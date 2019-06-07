Как стать киберспортсменом?

Арсений Триноженко: Для начала нужно определиться с игрой, в которую ты будешь играть. То есть нужно однозначно понимать, где проще конкуренция, где призовые больше, и в этом направлении двигаться. Конечно, можно просто выбрать игру, которая тебе по душе и в ней пытаться стать кибреспортсменом, но дело в том, что сам киберспорт пока ещё не развит настолько, чтобы можно было играть во всё, во что хочется. Поэтому лучше присмотреться к Dota2, Counter-Strike, League of Legends и дгугим популярным играм. После этого нужно определить дальнейшие шаги. Если игра командная, то нужно искать других игроков, если индивидуальная, то тренироваться в ней, смотреть видеоуроки, возможно даже найти ментора, который больше знает об игре и может подсказать, как правильно играть. Раньше популярными были компьютерные клубы, играя там мы учились друг у друга немного быстрее. В интернете, с одной стороны, это происходит не так быстро, но с другой, есть возможность больше играть.

Егор Довгий: В первую очередь нужно убедиться, что тебе это действительно нужно, ведь эта красивая обложка под названием «киберспорт» далеко не такая простая и красочная, как кажется, поэтому начинать нужно с осознания того, что тебе это реально нужно и хочется вкладывать все свои силы и время.