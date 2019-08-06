Выбираем недорогой смартфон с NFC





Одним из очень частых поводов для споров под обзорами смартфонов становится NFC-датчик. Точнее, его отсутствие в устройстве. Одни люди совершенно легко продолжают пользоваться банковскими картами, а другие хотят расплачиваться смартфоном и не возиться с «пластиком». В Украине появляется все больше мест, где можно рассчитаться за товары и услуги с помощью смартфона, поэтому тема наличия поддержки NFC становится все более актуальной. Если заглянуть в Hotline, оставить характеристики из нашего предыдущего похожего материала и добавить к требованиям NFC, то вот одни из самых интересных устройств, которые в первую очередь попадутся на глаза. Но установим виртуальный лимит стоимости в 8000 гривен.

Honor 10 Lite/10i

Начинается выбор с Honor. При средней стоимости (на момент подготовки материал) в 4500 гривен, это довольно недорогой старт, который позволит лишний раз оставить кошелек дома. При этом смартфон получил приятную внешность с фирменными расцветками, и не самую плохую комплектацию. Единственное, что конечно, может сильно сдержать от покупки, это возраст модели. С учетом того, что наш обзор вышел в конце прошлого года, можно предположить, что модель скоро обновят.

Но если Honor 10i таки понравился, а ждать что-то свежее нет времени, то пользователя ждет следующий набор характеристик: 6,21-дюймовый экран с разрешением 2380×1080 пикселей, одна камера спереди (24 МП) и две сзади (13 и 2 МП), сканер отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерный Kirin 710 с Mali-G51, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ накопителя и аккумулятор емкостью 3400 мА•ч.

Больше подробностей об устройстве можно найти в нашем обзоре.

Если в бюджете на покупку смартфона побольше средств, и Honor нравится, то можно взглянуть на более старшие варианты. Так как это уже не самый дешевый гаджет производителя, кроме самой поддержки NFC от смартфона можно ожидать и дополнительных интересных способностей. Например, у него три основные камеры, к которым добавился ультраширокоугольный объектив, а разрешение фронтальной камеры составило уже 32 МП.

Вместе с этим 10i выглядит немного симпатичнее, но производительности у него не больше. Тут установлен все те же Kirin 710 и Mali-G51, хотя есть и более вместительные варианта хранилища. Диагональ экрана составила те же 6,21 дюйма с таким же разрешением. Емкость батареи при этом тоже как у младшей модели, что объясняется аналогичным «железом» и таким же экраном. Само собой, остался и сканер отпечатков пальцев.

В редакции эта модель, естественно, тоже побывала.

Lenovo Z6 Youth

Еще один смартфон, который нам уже встречался, это Lenovo Z6 Youth. В модельном ряду компании есть подобные смартфоны с приблизительно такими же ценниками и характеристиками, но без NFC. Z6 Youth как раз получил этот важный элемент и второй раз попадает в наши подборки.

Заодно у него достаточно интересная комплектация, которая, как минимум, на бумаге выглядит хорошо. А именно: 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2340×1080 точек, сканер отпечатков пальцев, быстрая зарядка, аккумулятор емкостью 4050 мА•ч и удобный разъем USB Type-C. Управляется все с помощью Android 9, Qualcomm Snapdragon 710 с GPU Adreno 616, 4 ГБ ОЗУ и сопровождается 64 ГБ памяти. Основных камер три (16, 8 и 5 МП), а фронтальная одна — 16 МП.

Motorola Moto G7 Power

Если пользователю ко всему хочется получить смартфон с емкой батареей, то и на этот случай нашелся довольно приятный вариант. Емкость аккумулятора у Moto G7 Power составляет 5000 мА•ч, что не так часто встречается у смартфонов. Для такой батареи еще и предусмотрена поддержка быстрой зарядки. Еще одно заметное отличие от конкурентов — вырез экрана не каплевидный, а продолговатый (в стиле iPhone, только все же поменьше).

Из прочих характеристик у смартфона есть Qualcomm Snapdragon 632 с видео Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, 6,2 дюймовый экран с «энергосберегающим» разрешением 1570×720 пикселей, 12-мегапиксельная основная камера, которая может записывать в 4К-разрешении, фронтальная камера 8 МП, разъем USB Type-C и сканер отпечатков пальцев с логотипом Moto.

Samsung A30-A50

У компании Samsung сразу несколько вариантов: A30, A40 и A50. Все модели достаточно похожи друг на друга, но в некоторых деталях, естественно, есть отличия. Например, диагональ дисплеев у них варьируется в пределах 5,9-6,4 дюймов, но у всех одинаковое разрешение Full HD+. У двух «младших» моделей основная камера состоит из двойного модуля, тогда как у A50 три объектива. Разрешение фронтальной камеры у A30 16 МП, а A40 и A50 получили «фронталки» с 25 мегапикселями.

Все модели работают на базе собственных процессоров компании (Exynos). Естественно, выбранный нами минимум оперативной памяти составляет 4 ГБ, при этом емкость накопителей составит 64 ГБ. У младшей модели есть комплектации с 3/32, а у старшей эти показатели можно поднять до 6/128 ГБ. Это соответственно влияет на конечную стоимость. Аккумуляторы начинаются с емкости 3100 (A40) и доходят до 4000 мА•ч (A30 и A50). У всех смартфонов похожее оформление, разъемы USB Type-C, есть поддержка быстрой зарядки и сканеры отпечатков пальцев.

Обзоры всех моделей у нас есть: A30, A40 и A50.

HUAWEI P smart Z

Если вдруг вырезы в экране принципиально не нравятся, то с учетом заданных параметров уже можно найти смартфон, который и по цене будет соответствовать, и по характеристикам подойдет. Главное — у него не будет выреза в экране. Это HUAWEI P smart Z, у которого фронтальная камера (16 МП) выезжает из верхнего торца. Эффект необычный и выглядит интересно.

Из прочего у смартфона есть собственный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 710F с графикой Mali-G51 и все той же комплектацией памяти — 4/64 ГБ. Есть сканер отпечатков пальцев, две камеры сзади (16 и 2 МП), набор всех необходимых датчиков и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч. А всю фронтальную панель занимает дисплей диагональю 6,59 дюймов с, очевидно, стандартным для класса разрешением — 2340×1080 пикселей.

Не так давно у нас вышел обзор и этого смартфона.

Sony Xperia 10

Ребята из Sony в новой линейке смогли сделать что-то немного отклоняющееся от общих тенденций. У смартфона дисплей с диагональю 6 дюймов, что не мало, но и не так много, как сейчас бывает. Выделился он вытянутой формой и соотношением сторон 21:9. Разрешение из-за этого немного больше, чем встречается у конкурентов в этой подборке — 2520×1080. Все смартфоны линейки предполагают, что пользователь будет смотреть фильмы или видео в «киношном» формате.

«Начинка» конкретно этой модели вполне хороша: Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4/64 ГБ памяти, основная камера состоит из двух — 13 и 5 МП (может записывать видео в соответствующем дисплею формате и 4К-разрешении), а фронтальная получила 8 МП. Также есть батарейка емкостью 2870 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки, и USB Type-C. То есть, в плане «железа» это вполне обычное устройство и основная «фишка» все же остается в дисплее.

Обзора именно этой модели у нас пока не было, но мы успели написать про Sony Xperia 10 Plus и флагман Sony Xperia 1, характеристики которых отличаются, но основная идея все та же.

Vivo V17 Neo

Для любителей редких брендов, в этой ценовой категории и с подходящим набором возможностей нашелся Vivo V17 Neo. Модель интересна тем, что собирает в себе достаточно много флагманских особенностей, при этом сохраняя достаточно демократичный ценник.

Диагональ Super AMOLED-экрана составляет 6,38 дюймов с разрешением Full HD+. Внутри работает MediaTek MT6768 и видео Mali-G52 MP2, комбинация памяти 4/128 ГБ, и аккумулятор емкостью 4500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки. Сканер отпечатков пальцев установлен под экраном. Три основные камеры получили разрешение 16, 8 и 2 МП, а фронтальная — 32 МП. Но само собой, на некоторых компонентах все же сэкономили (например, на разъеме micro-USB и Wi-Fi без поддержки стандарта ac), хотя внешний вид при этом получился достаточно приятный.

Xiaomi Mi 9 SE

Где-то на грани подходящей для этой подборки стоимости гаджета нашлось место для Xiaomi. Еще и не какой-нибудь простенькой модели, а упрощенной версии флагмана, которая и закроет сегодняшнюю подборку. Ко всему, смартфон получился с довольно компактными размерами (147,5×70,5×7,45), что в эру больших экранов и корпусов хорошо сказывается на удобстве использования. Но экран тут все равно не маленький — 5,97 дюйма (2340×1080).

Интересный у смартфона еще и блок камер, где сзади есть три сенсора с разрешением 48, 16 и 12 МП, а фронтальная — 20 МП. Видео можно записывать в разрешении 4К с 60 FPS, а для фото есть фирменный ночной режим. Работает это все от Qualcomm Snapdragon 712 с Adreno 616, 6 ГБ ОЗУ и накопителем 64 ГБ. Сканер отпечатков пальцев спрятали под экраном. Также смартфону досталась батарея емкостью 3070 мА•ч. И все это располагается в весьма красивом корпусе.

Более подробно мы уже рассказали об этом смартфоне.

В глобальном смысле большинство этих гаджетов очень похожи друг на друга, но как только дело доходит до деталей, можно найти большую разницу между всеми этими конкурентами. Некоторые делают упор на дизайн, другие на батарее или камере. И чем больше нюансов хочется учесть, тем выше становится цена. Но главное, все эти смартфоны смогут помочь расплатиться в магазине без наличных или банковской карты, при этом они намного дешевле флагманских решений и вполне способны обеспечить комфортный уровень работы.