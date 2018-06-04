Обзор беспроводных наушников JBL Free

Одной из вещей, за которые часто ругали беспроводные наушники, был как раз провод, который соединял два наушника между собой. Но прогресс не стоял на месте и этот недочет довольно быстро исправили. Конечно, далеко не все актуальные модели лишились всех проводов, но наушников, которые действительно беспроводные, становится все больше и больше. В сегодняшнем обзоре мы знакомимся с JBL Free.

Модельный ряд

Количество доступных моделей наушников у JBL меньше не становится. Из беспроводных опций есть 29 актуальных моделей. Среди них есть «вкладыши», вакуумные, On-Ear и Over-Ear варианты. Тут можно найти обычные, спортивные, наушники с системами активного шумоподавления… В общем, есть из чего выбрать.

JBL Free в отличии от всех остальных вакуумных вариантов, не соединяются проводом. По цене это конкурент для Apple AirPods, например, ведь стоят $149. Только при этом они не «вкладыши», а вакуумные.

Комплектация и первые впечатления

В отличии от большинства беспроводных наушников, JBL Free (и им подобные конкуренты) нуждаются не просто в кабеле для зарядки. С такими наушниками в комплекте всегда есть специальный футляр с контактными площадками для зарядки. В дополнении есть набор из трех вариантов амбушюр разного размера и две пары накладок на корпус для лучшей фиксации в ухе.

Так как наушники не снабжены какими-то «умными» функциями, для их подключения и работы потребуется всего лишь включить их, обнаружить в настройках другого устройства (смартфона, планшета, плеера, компьютера…) и все готово. Некоторое время может уйти на амбушюры и накладки, но они очень легко меняются. То есть, для подготовки понадобится минут 10 максимум, после чего к «организационным» вопросам можно не возвращаться.

Дизайн и удобство использования

Внешность JBL Free можно назвать классической. Это обычная пара наушников, которые могут быть в белом или черном цветах. Футляр в комплекте будет соответствовать основной расцветке устройства. Корпус наушников сделан из матового пластика. На каждом наушнике есть по большой копке с логотипом JBL и кольцом подсветки вокруг.

Наушники не очень крупные, но заметно больше обычных вариантов, хоть и вполне сравнимы с некоторыми беспроводными конкурентами. Весят всего 100 грамм и не особо ощущаются в ушах. Как и другие наушники JBL, эти не лучшим образом подходят лично мне, ведь из-за индивидуальных особенностей левым наушником приходится частенько искать позицию с лучшим звучанием, да и поправлять его нужно чаще обычного. Еще контур для фиксации наушника в футляре на внутренней части наушника может немного мешать ушной раковине. Но это то, с чем столкнулся лично я, у других пользователей может быть более удачный опыт.

В связи с тем, что дополнительных креплений, которые вешаются на ухо, с этими наушниками не предусмотрено, спортом я бы в них не занимался. Даже с дополнительными резиновыми насадками, когда уши хоть немного вспотеют, наушники могут начинать скользить. Поэтому, например, во время обычной прогулки в жаркий день, их приходится относительно часто поправлять. Но если они все же идеально сидят в ухе пользователя, а такие уши наверняка найдутся, корпус защищен от подобных случаев и переживет пробежку под дождем или просто пот. Плавать с ними нельзя, как и мыть их под водой.

За счет того, что наушники маленькие, с ними приходится носить чехол. Дело в том, что в карман или сумку кидать их не совсем удобно, да и они там буду покрываться пылью, а носить все время наушники на практике не получается, ведь периодически их все же нужно снимать. Разговаривая с кем-то или отвлекаясь на какие-то другие задачи, наушники где-то нужно хранить, а просто на шею их повесить не выйдет. Поэтому чехол с ними оказывается довольно полезным попутчиком. Еще и потерять их так сложнее. Обратная сторона медали – для кармана комплектный футляр большой и носить его за собой неудобно. Мне это чем-то напоминает чехол для очков. Только если очки можно просто поднять на голову и не задумываться о чехле, то с этими наушниками такой трюк не пройдет.

Управление и синхронизация

Настройка JBL Free ничем новым не отличилась: достаточно включить наушники, найти их в настройках Bluetooth на смартфоне или другом устройстве… Все. Работать с несколькими источниками звука нельзя, и тем, кто часто переключается между, например, ноутбуком и смартфоном, придется делать парочку лишних движений. Но это все равно не занимает много времени.

«Главный» наушник – правый. Он связывается с гаджетом и предает звук на левый. Также на нем есть микрофон, с помощью которого можно отвечать на звонки. В таком случае будет активен только правый наушник. В дополнение, левый вовсе можно выключить и оставить правый в качестве моно-гарнитуры. Но проделать такой трюк только с левым наушником нельзя. Качество передачи речи очень посредственное и в случае, когда можно ответить со смартфона, лучше так и сделать.

Связь с источником у наушников хорошая и случайных прерываний я не встречал. Да и задержку я бы не назвал большой, видео смотреть можно довольно комфортно. Тем не менее, маленькая проблема таки нашлась: когда я поправлял левый наушник, надавив на него пальцем в область немного ниже кнопки, он мог на мгновение потерять сигнал. Такое не происходит каждый раз, когда я нажимаю на него, но встречается довольно часто. Еще он может также потерять сигнал, если нажать в ту же область на правом наушнике. Видимо, именно там и находится приемник, который связывает их между собой; соединение с устройством при этом не теряется.

Управление воспроизведением предельно простое. Правый наушник запускает и останавливает треки, отвечает на звонки, а двойным нажатием вызывает голосового ассистента; левый же при одном нажатии пропускает трек, а при двойном – возвращается назад. Громкостью придется управлять только на самом устройстве.

Звук

Как и в большинстве случаев у производителя, JBL Free звучат неплохо. В моем случае уходило лишнее время на то, чтобы нормально надеть наушники, а потом иногда их поправлять. Звука это касается напрямую, ведь как только наушник слегка смещается, бас сразу пропадает. Неудобно. Опять же, с такой проблемой столкнутся не все пользователи.

Если же проблемы с «посадкой» нет, то звук должен подойти, но не для всей музыки. У них не так много мощности, как хотелось бы, но от внешнего шума изоляции будет достаточно. Для большинства электронной музыки, хип-хопа и подобных стилей этой модели должно хватать. Разве что высокие хотелось бы получше, они иногда словно немного хрипят, а не играют. В некоторых композициях такое, к сожалению. случается. Но это обращает на себя внимание, если целенаправлено прислушиваться. На ходу или работая это не так ощутимо.

Это, конечно, не претендент на место основных наушников, но как «походный» вариант, это вполне подходящее устройство. С оговоркой на цену все же хотелось бы и звук получше, ведь проводные варианты за такую сумму будут давать намного более интересное звучание, но подобного комфорта не подарят. Правда, если бы не хрип высоких, то придраться было бы сложно, ведь в целом впечатление от них довольно хорошее. Тем не менее, заказывать их «вслепую» я не советую, наушники в любом случае нужно послушать, чтобы понимать, подойдут ли они под личные предпочтения, и тем более узнать об их удобстве.

Автономность

Емкостью встроенного аккумулятора в данном случае все не ограничивается, ведь наушники можно заряжать просто положив в футляр. Последний тоже соответственно имеет свою батарейку. Производитель заявляет, что от одного заряда можно получить 4 часа воспроизведения, а чехол добавит еще 20 часов. По моему замеру на максимальной громкости наушники играли 3.5 часа, а на полную зарядку от футляра потребовался 1 час 20 минут.

Но разрядить наушники у меня получилось только намерено. В обычном использовании я никогда не слушаю музыку так долго за раз, а так как я всегда кладу наушники на место (в данном случае – футляр), они могут заряжаться, пока я ими не пользуюсь. Это довольно удобно. Сам же футляр можно зарядить с помощью стандартного кабеля microUSB.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Действительно беспроводные наушники, неплохая автономность, зарядка в футляре, могут работать, как гарнитура для связи Минусы: Не могут работать с двумя источниками одновременно (переключаться между ними), левый наушник иногда теряет связь, отдельные композиции могут немного хрипеть Вывод: JBL Free – это полностью беспроводные наушники, провода для которых потребуются только для зарядки футляра. В целом, они хорошо подходят для использования на смартфоне. Но, к сожалению, к их звучанию довольно легко придраться, а за такую стоимость хотелось бы более качественного звучания. Технические характеристики JBL Free black

3 588 − 3 908 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения / радиус действия беспроводной ( Bluetooth 4.2 до 10м) Профили Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус IPX5 Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 10-22000 Сопротивление, Ом нет данных Чувствительность, дБ нет данных Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм 5,6 Тип магнита нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Активное шумоподавление - aptX - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Пульт ДУ - Регулятор громкости - Длина шнура, м - Тип кабеля - Подключение кабеля - Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Вес, г 99 Питание / время работы аккумулятор /4 ч. Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация наушники, сменные амбушюры, USB кабель для зарядки, футляр-зарядка Дополнительно -

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