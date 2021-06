Grindstone: гринд как образ жизни

Grindstone — не новая игра. Она вышла в Apple Arcade почти два года назад, полгода назад появилась на Nintendo Switch и только сейчас добралась до ПК. Впрочем, она имеет не меньше прав получить свою страничку на ITC.ua, чем те же Days Gone или Total War: Rome Remastered. А еще Grindstone – это идеальный пример того, что можно сделать из примитивных, казалось бы, затертых до дыр механик, если приложить некоторое старание и фантазию. Кроме того, это действительно отличная и очень аддиктивная хардкорная казуалка (да, так тоже бывает), которую обидно было бы пропустить.

Grindstone Жанр казуальная игра; roguelike RPG

Платформы Windows, iOS, MacOS, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Capybara Games

Издатель Capybara Games

Сайты Capybara, Epic Games Store

Все очень просто. Берем проверенную временем механику три-в-ряд, не ту, где нужно менять камни местами, а ту вариацию, где нужно прокладывать «дорожки» по камням одного цвета. Заменяем цветочки, кристаллы, конфеты, тортики и т.д. на смешных разноцветных монстров. Ставим на поле брутального мускулистого героя («Качать ноги не имеет смысла!») с огромным мечом в духе Конана-варвара. Расставляем мини-боссов и боссов, которые будут гоняться за героем по полю или швырять в него какую-нибудь гадость. Добавляем сбор тех самых grindstone («точилы» в русской версии), множество ресурсов, поиск чертежей, ковку оружия и брони, зелья, еду, таверну, задания — короче, много всего разного и… В итоге получим небольшую action/RPG с простенькой казуальной механикой color matching на поверхности и глубиной хардкорного «рогалика» внутри. Демоническая смесь.

Впрочем, просто все это только на первый взгляд. Grindstone разработала канадская студия Capybara Games, которая собаку съела на мобильных играх. Они авторы таких хитов как Critter Crunch, Might & Magic: Clash of Heroes, Super Time Force и Below, а также соавторы собравшей гору наград Superbrothers: Sword & Sworcery EP и Don’t Starve: Shipwrecked. Если присмотреться, в Grindstone можно увидеть развитие идей тех же Critter Crunch и Clash of Heroes, например.

Кроме основной кампании, в которой вам предстоит покорять Точильную гору и сражаться с ее хозяевами, в обновленной версии игры есть и ежедневные сражения с заранее заданными условиями, например, с зафиксированной начальной расстановкой и ограниченным количеством ходов или с заданным набором предметов и оружия. Перед выходом PC-версии в игру добавили ежедневные сражения с Колесом фортуны, из которого можно получать бонусы, облегчающие или усложняющие положение вашего героя. Именно на ежедневные задания лично я подсел больше всего.

Grindstone — маленькая, но крайне симпатичная игра. Здесь неплохой юмор (почитайте, например, описания монстров и NPC) и почти бесконечный, крайне аддиктивный геймплей. Да, такой формат привычней для мобильных платформа, поэтому игра в первую очередь вышла на iOS и Nintendo Switch, но почему же ПК-геймеры должны быть лишены такой отличной хардказуалки? Да, опережая вопрос «Почему игра не вышла на Android?»… Потому что на Android очень плохо покупают игры, а превращать Grindstone в Free-to-Play с рекламой авторы, очевидно, не захотели, это не их метод.

Одним словом, обратите внимание на Grindstone – это, пожалуй, одна из лучших «убивалок времени» за последнее время, простите за каламбур. А какую платформу выбрать, мобильную или настольную, это уже ваше дело, игра хороша в обоих вариантах.