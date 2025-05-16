«Хакеры и государства. Кибервойны как новые реалии современной геополитики»: это важно читать прямо сейчас. Рецензия ITC.ua

Когда кибератаки появляются в новостях, обычно они выглядят как отдельные случаи — немного сенсационные и часто слишком далекие. Утечка данных здесь, взломанные серверы там, но за каждой такой историей стоит нечто более серьезное. Однако это в основном известно только нам, украинцам, из-за систематических кибератак россиян в течение многих лет. Но не всему миру. Бен Бьюкенен в своей книге «Хакеры и государства» показывает, как страны превращают цифровые атаки в часть большой политической игры и существенные элементы давления. Речь уже давно не идет об отдельных хакерах в подвалах, это уже целые ведомства и спецслужбы, которые действуют на теневой грани между войной и дипломатией.

«Хакери і держави» Від 285 грн. Плюсы: хорошее качество издания с ляссе; детальный и интересный анализ сложной темы, но без упрощения и одновременно без чрезмерной техничности; автор беспристрастен и не имеет целью морализаторство Купить в «Наш Формат» Минусы: выбранная тема точно не для всех; кому-то не понравится слишком много аналитики Купить в «Наш Формат» 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Хакеры и государства. Кибервойны как новые реалии современной геополитики» / «The Hacker and the State: Cyber Attacks and the New Normal of Geopolitics»

Автор Бен Бьюкенен

Переводчица Юлия Каздобина

Издательство «Наш Формат»

язык украинский

Количество страниц 352

Обложка Твердая

Год издания 2024

Размер 140×210 мм

Сайт nashformat.ua

«Хакеры и государства. Кибервойны как новые реалии современной геополитики» предлагает глубокое погружение в один из наименее прозрачных, но все более влиятельных фронтов современной геополитики — киберпространство. А ее автор имеет опыт работы в научной, политической и аналитической сферах, а еще работал в Белом доме. Он излагает сложные темы так, что даже без технической подготовки читатель может втянуться в этот лабиринт цифровых конфликтов, шпионажа и теневых атак. Конечно, если вам интересна эта тема. Наверное, все же это не тот случай, когда книга способна заинтересовать людей вне темы.

Вместо сухого перечня атак или технических характеристик, автор акцентирует на взаимосвязи кибератак с реальными государственными интересами, политическими решениями и стратегиями глобальных игроков. Он показывает хакера не просто злоумышленником из подвала, а инструментом в руках Пекина, Москвы или Вашингтона. И кажется, что эти инструменты становятся все более точными и опасными.

Книга не просто собирает факты — она излагает карту современного мира, где геополитика давно вышла за пределы реальных границ и переместилась в цифровое пространство, где происходят серьезные битвы.

Одним из самых больших преимуществ книги является ее ясность и структура. Бьюкенен организует сложную и часто непрозрачную тему в серию убедительных тематических исследований, включая киберинциденты с участием Соединенных Штатов, Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

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Исследуя такие события, как атака вирусом Stuxnet на ядерную программу Ирана, операции россиян против Украины и долгосрочные кампании кибершпионажа Китая, автор рисует яркую картину того, как новейшие киберинструменты формируют современные международные отношения.

В то же время автор не впадает в конспирологию. Он тщательно взвешивает каждое свое предположение, объясняя, почему мы можем (или не можем) быть уверены, что за той или иной атакой стоит конкретное государство.

Бьюкенен подчеркивает, что традиционное представление о сдерживании, как это работало в ядерную эпоху, не работают в киберпространстве. Техническая анонимность, относительная легкость атаки, отсутствие прямых физических последствий — все это делает кибервойну и все виды подобных операций особенно коварными. В таком мире правила еще не созданы, а самые ловкие игроки успевают действовать до того, как их поймают. А если даже и становится известно кто это, то добраться до них почти невозможно, потому что хакеров защищает власть, на которую они работают.

Бен Бьюкенен интересно описывает мир кибератак, спонсируемых государствами, и то, как они связаны с их геополитическими целями.

Несмотря на сложную тему, автор держит хороший баланс между глубиной и доступностью. Текст читается легко, и в то же время не теряется серьезность. Также важно, что автор не идеализирует ни одну сторону. Даже США, которые во многих западных текстах выглядят как жертва киберпреступности, здесь предстают игроком с собственной длинной историей наступательных действий. Вирус Stuxnet, например, был именно совместной разработкой США и Израиля. Автор не приукрашивает эту историю: он показывает, что, начав наступательные действия, даже с благими намерениями, страны запускают опасную цепь прецедентов.

Конечно, эта книга точно не для всех, потому что если бы просто не писал Бьюкенен, если бы интересно не оперировал фактами, догадками и предположениями, выбранная им тема заинтересует относительно немного читателей. И это несмотря на свою сверхважность в современном мире.

Потому что книга чрезвычайно актуальна и актуальна, особенно для украинского читателя. В условиях войны с Россией, где фронт существует не только в физическом пространстве, но и в информационном и киберпространстве, «Хакеры и государства» предоставляет читателю основу для понимания — как работает это невидимое оружие. В то же время это не классическое журналистское расследование, а скорее интеллектуальная карта цифровой геополитики: с игроками, стратегиями, ловушками и зонами риска.

К изданию от издательства «Наш Формат» вопросов, как всегда, нет. Мне нравятся их книги, темы которые они выбирают, и картинки для изданий. Они яркие и одновременно тематические, простые и несмотря на это способны привлечь к себе внимание. Мне нравится шрифт и бумага, хотя первую хотелось бы видеть немного больше. А еще здесь есть ляссе.