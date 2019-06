Как стать киберспортсменом?

Арсений Триноженко: По поводу игр я частично ответил в предыдущем вопросе. Это те, которые сразу приходят на ум, но на самом деле их сильно больше, например, Clash of Clans или Guns of Boom, и другие мобильные игры, популярные среди киберспортсменов. Те же PUBG и Fortnite, по которым тоже проходит много турниров. Так что выбор сейчас больше, чем был раньше, когда было 5 популярных игр: League of Legends, Dota, Counter-Strike, Star Craft, FIFA и Quake. Поэтому нужно следить за тем, что сейчас популярно и во что играют, по каким играм проходят турниры. Но при этом важно понимать, что есть игры со скоротечной популярностью, а есть те, которые остаются популярными много лет. Это, например Counter-Strike и Dota. Ими выгодно заниматься, потому что они в любом случае будут существовать в том или ином формате.

Егор Довгий: Игры, в которых команды изначально находятся в равных условиях. Таких игр в целом много, но самые популярные сейчас — это Dota2, LoL, CS:GO, Apex, PUBG, Fortnite etc. Заниматься можно всем и сразу, но особую популярность, например в Украине, имеют лишь несколько дисциплин. Остальные пока не так сильно привлекают наших игроков.