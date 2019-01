Линейка фильмов Disney на 2019–20 гг. (не считая очередных супергеройских лент Marvel и новых Star Wars от Lucasfilm) представляет собой микс линейки студии за середину и конец XX века. Нас вновь ждут Dumbo (1941), Mary Poppins (1964), Aladdin (1992), The Lion King (1994), Toy Story (1995), Mulan (1998)… Один из сиквелов, детский мюзикл Mary Poppins Returns, с Эмили Блант в главной роли, вышел в украинский прокат сразу после Нового года.

Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается» Жанр мюзикл

Режиссер Роб Маршалл

В ролях Эмили Блант (Мэри Поппинс), Лин-Мануэль Миранда (Джек), Бен Уишоу (Майкл Бэнкс), Эмили Мортимер (Джейн Бэнкс), Пикси Дэвис (Аннабель Бэнкс), Натанаэль Салех (Джон Бэнкс), Джоэл Доусон (Джорджи Бэнкс), Джули Уолтерс (Эллен), Мерил Стрип (Топси Тёрви-Поппинс), Колин Ферт (Уильям Уэзеролл Уилкин), Дик Ван Дайк (мистер Доус-младший) и др.

Студии Walt Disney Pictures

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

Mary Poppins Returns – сиквел классического диснеевского мюзикла Mary Poppins (1964) с Джули Элизабет Эндрюс (The Sound of Music, The Americanization of Emily, The Princess Diaries 1/2), принесшего студии сразу пять «Оскаров» в 1965 г. за лучшую женскую роль, монтаж, спецэффекты, музыку и песню. Соревноваться с такой титулованной, вошедшей в золотой фонд Голливуда, картиной очень непросто.

Итак, с событий первого фильма прошло 25 лет. На дворе 1935 г., в Великобритании, как и в большинстве развитых стран мира, бушует Великая депрессия. Майкл Бэнкс (Бен Уишоу) уже давно не маленький мальчик, он, вместе с детьми, живет в доме родителей и никак не может смириться со смертью жены. Его сестра Джейн Бэнкс (Эмили Мортимер) стала гражданской активисткой и время от времени навещает племянников. Проблема семьи Бэнкс в том, что они могут потерять собственный дом, который пытается отобрать злой банкир Уильям Уэзеролл Уилкин (Колин Ферт), по иронии судьбы управляющий тем самым банком, в котором работал отец Майкла и Джейн. Естественно, в тяжелой ситуации на помощь Бэнксам спешит совсем не постаревшая Мэри Поппинс (Эмили Блант), а ей, в свою очередь, помогает фонарщик Джек (Лин-Мануэль Миранда), ученик того самого фонарщика Берта из первого фильма.

Думаю, вы и сами догадываетесь, чем закончится фильм. Зло будет повержено, справедливость восторжествует, Бэнксы останутся в своем доме, Уильям Уэзеролл Уилкин потеряет работу и т.д. Все-таки это детский мюзикл, а не авторская драма. Никакого второго дна здесь нет, а основная мораль лежит на поверхности – всегда оставайтесь чуть-чуть детьми, помогайте друг другу и верьте в чудеса.

Как и в любом мюзикле, главное в Mary Poppins Returns – музыкальные номера. Чем ярче, необычней, экстравагантней – тем лучше. И собственно здесь и кроется главная проблема фильма. В нем есть действительно очень красивые, трогательные и запоминающиеся номера, например, A Cover is Not the Book, Trip a Little Light Fantastic, The Royal Doulton Music Hall, Lovely London Sky, вот только их явно маловато для длящегося больше двух часов фильма. Вторая огромная проблема – перевод и дубляж песен на украинский. Понятно, что в детском фильме локализаторы не могли ограничиться субтитрами, как в тех же La La Land или The Greatest Showman, но, если у вас будет такая возможность, смотрите Mary Poppins Returns на языке оригинала. Во-первых, любой перевод ломает мелодику и темп песен, во-вторых, украинские исполнители все-таки не дотягивают до уровня Эмили Блант с ее великолепным акцентом, и тем более до Лин-Мануэля Миранды.

Собственно, на этих двух актерах и держится весь фильм. Эмили Блант, кажется, родилась для роли Мэри Поппинс. Даже удивительно, как легко актриса, кромсавшая пришельцев силовым мечом в Edge of Tomorrow и отстреливавшая тварей, угрожающих ее детям, в A Quiet Place, вжилась в своего персонажа. Как будто всю жизнь только и играла строгих гувернанток/добрых волшебниц. Кроме того, оказывается, Эмили Блант еще и неплохо поет, а акцент у нее действительно очень милый. А вот Лин-Мануэлю Миранде и приспосабливаться не пришлось. Автор песен к мультфильму Moana, актер, сценарист, поэт и композитор, подаривший миру бродвейские мюзиклы In the Heights и Hamilton (настоящий феномен 2016 г., настоятельно рекомендуем), чувствует себя на сцене как рыба в воде и обладает просто неисчерпаемой харизмой. Дуэты Эмили Блант и Лин-Мануэля Миранды – лучшее, что есть в Mary Poppins Returns, да простят меня остальные исполнители, среди которых присутствуют такие звезды как Бен Уишоу, Мерил Стрип и Колин Ферт.

Mary Poppins Returns — прямой сиквел с одним из самых долгих в истории Голливуда разрывов между частями. С момента выхода оригинального фильма прошло уже 54 года. Тем не менее, Disney удалось привлечь к работе над картиной по крайней мере одного актера, игравшего в первой части. Дик Ван Дайк, сыгравший в Mary Poppins (1964) фонарщика Берта и исполнявший ту самую, принесшую фильму «Оскар», песню, в сиквеле выступил в роли директора банка мистера Доуса-младшего. У актера, которому исполнилось уже 93 года (!), есть даже собственный небольшой музыкально-танцевальный номер.

В целом, Mary Poppins Returns — очень красивый, хотя и достаточно простой фильм. Как мюзиклу ему не хватает запоминающихся номеров, плюс украинская локализация несколько портит впечатление от песен. Зато харизма актеров с лихвой компенсирует эти недостатки. Если вы планируете смотреть английскую версию мюзикла, прибавьте к нашей оценке дополнительные полбалла.