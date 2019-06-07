Да, киберспорт или электронный спорт или esports – это командное или индивидуальное мультиплеерное соревнование в онлайн играх, которое во многих странах признано видом спорта. Онлайн и офлайн соревнования давно были частью культуры видеоигр, но только начиная с конца 2000-х они стали набирать популярность благодаря развитию интернета, мультиплеерных игр и стриминговых сервисов. Благодаря этому киберспорт постепенно становился из аматорского более профессиональным: с командами, турнирами, большими денежными призами и, главное, миллионами зрителей.
Но чтобы ответить на вопросы о том, как стать киберспортсменом, мы решили спросить Арсения ceh9 Триноженко, многократного чемпиона мира в составе Na’Vi и киберспортивного тренера, а также Егора «Belony» Довгого, профессионального игрока в DOTA 2, капитана команды MT Gaming и участника Esports Ukraine — Украинской Федерации Электронного Спорта.
Арсений Триноженко: Для начала нужно определиться с игрой, в которую ты будешь играть. То есть нужно однозначно понимать, где проще конкуренция, где призовые больше, и в этом направлении двигаться. Конечно, можно просто выбрать игру, которая тебе по душе и в ней пытаться стать кибреспортсменом, но дело в том, что сам киберспорт пока ещё не развит настолько, чтобы можно было играть во всё, во что хочется. Поэтому лучше присмотреться к Dota2, Counter-Strike, League of Legends и дгугим популярным играм. После этого нужно определить дальнейшие шаги. Если игра командная, то нужно искать других игроков, если индивидуальная, то тренироваться в ней, смотреть видеоуроки, возможно даже найти ментора, который больше знает об игре и может подсказать, как правильно играть. Раньше популярными были компьютерные клубы, играя там мы учились друг у друга немного быстрее. В интернете, с одной стороны, это происходит не так быстро, но с другой, есть возможность больше играть.
Егор Довгий: В первую очередь нужно убедиться, что тебе это действительно нужно, ведь эта красивая обложка под названием «киберспорт» далеко не такая простая и красочная, как кажется, поэтому начинать нужно с осознания того, что тебе это реально нужно и хочется вкладывать все свои силы и время.
Арсений Триноженко: По поводу игр я частично ответил в предыдущем вопросе. Это те, которые сразу приходят на ум, но на самом деле их сильно больше, например, Clash of Clans или Guns of Boom, и другие мобильные игры, популярные среди киберспортсменов. Те же PUBG и Fortnite, по которым тоже проходит много турниров. Так что выбор сейчас больше, чем был раньше, когда было 5 популярных игр: League of Legends, Dota, Counter-Strike, Star Craft, FIFA и Quake. Поэтому нужно следить за тем, что сейчас популярно и во что играют, по каким играм проходят турниры. Но при этом важно понимать, что есть игры со скоротечной популярностью, а есть те, которые остаются популярными много лет. Это, например Counter-Strike и Dota. Ими выгодно заниматься, потому что они в любом случае будут существовать в том или ином формате.
Егор Довгий: Игры, в которых команды изначально находятся в равных условиях. Таких игр в целом много, но самые популярные сейчас — это Dota2, LoL, CS:GO, Apex, PUBG, Fortnite etc. Заниматься можно всем и сразу, но особую популярность, например в Украине, имеют лишь несколько дисциплин. Остальные пока не так сильно привлекают наших игроков.
Арсений Триноженко: Нельзя просто проснуться в один день и сказать «я буду киберспортсменом», это так не работает. Тебе должна нравиться игра, ты должен в неё играть, и если хочется принять участие в каком-нибудь чемпионате — то нужно это делать. Если игра командная, то надо собрать команду, и попробовать стать её частью. И конечно же надо много играть. А по поводу того, как научиться это делать, то сейчас есть масса видеоуроков на YouTube, есть целые школы и даже платные уроки от киберспортсменов. Это возможно кому-то покажется смешным, но на самом деле человек с большим опытом и знаниями за один условный урок может помочь новичку разобраться в игре. Здесь важно развиваться и, конечно же, знать где найти турниры и как в них зарегистрироваться. Ну и самое главное, как я уже говорил, много играть, ведь конкуренция в киберспорте очень высокая.
Егор Довгий: Я бы сказал 30% на 70%. Играть много и бездумно не имеет смысла, а вот уметь учиться чему-то новому в процессе игры — это уже техника. Тренировки, само собой, в наше время продумываются индивидуально, каждый сам планирует свой распорядок дня, правильное питание (если нужно), игровые тренажеры, обсуждение ошибок с командой и прочие командные трудности. Некоторые и вовсе могут просто много играть и быть лучшими, каждый по своему. Шаблонного варианта нет
Арсений Триноженко: Все люди разные и каждый человек за единицу потраченного времени придёт к разному результату. Кто-то потратит тысячи часов в Counter-Strike и станет «орлом», а кто-то «глобалом», и так же в Dota и в других играх. Но в любом случае время придётся потратить, и здесь всё зависит от человека, если он талантливый, например, как Саша s1mple, то он после 1000 часов уже будет играть в команде, ходить на турниры и всех обыгрывать. А если человек менее талантливый, то он за это же время только подберётся к тому, чтобы сыграть на турнире. Но в любому случае на тренировки придётся тратить 5-8 часов в день.
Егор Довгий: Чтобы стать профессионалом потребуется от 6 до 15 часов в день. 6-8 часов — обычный будний день, который включает в себя индивидуальную практику. 12-15 часов — подготовка стратегий с командой, их тренировка и т.д.
Арсений Триноженко: Киберспорт часто считают дорогим видом спорта, но это только потому, что люди не разбираются в этом вопросе и делают не совсем правильные выводы. Дело в том, что покупка игрового компьютера и аксессуаров действительно может потянуть на $2000 или больше. Но по факту этого хватит на 3-4 года, и если разбить затраты помесячно, то получается, что киберспорт не такой уж дорогой по сравнению с другими видами спорта. При этом в любом случае игроку нужен будет хороший компьютер, но не обязательно брать самые дорогие мышку, клавиатуру и наушники. Из дополнительных затрат – это расходы на электричество и интернет. А ещё на старте есть такой момент, когда ты уже неплохо играешь, но у тебя пока нет спонсора и нужно поехать на какой-нибудь LAN-турнир, и вот в этом случае нужно будет потратить деньги на участие. Но при этом есть вероятность, что получится найти организацию, которая поддерживает молодых игроков и возьмёт расходы на себя. Сейчас это направление активно развивается, так как команды поняли, что лучше самим выращивать игроков, чем потом у кого-то перекупать.
Егор Довгий: Достаточно иметь хорошее «железо» и огромное желание. Для старта с нуля, думаю, не больше, чем $1000-1500, хотя в наше время у многих дома уже есть подходящие компьютеры. Что касается LAN-турниров, то без спонсора в этом случае будет затратно. На старте придётся потратить немного денег из собственного кармана, но сумма будет не особо критичной.
Арсений Триноженко: Это очень просто. Сейчас есть огромное количество платформ для поиска команд, да и в самих играх есть matchmaking. Там нужно общаться, пробовать организовывать команды, смотреть какие турниры проходят и потихоньку продвигаться вперёд. И чтобы попасть в какую-нибудь хорошую команду нужно сначала заявить о себе в существующей в рамках чемпионата. Другой вариант, это попасть в киберспортивную школу — направление, которое сейчас будут активно развивать ведущие команды и организации, чтобы выращивать киберспортсменов.
Егор Довгий: Тут все просто, если ты хороший игрок, то значит у тебя высокий рейтинг, непосредственно в самой игре, а это значит, что тебя запросто могут заметить в мировых таблицах лидеров и позвать в профессиональную команду. Это самый простой способ. Не знаю как в других дисциплинах, но, например, в Dota 2 не особо развиты оффлайн школы тренировок игроков. Не могу сказать, что их вовсе нет, но для аматоров они труднодоступны и попасть к ним в начале своего пути крайне тяжело. Но не все так плохо!) Уроки на YouTube от профессионалов и экспертов никто не отменял.
Арсений Триноженко: Это индивидуально, кто-то начинает играть соло, кто-то в команде единомышленников. Аналогично как в музыке, есть исполнители, а есть группы — так и в киберспорте. Я на старте карьеры выбрал командную игру, она, как по мне, веселее, и если ты где-то ошибёшься, то есть люди, которые тебя прикроют. А в соло всё зависит только от самого игрока, да и аудитория таких игр заметно меньше.
Егор Довгий: В команде. Это банально веселее и продуктивнее. Твои партнёры могут указать на твои же ошибки и недостатки, либо же наоборот –сказать,какой ты крутой. От обоих вариантов явно не хуже, плюсов значительно больше, чем минусов. В одиночку – сложнее, но возможно. Думаю, интровертам в таком случае будет явно проще.
Арсений Триноженко: Сейчас проходит огромное количество турнирова, которые можно найти на киберспортивных сайтах. Банально можно даже найти турнир в Google, предварительно выбрав себе дисциплину и погуглив связанные с ней сайты, и уже на них можно найти подходящие чемпионаты.
Егор Довгий: Аматорские онлайн турниры с небольшим призовым фондом. Я, в свое время, начинал с платформы sport.garena.ru (дисциплина Heroes Of Newerth), а уже сегодня эти же ребята создали автоматизированную игровую платформу play.gg.ua, которая позволяет добиваться результатов вплоть до подписания спонсорских контрактов, если игрок показывает хорошие результаты на лигах и турнирах.
Арсений Триноженко: Если бы в киберспорте нельзя было выиграть денег, им бы никто не занимался, и не было бы таких крупных организаций, как Na’Vi и Astralis. Но если сравнивать с другими видами спорта, то количество людей, которые на этом зарабатывают довольно небольшое. То есть, например, в футболе команды уровня tier-3 – это всё равно круто, игроки в них получают зарплаты в несколько тысяч долларов, а в Counter-Strike или Dota2 это не так круто, потому что у тебя или нет зарплаты или она слишком маленькая. Условно в мире только топ-10 команд в Counter-Strike, которые могут выиграть большие турниры и получать хорошие зарплаты. В Dota2 призовые поменьше, хотя у них есть турнир International с призовым фондом $25 млн, но его выигрывают только самые сильные команды в мире. Но всё это не значит, что этим не нужно заниматься, ведь возможно именно ты тот человек, который сможет пробиться, заработать на этом денег и стать известным и популярным.
Егор Довгий: Однозначно. Аматорам это сделать изначально сложновато, возможно даже убыточно, но перспективы огромны. Думаю, это связано с неопытностью и глупостью наших новых молодых игроков, которые бездумно тратят ресурсы, например, своих первых спонсоров – родителей. Изначально, в юные годы, они дают тебе все, начиная от безлимитного времени на игру, заканчивая крутым компьютером и материальной поддержкой. Как раз сейчас в Украине появилось очень много наставников, для таких вот игроков, которые не понимают, как правильно себя применить или реализовать. Одна из таких организаций — Esports Ukraine. Если подобных компаний в Украине появится больше, то и % игроков, зарабатывающих на киберспорте, значительно вырастет.
В марте 2019 года Mastercard в Украине объявила о начале сотрудничества с Esports Ukraine (ОО «Украинская Федерация Электронного Спорта»). Партнерство направлено на популяризацию киберспортивной культуры в Украине, привлечение бизнеса к вопросам развития инфраструктуры киберспорта и повышение финансовой грамотности молодежи.
Первым совместным проектом стал Всеукраинский киберспортивный аматорский турнир для студентов UNIVERSITY MASTER CUP 2019, LAN-финал которого прошел 26 мая на открытой площадке в центральном парке Киева. Студенческие команды со всей Украины могли посоревноваться в таких дисциплинах, как Dota 2, CS:GO и League of Legends. Общий призовой фонд турнира составил 180 000 грн.
В дальнейших планах партнерства Mastercard и Esports Ukraine — проведение совместных мероприятий, киберспортивных промо-кампаний, а также реализация специальных образовательных кампаний.