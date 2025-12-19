"Nexus" Юваля Ноя Харари: книга, которую невозможно игнорировать в эпоху ИИ

Юваль Ной Харари вернулся и на этот раз известный израильский историк не просто рассказывает о прошлом или фантазирует о будущем. В своей новой книге «Nexus. Краткая история информационных сетей от каменного века до искусственного интеллекта», которое у нас выпускает издательство Bookchef, он рассказывает о возможных серьезных опасностях от искусственного интеллекта. Стоит ли читать новый труд Харари? Не является ли это очередное переливание из пустого в порожнее, как считают некоторые критики? Книга точно вызывает противоречивые чувства, но игнорировать ее, наверное, нельзя. Особенно если вы интересуетесь ИИ, технологиями и историей. Детали, как всегда, в рецензии ниже.

Центральный тезис новой книги «Nexus» прост и одновременно очень знаком всем, кто читал другие работы этого автора. Юваль Ной Харари говорит, что вся человеческая цивилизация построена на выдумках. Деньги, нации, религии и корпорации называются им интерсубъективными реальностями, существующими только в нашем коллективном воображении. Но именно эти общие мифы позволили людям создавать огромные сети сотрудничества и доминировать на планете. Информация буквально служит тем клеем, который удерживает все это вместе.

В своей книге Харари фактически и последовательно прослеживает эволюцию информационных сетей от первого мифа древнего племени до современных алгоритмов. Он говорит, что каждая революция, например, изобретение письменности, печатный станок или масс-медиа несли как огромные возможности, так и новые угрозы. Так письменность дала нам империи и законы, но и жесткие правила и наказания. Печатный станок ускорил научную революцию, но также разжег охоту на ведьм из-за массового распространения книги «Молот ведьм». Ее огромное влияние не исчезло до сих пор, легко распространяясь поп-культурой.

Сейчас у нас эпоха искусственного интеллекта, однако автор говорит, что ИИ не является просто очередной технологией. По его мнению, это первый в истории инструмент, способный самостоятельно принимать решения, генерировать идеи и влиять на их распространение. Это уже не пассивный носитель информации, как книга или радио, а полноценный автономный агент. Харари даже называет его «чужеродным интеллектом», подчеркивая, что его логика может быть нечеловеческой, а цели вообще непредсказуемыми.

Вместе с этим Юваль Ной Харари рисует мрачную картину, где мы рискуем стать бессильным меньшинством в глобальной сети, где наше сознание будут формировать нечеловеческие сущности. Он говорит, что ИИ может создать новую, потенциально непреодолимую сеть обмана, и будущие поколения даже не смогут распознать ложь, поскольку сами будут существовать внутри мечты ИИ. Это частично похоже на «Матрицу», а частично уже происходит и сейчас, когда нам сложно отличить реальную фотографию от сгенерированной, человеческий текст от искусственного и тому подобное.

Харари замечательный рассказчик. Он мастерски плетет исторические события в единое полотно, делая сложные концепции доступными для массовой аудитории. Если вы еще не читали его «Sapiens», то советую начать именно с нее, потому что это действительно увлекательная научно-популярная книга. Однако многие идеи из нее автор рассказывает и здесь, чтобы читатель понимал контекст, что очень важно. Поэтому именно об искусственном интеллекте речь пойдет где-то с середины книги, но поверьте до этого момента вам скучно также не будет. Однако вы должны знать об этом, если думаете, что вас сразу бросят в мир ИИ.

Книга ценна и своей актуальностью, ведь известный историк не пугает читателя абстрактным апокалипсисом с роботами-убийцами в далеком будущем. Он говорит о том, что происходит уже сейчас, параллельно приводя кучу примеров, включая упоминание роли алгоритмов Facebook в разжигании ненависти к народности рохинджа в Мьянме.

«Nexus» также хорошо структурирована, поэтому автор последовательно ведет читателя от каменного века до современности, четко обозначая ключевые информационные революции и их последствия. Еще здесь есть некоторые таблицы и схемы, которые помогают систематизировать и понять информацию. Ну и стиль письма Харари до сих пор остается динамичным и легким для восприятия. Конечно, как для научно-популярной книги.

Наконец в своей книге автор не просто рассказывает о проблеме, а предлагает решение. Он говорит о классическом демократическом надзоре за ИИ. Хочет, чтобы как минимум была подотчетность и децентрализация, а еще гибкость и взаимность между разработчиками. А еще он говорит о необходимости глобального сотрудничества и создания различных институтов, которые будут контролировать ИИ и самих себя.

Есть ли что-то негативное в его книге? Критики говорят, что да, но я с ними не всегда согласен. Часто книги Харари называют «легкой попсовой наукой», говорят, что они охватывают много тем и проблем, но не слишком глубоко в них погружаются. О глубине я согласен, потому что нельзя, да и не надо, запихнуть в одну научпоп книгу детальный анализ таких глобальных тем, которые цепляет автор. На то они и научно-популярные, то есть для широкого круга читателей. Они есть, чтобы поделиться мыслями и идеями с большим количеством людей, а не с достаточно ограниченным научным миром.

Автора также обвиняют в полном игнорировании роли капитализма в развитии ИИ. То есть Харари подробно анализирует политические угрозы тоталитаризма, много упоминает нацизм и сталинизм, но почти не касается того факта, что современные технологии разрабатываются корпорациями, которые хотят заработать на этом много денег. Действительно ли это критика симптомов без внимания на саму болезнь, или что-то другое, решать уже каждому читателю отдельно.

Ну и часть людей жалуется на повторяемость, о чем я и говорил выше. Если вы уже читали «Sapiens» и «Homo Deus», то многие идеи в «Nexus» покажутся знакомыми. Харари переформулирует и расширяет свои предыдущие мысли, но новых инсайтов здесь немного. Однако по моему мнению, эта книга, во-первых, затрагивает совершенно новую для автора тему, во-вторых, она объединяет в себе другие его важные идеи. Так читателю будет банально проще понять глобальную историю человечества, а потом уже, более или менее подготовленным, браться за тему с искусственным интеллектом.

В наших условиях войны и информационной борьбы «Nexus» также очень актуальна. Мы ежедневно сталкиваемся с последствиями манипуляций в информационных сетях, включая российскую пропаганду, фейки, боты и кучу дезинформации. И Харари пишет обо всем этом как о глобальной угрозе, но для нас украинцев это уже давно реальность, а не теоретическая угроза.

Также интересен его анализ того, как ИИ может использоваться для тотального контроля. Мне сразу вспоминается китайская система социального кредита. россия тоже уже давно идет подобным путем, но им не хватает технической составляющей и технологий.

По поводу самого издания от Bookchef, то оно аккуратное и сдержанное, но одновременно привлекает внимание, потому что сделано в стиле других книг автора. Мне понравился удобный для чтения шрифт и больше белая, чем желтая бумага. А еще спасибо за такое удобное ляссе.