изучению панели управления, отображающейся слева. Вверху перечислены наши основные показатели: запас еды, поддерживающей существование единственного члена экипажа; оставшееся количество топлива, необходимого для совершения разнообразных манёвров, а также для приземления и взлёта со встречных планет; имеющийся в нашем распоряжении энергетический заряд состоящей на вооружении корабля лазерной пушки; ну и величина здоровья протагониста, исчисляемая в процентах и имеющая склонность резко падать в случае голода, заболевания и т. д. Ниже расположены кнопки, выводящие подробную информацию внизу экрана, сразу под окном с видеороликом: так, «Options» позволит выйти из игры, а также свернуть или развернуть её на полный экран. «Status» продемонстрирует детали текущего состояния Генерала: «пьян» (не волнуйтесь: это его обычная, повседневная форма!), «голоден», «болен» и др., а также навыки владения языками (поначалу здесь красуется один только «амерусский», развившийся некогда в результате объединения США и России на планете Земля, но в ходе путешествий можно будет выучить ещё парочку иностранных или инопланетных наречий, иногда даже с большой пользой). Нажатие на кнопку «Storage» выведет содержимое инвентаря: предметов у нас много не будет, да и комбинировать их между собой не получится, – можно лишь использовать на себе (дважды кликнув – например, на чём-нибудь съедобном или лекарственном), или же приберечь для обмена с кем-то из встречных персонажей (в качестве особой опции во время диалога).

Кнопка «Map» в левом нижнем углу отобразит схему нашего большого (и чисто линейного) пути из точки А (крайняя планета слева) в точку Б (соответственно, справа): всего шесть небесных тел для посещения, не считая начального и конечного (сцены на которых – неинтерактивные пролог и эпилог), а также звезды посередине. Для собственно путешествия следует активировать последний элемент интерфейса в левой части экрана – панельку «Time Warp». Интермедия на тему дурачащегося протагониста сменится прокруткой видеоролика, а на карте начнёт отображаться полёт нашего корабля в виде последовательности точек. Таких «шагов» в промежутках между планетами насчитывается от 12 до 20 штук, причём каждая отнимает по единице пищи: если запасы еды достигнут нуля, то вместо них будет расходоваться здоровье, в размере 5% за точку, – и это весьма серьёзно, если учесть, что достичь показателя в 100% у вас вряд ли получится, скорее даже при самых благоприятных обстоятельствах максимальная планка самочувствия будет составлять 80%, а в случае заболевания или ранения и того меньше. При падении данного показателя до нуля Генерал Хорс погибает – и начинать свой путь приходится с самого начала! Как ни странно, топливо во время собственно полёта не расходуется, только при посадке на планеты и при взлёте с них: такие действия являются опциональными, т.е. вполне можно просто пролететь мимо очередного небесного тела, однако делать этого никак не рекомендуется, ибо именно на поверхности можно как разжиться дефицитными ресурсами, так и собственно насладиться видеоприключениями нашего героя.

Как правило, события, происходящие с нами на планетах, представляют собой что-то вроде скетчей в духе «Монти Пайтон», с выбором направления последующего перемещения или возможного действия (включая реплики или способ поведения при общении с туземцами). Видео тут отображается на весь экран, но при подведении курсора к его углам можно как справиться с текущими показателями и запасами ресурсов, так и пропустить ролик или, не дожидаясь его окончания, выбрать нужное действие. По сути дела, каждый такой визит на другую планету представляет собой своего рода «текстовый квест», при котором выбранная линия поведения всегда ведёт к одному и тому же результату: испытав для разнообразия все варианты действий, при третьем или четвёртом путешествии можно будет остановиться на наиболее оптимальном в плане пополнения запасов еды, топлива, восполнения здоровья и др. А вот события, которые происходят с нами в открытом космосе, во время того самого путешествия от планеты к планете, уже чисто случайны: на каждой «точке» есть шанс столкнуться с каким-то встречным кораблём, выловить проплывающий за бортом бесхозный чемодан или натолкнуться на аномалию с непредсказуемым действием. Всего можно ждать где-то два-три таких рандеву на каждый перелёт – из общего числа в несколько десятков возможных (иными словами, весь ассортимент не получится просмотреть не то что за одно, но даже и за три-четыре прохождения). При большом желании от встречи можно улизнуть (израсходовав топливо) или поприветствовать чужой корабль дружным залпом из пушки (если не жаль лишнего заряда драгоценной электроэнергии), – но это ведь совсем не интересно, правда? Помимо забавного видеоролика, каждая такая встреча может принести нам и немало пользы (но также и вреда), – беседы с необычными инопланетянами, побочные квесты, возможность совершить обмен ресурсами или предметами со странствующими космическими торговцами, вернуться в прошлое или удостоиться галлюцинаций в виде целого встроенного мини-мультфильма… В общем, описывать такие вещи во избежание спойлеров не стоит, да в полной мере и не получится: это нужно видеть своими глазами.

Если оптимальную стратегию поведения на планетах определить методом проб и ошибок совсем не сложно, то последовательность встреч в открытом космосе чисто случайна, а потому успех в достижении цели зависит не только от сообразительности или опыта игрока, выбирающего наилучшие действия при рандеву с космическими пиратами или галактической полицией, но и от всемогущего рандома. А потому смерть от голода или ранения в битве (которые тут, разумеется, исключительно квестовые, т.е. активируются либо сценарием, либо выбором реплики или действия и демонстрируются в виде ролика) вполне реальна. Если не увлекаться пропуском сценок, то путь от начальной до конечной планеты занимает примерно час реального времени, – и если не со второй, то с четвёртой или пятой попытки, когда мы уже примерно знаем, как выгоднее всего будет вести себя на той или иной планете и чего именно следует ждать от той или иной случайной встречи (и какой именно предмет стоит припасти для подарка тому или иному инопланетянину), у нашего подопечного почтового генерала наконец-то получится доставить до назначения тот самый роковой пакет (и узнать как настоящего адресата, так и таинственное содержимое посылки). Возможно, кому-то подобная продолжительность покажется чересчур скромной даже по сегодняшним меркам, да и скабрезные шуточки и обилие англоязычных ругательств в речи практически всех здешних персонажей может понравиться не каждому. Однако, в любом случае, General Horse and The Package of Doom заслуживает внимания как проект полностью самобытный и мало на что похожий. Не пролетайте мимо!