MAG425A — обзор ТВ-приставки от украинской компании Infomir





Сейчас на рынке присутствует множество мультимедийных приставок китайского производства. Ими никого не удивить. Другое дело — когда продукт полностью выпущен в Украине. Компания Infomir гордится отечественным производством полного цикла, что редкость на IT-рынке. Поэтому вдвойне интересно, что из себя на деле представляет MAG425A. На бумаге все неплохо: поддержка 4К 60 к/с, HDR, HEVC, полный набор интерфейсов и все это работает под управлением Android TV. Проверим как обстоят дела на практике.

Комплектация

Своего покупателя плеер встречает в качественной картонной упаковке, где аккуратно уложены следующие аксессуары, кроме плеера: пульт ДУ, HDMI-кабель, компактный блок питания, набор пальчиковых батареек для пульта и полностью локализованная и понятная инструкция.

Функциональность MAG425A

По своим возможностям — это вполне типичная приставка на базе Android TV. Вы можете транслировать музыку и видео как из локальной сети, так из потоковых сервисов самой Google, в том числе из сервисов Play Музыка и Play Фильмы. Также можно стримить контент со смартфона благодаря поддержке Chromecast и подключить IPTV-сервисы. Порт USB 3.0 позволит воспроизводить с внешних носителей даже видео в максимальном разрешении 4K 60 к/с. Разумеется, можно играть в игры, но, как показала практика, только в не очень требовательные.

Дизайн и разъемы

MAG425A — это небольшая черная коробочка, достаточно неприметная, но с небольшим дизайнерским штрихом в виде красного круга на верхней части. Сборка отличная, корпус полностью пластиковый. В углу есть светодиодный индикатор активности.

Медиаплеер оснащен двумя USB-разъемами Type-A, один с интерфейсом 3.0, другой — 2.0. На задней стороне расположен разъем питания, HDMI 2.0, разъем для карт памяти microSD и Ethernet с пропускной способностью 100Мб. К сожалению, не Gigabit, но, тем не менее, такая скорость в мультимедийных функциях нужна не так уж и часто. Это с лихвой компенсирует наличие Wi-Fi 802.11ac с поддержкой двух диапазонов. К стабильности и скорости подключения за время использования у меня претензий не возникло. Из других беспроводных разъемов есть Bluetooth 4.2, который позволит подключить геймпад.

Отдельно хочется отметить пульт дистанционного управления — тонкий, легкий, очень удобный. На нем расположен стандартный набор органов управления, в том числе и кнопка голосового ассистента. С голосовым поиском у меня ни разу не возникло проблем, распознавание было четким и быстрым.

Производительность MAG425A

В основе приставки используется чипсет HiSilicon Hi3798MV200, в который входит четырехъядерный процессор с ядрами Cortex-A53, максимальная частота которых составляет 1,2 ГГц. Мощности этого чипа хватает для быстрой обработки интерфейса и загрузки приставки, а также для воспроизведения контента в разрешении 4К с частотой 60 к/с, но, к сожалению, совершенно не хватает для игр вроде Asphalt и Real Racing 3, которые я установил, чтобы проверить графику. Встроенной памяти в плеер 8 ГБ, а оперативной — 2 ГБ. Работает устройство под управлением Android 8.0.

Во всех остальных случаях, плеер продемонстрировал себя только с лучшей стороны. Я ни разу не столкнулся с нечитаемыми форматами. Более того, кроме стандартных приложений Google, в активе у MAG425A есть набор приложений производителя. Поэтому плеер может “переваривать” любые видеоформаты, а также тяжелые видео, вплоть до 4К с HDR и в 60 к/с.