Nemezis: Mysterious Journey III: головоломные загадки далёкой и красочной планеты





В 1993 году появление на свет легендарного Myst совершило целую революцию в жанре адвенчур – и неминуемо привело к созданию другими авторами огромного количества аналогичных проектов: атмосферных приключений от первого лица с акцентом на механические головоломки и с минимумом диалогов или манипуляций с инвентарём. Как то обычно и бывает среди эпигонов, большинство подобных игр, даже от именитых разработчиков вроде Sierra, выглядели вторично и скучновато. Но были и приятные исключения – в том числе от польской студии Detalion, сформировавшейся в недрах крупного издателя L. K. Avalon. В 1998 году Reah: Face the Unknown стала одной из первых игр, вышедших на носителе DVD-ROM, который только и смог вместить все красоты далёкой планеты, созданные фантазией ведущего дизайнера Роланда Пантолы. А ещё через три года появилась Schizm: Mysterious Journey (она же «Щизм»), оказавшаяся ещё более привлекательным и головоломным приключением – и породившая на свет целую серию продолжений. В «Schizm 2. Хамелеон» пререндеренная графика сменилась полным 3D, да и «Sentinel: Страж Времени» продемонстрировала лишь возросшее мастерство художников и авторов загадок. Увы, к середине 2000-х «мистоиды» оказались уже весьма нишевым жанром, а потому вскоре после выхода последней игры последовало банкротство компании. К счастью, как оказалось, история серии на этом не заканчивается…

Nemezis: Mysterious Journey III Жанр Адвенчура

Платформы Windows

Разработчик Detalion Games

Издатель PlayWay

Сайт, Steam, GOG

В конце 2018 года ведущий дизайнер давно распавшейся Detalion Роланд Пантола неожиданно объявил о своём возвращении в индустрию и о воссоздании компании, а крупный польский издатель PlayWay – о планирующемся выходе Schizm 3: Nemezis. Правда, к релизу игра пришла с немного другим именем – видимо, из-за проблем с авторскими правами на название серии, оставшимися у L. K. Avalon, – тем не менее, и цифра «3», и подзаголовок явно намекают на принадлежность Nemezis: Mysterious Journey III к знаменитому семейству. Разумеется, никакого знания предшественников для знакомства с новинкой не требуется, – однако постоянных сравнений с первым «Щизмом» ей не получится избежать в любом случае. Тем более, что Пантола и его соавторы, несмотря на гораздо более скромный бюджет по сравнению с былыми временами, в плане сеттинга пошли тем же привычным путём. Действие разворачивается на некой отдалённой планете, весьма напоминающей собой Аргилус из Schizm: Mysterious Journey, но для конспирации именующейся уже Регилусом. Играем мы за двоих молодых людей – брата и сестру Богарда и Амию, – которые отправляются на здешний разрекламированный курорт в качестве туристов, но оказываются где-то совсем не там, где планировалось, теряют друг друга при телепортации и вообще сталкиваются со множеством загадок и опасностей. Тогда как разговаривающий с ними по наручному гаджету и пытающийся помочь им добраться до места назначения невидимый гид, похоже, преследует какие-то собственные, не очень-то понятные цели.

К сожалению, сюжет, о котором принято говорить в самом начале обзора, является одним из наиболее слабых мест нового творения Detalion. Сценарист в титрах числится, но особо бурной деятельности явно не развивал: всё, что имеется по этой части в Nemezis: Mysterious Journey III, слишком уж напоминает обрывки воспоминаний о «Щизм», где фабула была как раз весьма замысловатой, а для её написания нанимался специалист по научной фантастике – австралийский писатель Терри Доулинг. Здесь же у нас с самого начала и до конца всё более-менее предсказуемо и откровенно неглубоко, сюжетная линия подаётся лишь при помощи реплик того самого гида да расставленных по локациям ноутбуков с коротенькими обрывками из мемуаров всё того же невидимого экскурсовода (со вздохом вспомним, что в «Щизм» нам в этих случаях предлагали какие-никакие видеодневники с записью живых актёров), ну а финал производит впечатление редкой спешки и смазанности и длится от силы пару минут. При этом – сразу скажем – две здешние «альтернативные концовки» выдаются в буквальном смысле в случайном порядке, нисколько не завися от наших предыдущих действий. Впрочем, в классическом «мистоиде», ориентированном на решение головоломок, сюжет всё равно играет скорее роль второстепенную, – так что его отсутствие является, по большому счёту, не таким уж и крупным недостатком.

Зато по визуальной части Nemezis: Mysterious Journey III оказывается выше всяких похвал. Несмотря на некоторые самоповторы (ибо авторский стиль узнаётся сразу, как и некоторые памятные особенности пейзажей Регилуса-Аргилуса), талант Роланда Пантолы за два десятка лет нисколько не увял, а движок Unreal Engine пошёл только на пользу делу реализации плодов его безбрежной фантазии. В своё время переход от красочных пререндеренных фонов Reah и первого Schizm, занимавших видеороликами гигабайты двусторонних DVD-дисков, к трёхмерной графике реального времени у Schizm 2 обернулся для Detalion значительным падением детализации, – к счастью, современные технологии помогли преодолеть этот разрыв и довести местную картинку до уровня практически фотографического реализма. Чуть ли не каждый поворот камеры просится в скриншоты и в рамочку на стену: горные, ночные, приморские и прочие пейзажи экзотической планеты щеголяют буйной растительностью и различной живностью (среди которой – как ящерицы, черепахи и попугаи, так и просто невиданные существа), при этом ещё и гармонично сочетаясь с элементами урбанистики в лице остатков не то земной, не то инопланетной цивилизации – разнообразных гигантских машин и устройств неясного назначения, с которыми нам и предстоит разбираться большую часть времени. По традиции что жанра, что серии пейзажи эти преимущественно безлюдные, – лишь изредка нам встретятся немного странные персонажи, беседы с которыми являются чисто опциональными и предназначены скорее для атмосферы и для подачи скудных элементов местного сюжета.

Управлять перемещением – напомним, перспектива у нас исключительно от первого лица со свободным панорамным обзором – можно как при помощи клавиш W, A, S, D или стрелок, так и полностью посредством мыши: нажатие правой кнопки означает передвижение протагониста в направлении курсора. Последний по умолчанию намертво закреплён по центру экрана и имеет форму белой окружности; если при вращении обзора при помощи движений манипулятора его центр окрашивается сплошным цветом – значит, перед нами активная точка: нажатие левой кнопки позволит в этом случае перейти в режим взаимодействия с головоломкой, где курсор уже можно будет перемещать свободно для манипуляций с кнопками, переключателями и прочими элементами загадки; для возврата же обратно к простому осмотру и перемещению достаточно нажать правую кнопку или любую из кнопок передвижения. Примечательно, что никакой возможности бегать и прыгать нам не предоставляют – и это, пожалуй, как раз логично: несмотря на то, что пространства тут иногда не такие уж и маленькие, игра определённо настраивает на неторопливую прогулку по окрестностям – как в плане эстетического любования красотами, так и в отношении вдумчивого и тщательного изучения окружения на предмет решения всех его загадок.

Вот мы и добрались до самого вкусного – до головоломок. Здесь они как раз такие, каких и можно было ожидать от качественного «мистоида» вообще и от творения Роланда Пантолы в частности: сложные, местами даже очень сложные, но при этом самые что ни на есть логичные. При начале игры можно выбрать один из двух уровней сложности: «обычный» отличается не только облегчёнными вариантами некоторых загадок, но и возможностью получать опциональные подсказки по нажатию клавиши «H». В принципе, ничто не мешает пройти Nemezis: Mysterious Journey III дважды: судя по наличию соответствующего Steam-достижения, авторы это практически официально рекомендуют. Правда, в отличие от всё того же «Щизма», загадки в «третьей части» исключительно логико-механические: никаких вам музыкальных упражнений и никакой высшей математики на тему перевода инопланетной системы исчисления из восьмеричной в двенадцатеричную: одни только рычаги, лучи да шестерёнки. К счастью, все такие головоломки вполне себе оригинальные и в пределах игры ничуть не повторяются, – хотя сам принцип работы у многих здешних механизмов один и тот же: например, сначала может потребоваться подать на очередное хитроумное устройство питание, а затем успешно его активировать.

История приключений Амии и Богарда на планете Регилус строго разделена на семь глав: в первых шести мы действуем попеременно за того или иного из главных героев (что на собственно игровой процесс нисколько не влияет), тогда как в последней части брат и сестра наконец-то встречаются – и ходят уже вместе. Трудно сказать, почему, – вероятно, из-за всё того же скромного бюджета разработки, – но авторы не воспользовались теми возможностями, которые представляет наличие пары протагонистов: в отличие от всё того же первого «Щизма», здесь не придётся не только действовать сообща, решая ту или иную загадку, но и просто переключаться между персонажами. Иными словами, процесс предельно линеен, и в каждый момент времени перед нами стоит одна-единственная задачка; большинство из семи «уровней» насчитывают по две такие головоломки, хотя местами их может быть одна или даже три.

Попав в новую главу-локацию и некоторое время побродив по ней, разинув рот и любуясь пейзажами, мы вскоре натыкаемся на неработающий лифт, поднятый мост, запертый туннель или какое-нибудь иное подобное препятствие нашему дальнейшему путешествию, на которое не упустит повода обратить внимание и назойливый гид-из-гаджета. Как то и бывает в уважающих себя «мистоидах», львиная доля времени при знакомстве с головоломкой уходит на то, чтобы понять, в чём именно она заключается, – после чего настаёт пора тщательного обдумывания способа её решения. Поначалу разгадка может показаться совершенно невозможной, но постепенно методом проб и ошибок, путём переключения кнопок с рычагами и наблюдений за результатом таких действий, рано или поздно достигается просветление – та самая «эврика!», ради которой многие и почитают именно этот жанр компьютерных игр.

В 1990-е годы такого рода головоломные приключения часто проходились неделями и даже месяцами, прежде чем удавалось додуматься до решения местных загадок, – но сейчас у нас время куда более динамичное, так что при желании найти подробную подсказку можно будет не только на «лёгком» уровне в самой адвенчуре, но и во Всемирной сети. Немного продлить удовольствие от прогулки по здешним локациям призваны различные опциональные бонусы, вроде уже упоминавшихся стендов с ноутбуками или расставленных в укромных местах «вихрей» с «коллекционными картинками», прогресс в собирании которых можно отследить из главного меню. Общую продолжительность однозначно оценить не получится: в зависимости от вашей сообразительности и выбранного уровня сложности, провести на Регилусе можно как часа так четыре, так и все пятнадцать: да, это куда меньше, чем в «Щизме», да и не так разнообразнее в плане игрового процесса, но всё же вполне себе недурно.

А потому, несмотря на очевидную слабость по сюжетной части, оценить Nemezis: Mysterious Journey III можно всё-таки довольно высоко – с той лишь оговоркой, что однозначно порекомендовать экскурсионно-головоломный тур по экзотической планете стоит лишь любителям именно этого рода классических развлечений (и прежде всего – поклонникам оригинальной серии Schizm). Впрочем, и на фоне чисто современных образцов жанра адвенчур-головоломок творение Detalion смотрится очень даже неплохо – как красочный «симулятор ходьбы» в сочетании с набором отличных механических загадок. Для сомневающихся же припасен бесплатный «пролог», позволяющий оценить небольшой кусочек этого приключения, дабы определить, придётся ли вам по вкусу всё блюдо целиком.