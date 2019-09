GreedFall: аккуратная копия

В этот раз французская студия Spiders, с 2012 г. пытающаяся самоутвердиться на рынке сюжетных RPG, замахнулась на святое – лавры BioWare и Dragon Age: Inquisition. А что, пока канадцы заняты какой-то ерундой, можно попытаться занять вакантное место. Посмотрим, что же получилось у французов в итоге.

GreedFall Жанр ролевая игра

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик Spiders

Издатель Focus Home Interactive

Сайт Steam

Игры Spiders всегда отличались интересными сеттингами и необычным подходом к знакомым вроде бы историям. Притесняемые людьми орки в Of Orcs and Men, тоталитарная марсианская колония в Mars: War Logs и The Technomancer, умирающий мир и человек с демоном внутри в Bound by Flame. В GreedFall авторы не изменили сами себе и выбрали очень необычный, как для сюжетной RPG, сеттинг – фэнтезийную версию эпохи географических открытий и покорения Нового света.

Итак, три государства почти одновременно начинают колонизацию открытого недавно большого острова Тир-Фради: теократическая Телема, напоминающая утопию (на самом деле нет), построенную воинствующими пуританами; их противники из Мостового альянса, упирающие на превосходство науки и практикующие алхимию; и местная Ганза – Торговое содружество, пытающееся соблюсти нейтралитет. С правами туземцев, похожих одновременно на американских индейцев и классических эльфов, никто особо не считается. Телемцы пытаются обратить их в единственно правильную веру, не беспокоясь о методах и не считаясь с жертвами. Ученые Мостового альянса хотят изучать туземцев, тоже не особо стесняя себя моральными рамками. Дело в том, что на Гакан, родном континенте пришельцев, бушует эпидемия жестокой болезни – малихора, лекарства от которой не существует, а вот туземцы Тир-Фради совсем не подвержены этому недугу.

Вы прибываете на Тир-Фради в качестве легата и кузена/кузины вновь назначенного губернатора Новой Серены, первого поселения Торгового содружества на острове. Вам предстоит взять на себя роль дипломата и постараться урегулировать конфликты между Телемой, Мостовым альянсом и туземцами. Плюс не нарушить при этом интересы Монетной стражи, наемников, оказывающих услуги всем трем государствам, и закрытого, оберегающего свои тайны, ордена мореплавателей Навтов, корабли которых осуществляют всю связь с материком. Ну и заодно, конечно же, вам нужно разгадать тайну своего происхождения (какая же RPG без такого квеста!), найти источник силы туземцев и лекарство от малихора.

Казалось бы, такой интересный и самобытный сеттинг, твори не хочу… но авторы GreedFall, крупными мазками очертив самые интересные темы, решили практически не прорабатывать детали. В итоге мир игры остро страдает от недостатка глубины, порождая огромное количество вопросов, ответов на которые вы не найдете ни в диалогах персонажей, ни в игровом кодексе. Как получилось, что могущественные вроде бы государства не имеют ни собственной армии, ни флота? Как можно было «забыть» о предыдущей попытке колонизации острова? Как колонистам удалось за столь короткий срок построить столь грандиозные города на Тир-Фради? Как идет война Телемы и Мостового альянса? Когда началась эпидемия малихора? Нет ответов. Там, где в Dragon Age есть проработанная история на несколько тысячелетий вглубь, со своими важными событиями, героями, сагами, в GreedFall в лучшем случае краткое описание десяти последних лет, да и то без подробностей. Такое впечатление, что перед нами не живой мир, а пустой конструкт, виртуальная симуляция. Да, так оно и есть, но все-таки работа игровых дизайнеров и сценаристов и заключается в том, чтобы придать только что созданному миру глубину, наполнить его деталями, историями, персонажами… Что ж, с этим заданием Spiders традиционно не справилась.

К сожалению, то же относится и к персонажам игры. Вроде бы у Курта, капитана Васко, Сиоры, Альфры и Петруса и есть собственные истории, вроде бы они готовы поделиться с вами переживаниями, вклиниваются в диалоги, комментируют некоторые события, приглашают выполнить особый персональный квест и готовы завести с вами более близкие отношения, но проблема в том, что они не ощущаются как живые люди. Персонажи получились очень шаблонные, предсказуемые, мелкие, произносящие клишированные фразы. Для рядовых NPC это, возможно, и сошло бы, но для напарников главного героя, увы, маловато. До почти живых спутников в Dragon Age или Mass Effect им буквально как до неба.

По идее авторов, наш герой господин/госпожа де Сарде должен лавировать между интересами шести фракций, стараясь примирить их всех. На деле же это совсем не сложно. Все решения, влияющие на отношение той или иной фракции к главному герою, очень очевидны, и все условия, необходимые для их выполнения, легко соблюсти. Другое дело, что авторы сделали основные фракции настолько неприятными, что никакого желания помогать им нет – нас буквально подталкивают к союзу с туземцами против всех.

Что в GreedFall сделано неплохо, так это боевка. На первых порах, когда ваши противники слабы, этого практически не замечаешь, с ростом же уровня и встречей с местными боссами, хранителями острова, понимаешь, что показатели брони и равновесия на самом деле важны и помогают выстоять даже против очень сильных противников. Дело в том, что броня здесь снижает ущерб от обычных атак практически до нуля, и чтобы повредить здоровье противника, сначала необходимо сбить броню выстрелами из огнестрельного оружия, магией, бомбами, ловушками (устанавливаются прямо во время боя, чуть ли не при парировании) или специальными ударами. Параметр же равновесия влияет на устойчивость противника, позволяет сбить его с ног, прервать атаку и т.д. И да, как и в Dragon Age здесь есть управляемая пауза, которая наверняка понадобится вам в боях с боссами.

Так как на дворе эпоха колонизации, то никаких луков и арбалетов здесь уже нет, зато в ассортименте пищали, ружья, кремниевые пистолеты и другие чудеса военной техники. Огнестрельное оружие может стать решающим аргументом в бою, оно наносит колоссальный урон, в том числе и броне, и стреляет практически без перезарядки. Нереалистично? Да. Зато эффективно!

В игре три основных класса, условные воин, маг и инженер. Последний и отдает предпочтение огнестрельному оружию, ловушкам и бомбам. Каждый из классов может использовать собственные и пограничные навыки, впрочем, большинство из них пассивные, влияющие на наносимый тем или иным оружием урон и прирост ярости, необходимой для специальных атак.

Есть в игре и другие характеристики персонажа, влияющие на возможность использования оружия и брони разной степени редкости. Меткость для огнестрельного оружия, Ловкость для холодного, Сила воли для амулетов и ожерелий, Духовная сила для боевых колец (заклинаний), Выносливость для брони и Сила для тяжелого и двуручного оружия.

Кроме того, у вашего героя имеются таланты, влияющие на взаимодействие персонажа с миром и NPC. Вполне очевидные взлом замков и харизма, влияющие на крафтинг ремесло и наука, а также необычные энергичность и интуиция, позволяющие взаимодействовать с некоторыми объектами в игровом мире. Скажем, при небольшой энергичности вы не сможете пройти по бревну над пропастью, чтобы обойти опасное место, или попасть в необходимую для выполнения квеста локацию. Интуиция же позволяет подмечать некоторые объекты, проникать в скрытые проходы, например, в скалах и открывает некоторые реплики в диалогах. Немного прямолинейно, но необычно. Да, большинство квестов в игре можно решить несколькими разными методами, альтернативное решение практически всегда завязано на таланты.

Да, есть в GreedFall и stealth, необходимый для выполнения некоторых заданий. Но, скажем честно, лучше бы его не было. Противники слепы как кроты, не видя вас буквально в двух метрах, нормальных укрытий нет, а банальная смена камзола позволяет проникать в охраняемые зоны. Просто нелепо.

GreedFall, как и все предыдущие игры Spiders, выполнен на собственном движке Silk Engine. Для новой игры его существенно обновили, подтянули и выглядит GreedFall действительно очень неплохо, на уровне… Dragon Age: Inquisition. Правда и тормозит как Inquisition в 2014 все-таки году. Необычный сеттинг позволил авторам оттянуться в плане костюмов героев и оружия, вот только с архитектурой получился прокол. Казалось бы, города всех трех наций должны существенно отличаться, но Новая Серена, Хикмет и Сан-Матеусу получились слишком невыразительными, слишком хаотичными и в итоге слишком похожими. Да, в Хикмете есть легкий налет восточного стиля, Сан-Матеус слегка похож на Прагу, а Новая Серена — на один из ганзейских городов, но собственного лица у них, увы, нет. Да что там, дворцы всех трех наместников в разных городах – это копии одного и того же дворца, отличающиеся лишь цветом обоев и несколькими деталями интерьеров. Хижины вождей во всех поселениях – это копии одной хижины. Казармы Монетной стражи… ну, вы поняли. Это настолько бросается в глаза, что выглядит намеренным саботажем и полностью разрушает целостность игрового мира.

Единственное, к чему почти нет претензий – это леса Тир-Фради. Вот они выглядят действительно здорово. Мало того, в кои-то веки Spiders отошли от коридорной схемы уровней и здесь даже есть где погулять. Не везде и не всегда, но есть.

По количеству высказанных претензий, многие из которых я считаю достаточно серьезными для ролевой игры, может показаться, что игра мне категорически не понравилась, но это не так. GreedFall – лучшая на сегодня RPG Spiders, и в ней действительно есть определенный шарм. Студия продолжает расти, но до звания новой BioWare ей все еще очень далеко. С другой стороны, сюжетные однопользовательские RPG с открытым миром, без DLC, микротранзакций и сервисной модели – это такая редкость сегодня, что я все-таки рекомендую поддержать Spiders деньгами. Если вы, конечно, хотите, чтобы сюжетные RPG не перестали существовали как жанр.