Metro Exodus – The Two Colonels: еще не конечная!

Первое сюжетное дополнение к украинскому шутеру Metro Exodus – The Two Colonels / «Два полковника» было анонсировано 19 августа в преддверии Gamescom 2019 на мероприятии Inside Xbox, а уже 20 августа оно стало доступно игрокам. Это короткая история в духе оригинальных Metro 2033 и Metro: Last Light, никаких больших открытых уровней на поверхности – только темные тесные туннели метро.

Metro Exodus – The Two Colonels Жанр FPS, Survival horror

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский, украинский

Разработчик 4A Games

Издатель Deep Silver

Сайт Epic Games Store

Как и обещал Андрей Прохоров в своем интервью, 4A Games не планирует зарабатывать на раскрасках для автоматов и дважды продавать игрокам один и тот же контент. The Two Colonels / «Два полковника» – оригинальная история, события которой происходят параллельно путешествию Артема по новосибирскому метро, а также за год, полгода и три месяца до прибытия «Авроры» в мертвый город. Пока Артем в поисках лекарства пытается добираться до института, полковник Мельников идет по следам полковника Хлебникова, отца Кирилла, мальчика, которого они встретили в метро. Собственно, Кирилл и рассказывает историю своего отца и событий, приведших к войне и уничтожению всего населения новосибирского метро. И хотя DLC называется «Два полковника», играть мы будем за Хлебникова, а Мельник появится только в роликах на движке. Эти ролики завершат историю командира «Спарты» и покажут, как он в конце концов признает свои ошибки и принимает правду.

Вообще, переходы между воспоминаниями Кирилла об отце и современным, по временной шкале игры, событиями, сделаны в The Two Colonels просто шикарно – бесшовно, в очень киношном стиле. Как и стыковка с событиями основной сюжетной линии Metro Exodus. Это как недостающий кусочек пазла, который наконец-то нашелся и лег точно на предназначенное для него место. При этом, насколько мы знаем, это не вырезанный фрагмент основного сюжета, разработка DLC началась уже после выпуска Metro Exodus, мало того, помещенные внутрь последнего акта события «Двух полковников» нарушили бы целостность и завершенность повествования. В виде же DLC — это своеобразная A Star Wars Story, дополнение к уже известным нам событиям, расширяющие мир игры.

Основная тема The Two Colonels, как и самой Metro Exodus – «Какова цена лжи?». Сколько людей умрет из-за того, что кто-то скрыл правду? Позволительна ли ложь, даже если это ложь во спасение? Как мы знаем из основной игры, Хлебников и Мельников заплатят свою цену.

По геймплею The Two Colonels – это возвращение к истокам серии. Сюжетный коридорный шутер, без развилок и запутанных лабиринтов. Здесь даже нет больших подземных залов в духе главы «Мертвый город», хотя действие происходит практически в тех же локациях новосибирского метро. Чтобы пройти дополнение вам понадобится около 2,5 часов. Причем именно пройти, потому, что в двух крупных игровых эпизодах вы будете вооружены тяжелым огнеметом, с которым особо не побегаешь. Более того, в первом эпизоде DLC вам придется пробираться через заросшие слизью служебные туннели, в буквальном смысле прожигая себе дорогу.

Вообще Хлебникову доступны только три вида оружия – новый огнемет, автомат и пистолет. Их выдают строго по сюжету и все их можно модифицировать. Stealth-миссий здесь нет, хотя в самом конце у героя забирают оружие, а на сцену выходят так любимые игроками слепые гориллы-мутанты.

The Two Colonels доступно всем обладателям Metro Exodus Gold Edition и Metro Exodus Expansion Pass в Epic Games Store и Steam. Кроме того, DLC можно приобрести и отдельно за 149 грн. Цена Expansion Pass для Украины – 350 грн. Вполне адекватная стоимость. В день релиза на EGS наблюдались некоторые проблемы с доступом к DLC, но в течении нескольких часов магазин выпустил патч, исправляющий ситуацию.

Но, «Два полковника» – это еще не конечная. В начале 2020 г. должно выйти второе сюжетное дополнение к Metro Exodus – Sam’s Story / «История Сэма». Новое DLC расскажет о том, как самый загадочный из спартанцев, Сэм, морской пехотинец, служивший до войны в посольстве США в Москве, ищет дорогу домой. События дополнения будут разворачиваться после финала Metro Exodus, в разрушенном цунами Владивостоке, куда Сэм прибудет в поисках транспорта в США. Это, как и обещал Андрей Прохоров, будет совершенно новый большой открытый наземный уровень. Судя по цене первого DLC и Expansion Pass, стоимость Sam’s Story составит около 249 грн. Точная дата релиза пока неизвестна.

Но и это еще не все. После выпуска Sam’s Story, разработчики из 4A Games возьмутся за новый проект в мире Metro! Об этом стало известно 14 августа из квартального отчета THQ Nordic. Что ж, мы не против, тем более, что после финала Metro Exodus серия может развиваться в любом направлении. Путешествие в США на корабле? Почему бы нет!