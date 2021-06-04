Обзор материнской платы MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi





Предложив процессоры семейства Rocket Lake, компании Intel удалось отчасти возобновить интригу в десктопном сегменте. Чипы с новой архитектурой получили заметную прибавку IPC, поддержку шины PCI Express 4.0 и возможность подключать наиболее скоростные твердотельные накопители. Чтобы использовать все эти преимущества, необходима соответствующая основа. Сегодня у нас на обзоре материнская плата MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi на базе чипсета Intel B560. «Томагавки» очень успешно зарекомендовали себя в конкурирующем лагере. Посмотрим насколько эффективно производителю удастся использовать это проверенное оружие, чтобы завоевать поклонников среди тех, кто присматривается к обновленной настольной платформе Intel.

Комплект поставки

Плата поставляется в картонной коробке средних габаритов, которая имеет неброское оформление, которое в то же время дает понять, что речь о не вполне заурядном продукте.

В комплекте с MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi предлагается набор бумажной документации, два интерфейсных разъема Serial ATA, пара внешних антенн для усиления сигнала беспроводного модуля, а также две крепежные стойки с винтами для фиксации накопителей формата M.2. Такое поставка дополнена набором фирменных стикеров и шильдиком игровой серии с драконом.

Дизайн и компоновка

Модель MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi представляет собой ATX-модель со стандартными для этого формата габаритами – 305×244 мм. Плата основана на чипсете Intel B560 и готова к работе с любым процессором для LGA1200.

Первый для платформы Intel «томагавк» имеет достаточно строгое оформление. Впрочем, выбор темных тонов для оформления материнских плат в целом уже вряд ли кого-то удивит. Печатная плата имеет черную маску, тогда как элементы системы охлаждения получили графитовый окрас.

Несмотря на то, что материнские платы на Intel B560 все еще не могут разгонять процессоры, разработчики основательно усилили блок стабилизации питания CPU. Для MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi используется 15-фазная схема с частичным удвоением.

В цепи задействован управляющий контроллер RAA229001, а также силовые элементы в комбинации с Sinopower SM4337 и SM4503. Для фазы SA используется сборка FDMF3035 от ON Semiconductors.

Может показаться, что подобное внимание к силовой подсистеме MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi несколько избыточно и разработчики вполне могли бы обойтись более простой схемотехникой. Однако в этом случае плата позволяет без проблем использовать топовые 8-ядерные чипы Core 11-го поколения, а эти процессоры даже в штатном режиме весьма требовательны к подсистеме питания. К тому же MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi готова к непрерывной работе процессора в рамках расширенного лимита мощности (PL2). К этому нюансу мы еще вернемся.

Пока же отметим попросту огромный основной радиаторный блок, используемый для охлаждения силовых элементов. Массивный блок со сложным профилем попутно выполняет и роль декоративного кожуха, прикрывающего зону за интерфейсной панелью. При этом профиль имеет технологичную конструкцию, которая целиком не закрывает область за разъемами. Открытые сегменты на боковых участках не мешают отводу тепла.

Второй радиаторный блок также весьма массивен и имеет сложную форму профиля с дополнительными ребрами. Кроме MOSFET радиаторы также отводят тепло от дросселей. Производитель акцентирует внимание на том, что улучшения передачи тепла между элементами и радиаторами используются прокладки с заявленной теплопроводностью 7 Вт/м·К.

Для подключения дополнительного питания на верхней кромке платы предусмотрено два разъема на восемь и четыре контакта. В целом также не очень типичная комбинация для плат без возможности разгона CPU. Зачастую такие модели обходятся одним 8-контактным коннектором 12В.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi оснащена четырьмя слотами для модулей памяти, позволяющими использовать 128 ГБ ОЗУ. Что касается штатных режимов, то это стандартные DDR4-2933 для чипов Core 10-го поколения и DDR4-3200 для процессоров Core 11-го поколения. А вот что касается разгона, то здесь производитель предлагает дифференциацию, в зависимости от количества используемых модулей и их ранговости. Так при использовании двух одноранговых модулей это DDR4-5033, для пары двухранговых – DDR4-4600+. Если используется четыре одноранговые планки, разработчики указывают на возможность работы в режимах DDR4-4266+, а для квартета двухранговых планок – до DDR4-4000+. Все это относительные значения, потому как очень многое зависит и от конкретных модулей.

MSI уделяет много внимания валидации комплектов памяти для своих плат. На сайте производителя есть бесконечные списки комплектов, которые были протестированы в связке с конкретной моделью. На момент подготовки материала для MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi в перечне валидированных наборов с чипами Core 11-го поколения значились модули вплоть до DDR-5600, а с процессорами Comet Lake – до DDR4-5000.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi предлагает три слота для карт расширения. Это два полноразмерных PCI-E x16 и один PCI-E x1.

Вне зависимости от используемого процессора, первый PCI-E x16 работает в полноскоростном режиме x16. Нюанс лишь в том, что для Rocket Lake это будет PCI Express 4.0, а для Commet Lake – PCI Express 3.0. Платы на Intel B560 не позволяют разделять процессорные линии шины, потому второй полноразмерный слот обслуживается чипсетом и всегда работает в режиме PCI-E 3.0 x4. Напомним, что в случае с платформой LGA1200, новые чипсеты в принципе позволяют использовать процессорные линии PCI-E 4.0, но сами PCH для периферийной обвязки предлагают PCI-E 3.0.

Из приятных, но важных на практике мелочей можно отметить наличие металлической обшивки, повышающей механическую прочность основного коннектора PCI-E x16. Обращает на себя внимание и увеличенная площадка фиксатора видеокарты. В этом случае проще извлечь адаптер, дотянувшись до защелки пальцем или отверткой.

Также сразу отметим наличие дополнительного 6-контактного коннектора питания 12 В, позволяющего избежать просадки напряжения на слоте PCI-E x16. Пожалуй даже несколько неожиданно видеть такую опцию на плате с Intel B560. Далеко не все энтузиастские модели предлагают подобное усиление. Насколько подобная возможность актуальна для данного устройства – вопрос дискуссионный. Однако лишней она не будет, так как позволяет подстраховать на случай использования видеокарты с несбалансированным потреблением через PCI-E и дополнительный канал питания.

Для подключения дополнительной периферии предусмотрен один разъем PCI-E x1. Конечно, учитывая прямую совместимость, для карт расширения с таким интерфейсом можно также использовать и второй полноформатный коннектор (PCI-E x4).

Так как устройства на Intel B560 ограниченно поддерживают расщепление процессорных линий PCI Express, о поддержке SLI-конфигураций речь в принципе не идет. В то же время MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi позволяет использовать одновременно две видеокарты с чипами AMD в режиме CrossFire, но такой режим не поддерживается новыми адаптерами серий Radeon RX 6xxx.

MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi предлагает три разъема для накопителей формата M.2. Intel B560 позволяет использовать дополнительные четыре линии PCI-E 4.0 процессоров Core 11-го поколения для наиболее скоростных SSD. Первый коннектор как раз и предназначен для подобных устройств. Однако важно помнить, что M.2_1 будет в принципе доступен только при использовании чипов семейства Rocket Lake (об этом предупреждает и стикер на радиаторе), в случае с Comet Lake разъем деактивируется.

Если же система оснащена новым CPU, то M.2_1 будет работать в режиме PCI-E 4.0 x4, предлагая пропускную способность до 8 ГБ/c. Предусмотренная посадочная площадка позволяет использовать SSD длиной до 110 мм. Конечно разъем позволяет устанавливать не только накопители PCI-E 4.0, но и модели с интерфейсом PCI Express предыдущих поколений.

Расположенный между полноразмерными слотами PCI-E разъем M.2_2 обслуживается чипсетом. Это универсальный коннектор, позволяющий подключать как SATA-накопители, так и модели PCI-E 3.0 x4 форматов 2242/2260/2280. При использовании SSD с интерфейсом SATA, один из коннекторов SATA (SATA_1) будет деактивирован. Как и в случае с первым разъемом, для накопителей, устанавливаемых в M.2_2, штатно предусмотрен дополнительный алюминиевый радиатор с теплопроводящей лентой.

Разъем M.2_3 также на попечительстве Intel B560. Коннектор предназначен для PCI-E-устройств соответствующего формата. Кроме того, данный порт также можно использовать для Intel Optane Memory. Впрочем сейчас это уже скорее упоминание о том, что подобные устройства когда-то были доступны на рынке. Связки накопителей с подобными недешевыми «ускорителями» так и остались временным концептом, который фактически стал неактуальным после существенного снижения стоимости SSD. В конце прошлого года Intel предложила новый гибридный формат с памятью 3D Xpoint и флешем 3D QLC на одном устройстве. Однако модели Intel Optane H20 до сих пор не доступны в продаже.

Возможность использовать три накопителя формата M.2 на материнской плате условно среднего класса можно только приветствовать. Кроме повышенной производительность, устройства такого форм-фактора значительно компактнее, фактически не требуют пространство для установки и позволяют избавиться от дополнительных силовых и интерфейсных кабелей. При этом базовые модели M.2 PCI-E стоят лишь немногим дороже SATA-устройств форм-фактора 2,5”.

Впрочем, для подключения последних на борту MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi также представлено шесть портов SATA 6 Гб/c. Четыре разъема расположены у правой кромки и спозиционированы параллельно плоскости PCB. Еще пара коннектором разместилась у нижней грани печатной платы. Попутно отметим, что в данном случае речь о полноформатной ATX-модели, потому в правом нижнем углу предусмотрено крепежное отверстие. Дополнительная фиксация платы в этой области обеспечивает должную жесткость конструкции при установке, потому текстолитовая основа не прогибается при подключении интерфейсных кабелей.

Для настройки системы охлаждения на плате предусмотрено семь 4-контактных разъемов. Один из из них номинально предназначен для процессорного кулера. Коннектор предлагает увеличенную до 2 А силу тока (12 В, 24 Вт), позволяя без проблем подсоединять пару вентиляторов, подключенных параллельно – частая опция воздушных суперкулеров. Владельцам СВО может быть полезен отдельный разъем (12 В, 3 А) для подключения помпы фактически любой мощности.

Кроме того на плате размещено пять разъемов (12 В, 1 А; PWM/DC) с независимыми каналами управления для подключения корпусных вентиляторов.

Параметры работы СО можно настроить как в BIOS, так и в фирменном приложении. И это как раз тот случай, когда проводить подобные манипуляции удобно в оболочке UEFI. Примечательно, что при установке зависимостей скорости вращения от нагрева, можно использовать показатели различных системных термодатчиков (встроенный CPU, процессорный разъем, PCH, система).

На платах с чипсетом Intel B560 априори не стоит ожидать разнообразия энтузиастских опций и набора дополнительных органов управления. Тем не менее, MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi оснащена системой индикации первичного самотестирования EZ Debug LED. Простой набор из четырех светодиодов позволит быстро сориентироваться с возможными проблемами на старте платформы.

В то же время никаких кнопок Power/Reset и дополнительных плюшек здесь нет. Даже для очистки CMOS-памяти понадобиться закоротить проводником типа «отвертка» пару контактов. Отметим расположение соответствующего разъема над слотом PCI-E x4. До него несложно будет дотянуться, даже если теоретически в системе будет установлена вторая видеокарта. Однако расположение джампера лучше сразу запомнить. Обычно он размещается рядом с батарейкой, но в данном случае ее закроет от беглого взгляда даже двухслотовая видеокарта.

А вот без чего пока не обходится ни одна материнская плата, которая теоретически может оказаться в игровой системе, так это без дополнительной подсветки. Впрочем, разработчики здесь не стали слишком уж усердствовать. RGB-светодиоды размещены под чипсетным радиатором. Шесть элементов расположены под нижней частью алюминиевого блока, а потому световые блики хорошо будут просматриваться в собранной системе через прозрачную стенку корпуса.

Если возникнет желание использовать для освещения корпуса дополнительные RGB-ленты, то для их подключения на плате предусмотрено целых четыре коннектора. По два разъема для классических «гирлянд» с 12-вольтовыми элементами 5050, а также адресуемых лент, состоящих из WS2812B.

Разработчики также предусмотрели отдельный тумблер, позволяющий аппаратно отключить все огоньки. Так оно конечно надежнее, но это же как должна надоесть подсветка, чтобы ради этого захотелось даже открыть боковую дверцу корпуса.

Программные способы также никто не отменял. Используя фирменное приложение Mystic Light, можно выбрать подходящий режим иллюминации, а также синхронизировать или индивидуально настроить работу подсветки других элементов системы.

Как несложно догадаться по названию, MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi штатно оснащена контроллером беспроводной связи. При этом для платы используется новый модуль Intel WiFi 6E AX210, поддерживающий 802.11ax и Bluetooth 5.2. Кроме привычных 2,4/5 ГГц, новый контроллер также позволяет использовать диапазон 6 ГГц. Максимальная скорость передачи данных – до 2400 Мб/c.

За подключение к проводной сети отвечает Realtek RTL8125В c пропускной способностью до 2,5 Гб/c.

Для звуковой подсистемы используется кодек Realtek ALC897. Аудиотракт отделен изолирующей дорожкой, но дополнительный обвес минимальный. В цепи можно выделить разве что наличие нескольких специализированных емкостей. Для меломанов с претензиями в любом случае понадобится дискретное решение.

Интерфейсная панель MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi весьма насыщена. Прежде чем рассматривать компоновку, отметим наличие стационарной металлической заглушки с обозначениями портов, которая надежно зафиксирована и скреплена винтами с радиатором VRM.

Что же касается наполнения, то здесь очень кстати окажется линейка из четырех портов USB 2.0. Подобные порты всегда нужны для подключения мышки/клавиатуры, ресиверов беспроводных геймпадов и прочей многочисленной периферии, не требующей высокой пропускной способности. Также на панели размещено четыре порта USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 5 Гб/c, которые несложно опознать по характерным пластиковым вставкам синего цвета. Для устройств, требующих высокой скорости передачи данных, например, внешних SSD, плата предлагает порт USB 3.2 Gen2×2 в формате Type-C с пропускной способностью до 20 Гб/c.

Если в платформе установлен процессор с активированной интегрированной графикой, вывести картинку на экран можно, воспользовавшись полноразмерными HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. Оба без проблем обеспечат [email protected] Гц. Предназначение розетки Ethernet очевидно, а если понадобится беспроводная связь, то для усиления сигнала через соответствующие разъемы можно подключить внешние комплектные антенны.

Для подсоединения акустики выведено пять 3,5-миллиметровых разъема, а также оптический выход S/PDIF.

На обратной стороне печатной платы есть некоторое количество активных элементов. В частности именно сюда вынесена микросхема сетевого контроллера Realtek RTL8125. В области VRM видны чипы-умножители. В области звукового тракта хорошо просматривается разделительная дорожка. Радиаторы на элементах силовой подсистемы закреплены крупными винтами с пластиковыми шайбами и демпфирующими пружинами. Охладитель чипсета фиксируется пластиковыми держателями.

UEFI и ПО

Для MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi используется MSI Click BIOS 5 с уже привычным для этого производителя дизайном оболочки UEFI.

Стандартно предлагаются режимы EZ Mode с базовыми опциями настройки и Advanced Mode с доступом к расширенным настройкам.

Возможности для регулировки регулировки весьма широки. Несмотря на то, что платы на Intel B560 не позволяют разгонять процессоры, владельцу доступны детальные настройки работы подсистемы стабилизации питания CPU. В то же время диапазоны питающих напряжений чипа ограничены. В частности плата не позволяет в явном виде задать напряжение на вычислительных ядра. Это значение можно изменить лишь приращением ±0,05 В с шагом 0,005 В.

Параметр CPU SA Voltage регулируется в диапазоне 0,85–1,85 В, шаг – 0,005 В, а CPU IO Voltage можно изменять в пределах 0,85–1,75 В, шаг – 0,05 В. В данном случае скрупулезные настройки действительно не очень важны, разве что вы будете экспериментировать с даунвольтингом.

А вот что касается модулей памяти, то платам на Intel B560 теперь доступны не только настройки таймингов, но и частотные параметры. В подобном случае возможность регулировать питающее напряжение более актуально. MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi позволяет регулировать вольтаж модулей в диапазоне 0,85–2,2 В с шагом 0,01 В. Этого точно хватит даже для самых скоростных комплектов.

Из дополнительных опций используемой версии MSI Click BIOS 5 можно отметить возможность активировать функцию Re-Size BAR, наличие функции для полной очистки твердотельного накопителя (Secure Erase), экспериментальный механизм самотестирования SSD.

Ну и отдельно выделим наглядный раздел Hardware Monitor с удобной настройкой алгоритмов работы подключенных вентиляторов.

Для настройки платы, мониторинга параметров и других системных задач производитель предлагает использовать фирменный программный комплект MSI Center. Приложение представляет собой модульный комплекс, состоящих из отдельных специализированных блоков-приложений. Подобная организация удобна тем, что позволяет установить только необходимый набор. В любой момент можно дополнительно загрузить блок, который понадобился в определенный момент.

В работе

Для практических тестов MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi мы использовали процессор Core i5-11400F. Это наиболее доступная 6-ядерная модель Core i5, которая открывает серию десктопных чипов Rocket Lake с архитектурой Cypress Cove.

Чип имеет штатную частотную формулу 2,6/4,4 ГГц. Невысокое значение базовой рабочей частоты не должно смущать, вне зависимости от характера нагрузки, процессор будет работать на более высокой тактовой частоте. Каковы будут фактические значения? А вот здесь уже многое зависит от материнской платы и используемой системы охлаждения.

Настройках BIOS платы MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi предлагается выбрать тип используемой СО, с тем, чтобы определить алгоритм работы механизма регулировки лимитов мощности PL1/PL2.

Идем от простого к сложному. Выбираем опцию BOX, эмулируя ситуацию в которой процессор будет обходиться штатным охладителем малой эффективности.

Для нагрузочного теста используем рендеринг сцены в Cinebench R23. В однопоточном режиме процессор ускоряется до пиковых 4400 МГц. Согласно показателей HWinfo64, в этом случае чип укладывается в рамки 30 Вт (CPU Power Package).

При многопоточной нагрузке чип повышает тактовую частоту до 4000–4200 МГц, однако менее, чем через минуту рабочая частота снижается до 3500 МГц. Тепловой пакет процессора изначально повышается до 103 Вт, однако по окончанию отведенного времени работы с PL2, чип переходит в режим PL1 с допустимым потреблением в 65 Вт. В этом случае до завершения теста частота CPU удерживалась на обозначенном уровне (3500 МГц).

В итоговых результатах Cinebench R23 получаем 8477 баллов в многопоточном режиме и 1393 балла в однопоточном.

Мы также проверили работу чипа в стресс-тесте AIDA64. При такой нагрузке тактовая частота Core i5-11400F проседала до 3300 МГц. Материнская плата автоматически корректирует питающее напряжение с тем, чтобы потребление процессора на длинной дистанции не превышало 65 Вт. Все же CPU должен стабильно работать, даже если он охлаждается штатным комплектным вентилятором.

Если есть возможность использовать более эффективный кулер, имеет смысл это делать даже если вы в принципе не планируете заниматься разгоном.

Дело в том, что MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi фактически снимает ограничения по длительности поддержки режима PL2, позволяя процессору даже под высокой нагрузкой работать на повышенных частотах. В базовом варианте для этого достаточно выбрать в BIOS используемый тип системы охлаждения. Мы использовали профиль Water Cooler, применяя на самом деле воздушный кулер Arctic Freezer 33 eSports Edition.

Что изменилось в этом случае? Во время теста Cinebench R23 однопоточном режиме процессор по-прежнему ускорялся до 4400 МГц. Вполне ожидаемо, так как это предельная частота для Core i5-11400F. А вот в многопоточном режиме процессор стабильно держал 4200 МГц, вместо 3500 МГц. И так было до самого завершения 10-минутного теста. При этом энергопотребление чипа удерживалось на уровне 105–107 Вт. То есть CPU не возвращается в рамки заданных 65 Вт после нескольких десятков секунд спурта на PL2, а продолжает работать в пиковом режиме.

Как видно на скриншоте, итоговый результат Core i5-11400F в тесте Cinebench R23 – 10 034 баллов в многопоточном режиме и 1389 баллов в однопоточном. В последнем случае значения фактически не изменились, а вот многопоточном производительность увеличилась на весомые 18,4%. Это почти пропорционально разнице частот под нагрузкой – 4200 МГц vs. 3500 МГц (20%).

Во время стресс-теста AIDA64 тактовая частота также стабильно удерживалась на уровне 4200 МГц. При этом напряжение питания вычислительных ядер динамически повышалось почти до 1,3 В, вместо 1,1 В при тех же 4400 МГц во время рендеринга сцены.

При такой экстремальной нагрузке CPU Power Package увеличивался до уровня 140 Вт (пик – 145 Вт) и стабильно удерживался в этом диапазоне. Повышенная нагрузка стала хорошей возможностью для оценки температурных режимов работы узлов материнской платы. Прежде всего интересовал нагрев элементов VRM. Как видно на скриншоте HWinfo64, силовые сборки во время процессорного истязания разогревались лишь до 55С. Огромный радиаторный блок здесь оказывается очень уместным. Особенно с учетом того, что на плате могут использоваться и более энергоемкие 8-ядерные чипы Core i7/i9. Но и с такими нагрузками силовой блок MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi наверняка справится, учитывая показатели с Core i5.

Чипсет под охладителем средних габаритов прогревался до 47 градусов. Область процессорного разъема – до 51С. А вот температура самого CPU под экстремальной нагрузкой с увеличенным пределом мощности повышалась до 80–85С. Потому для такого режима стоит использовать эффективный кулер, а коробочный охладитель для подобных условий точно не подойдет.

Материнские платы на базе Intel B560 и H570 наконец получили долгожданную опцию – возможность разгона оперативной памяти. До недавнего времени такую функциональность могли предложить лишь модели на топовых чипсетах серии Intel Zxxx.

Конечно нам любопытно было на практике убедиться в том, что плата способна работать со скоростными комплектами ОЗУ, а их рабочий режим не будет ограничен рекомендуемым для модели процессора.

Для экспериментов мы использовали двухканальный комплект Team T-Force Delta RGB DDR4-3200 16 ГБ (2×8 ГБ). Напомним, что именно DDR4-3200 является штатным для чипов Rocket Lake, потому это хорошая отправная точка.

При использовании XMP-профиля в данном случае имеем заданные DDR4-3200 c формулой задержек 16-18-18-38. В этом режиме имеем скорости записи/чтения на уровне 47–48 ГБ/c, скорость копирования ~43,7 ГБ с задержкой 62,2 нс.

Согласно данным Thaiphoon Burner, для тестовых одноранговых модулей используются микросхемы памяти SK Hynix СJR, а это значит, что можно рассчитывать на хорошую прибавку рабочей частоты. Впервые разгонять ОЗУ на плате с чипсетом Intel не Z-серии непривычно и даже как-то волнительно.

Однако все сомнения развеиваются после того, как комплект удалось запустить в режиме DDR4-4533 при 19-24-24-42 и 1,45 В. В таком виде даже удалось провести замеры пропускной способности в AIDA64, но, увы, под стресс-нагрузкой система теряла стабильность.

Устойчивым режимом оказался DDR4-4266 с задержками 18-23-23-42 и напряжением питания 1,4 В. В таких условиях имеем порядка 61 ГБ/c при чтении/записи и 52 ГБ/c на операциях копирования. Если сравнивать со штатными условиями, то прирост пропускной способности памяти увеличился на 27%. А вот общая латентность практически не изменилась.

Процессоры Rocket Lake c архитектурой Cypress Cove имеют определенную специфику работы контроллера памяти, предполагающую два режима – Gear1 и Gear2. В первом случае контроллер работает на фактической частоте модулей памяти, во втором – с использованием понижающего коэффициента 1:2. Gear2 позволяет использовать самые скоростные комплекты памяти, однако вдвое сниженная частота работы контроллера памяти будет сказываться на задержках.

Ранее экспериментальным путем удалось выяснить, что режим Gear2 даже автоматически активируется при использовании более скоростных модулей, чем DDR4-3600/3733. По крайней мере так происходит на платах с Intel Z590.

Как с этим обстоят дела на Intel B560? По крайней мере в случае с MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi особых отличий нет. Плата позволяет использовать Gear1 для режима DDR4-3733. Как видно на скриншоте CPU-Z, частота контроллера памяти также составляет 1866 МГц.

Давайте посмотрим, как изменятся возможности системы, если для этого же режима работы памяти использовать Gear2. Как видим, частота работы контроллера памяти уменьшается вдвое – до 933 МГц. При этом общая пропускная способность памяти изменяется незначительно, разве что на копировании потери в 2 ГБ/c. А вот задержки в работе с ОЗУ увеличились почти на 10 нс – с 58,7 до 68,6 нс. И это при том, что в случае с Gear2 плата автоматически использует Command Rate равное 1Т, вместо 2Т в Gear1.

В итоге рекомендации по выбору памяти для Rocket Lake на платформе Intel B560 те же, что и в случае с платами на Intel Z590. Здесь стоит ориентироваться либо на комплекты DDR4-3600/3733 с минимальными формулами задержек в Gear1, либо же смотреть уже в сторону заметно более скоростных наборов DDR4-4266+, которые позволят компенсировать снижение частоты контроллера при Gear2. Возможно в этом случае не удастся получить ту же латентность, что при Gear1, но здесь свою роль также сыграет увеличенная пропускная способность ОЗУ.

Возможность экспериментировать с разгоном оперативной памяти будет очень полезной. Наконец-то эта опция доступна для материнских плат с чипсетами Intel среднего уровня. Конечно, производителю стоило бы снять это маркетинговое ограничение гораздо раньше, но тогда для этого не было конкурентные предпосылок. К счастью, теперь они есть.

Нам также любопытно было оценить работу порта M.2_1 при использовании скоростного накопителя с интерфейсом PCI-E 4.0 x4. Тестовый SSD вышел на заявленные значения, предложив ~ 5000 ГБ/c при чтении и порядка 4300 ГБ/c при записи данных. Любопытно, что в работе с 4К-блоками накопитель продемонстрировал даже несколько большую производительность, чем во время тестов на платформе с AMD X570.

Напомним, что порт M.2_1 на плате MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi будет активен только при использовании процессоров семейства Rocket Lake, которые получили дополнительные линии PCI Express 4.0 для подключения скоростных SSD. Если же в платформе будет установлен чип предыдущего поколения, данный разъем окажется деактивирован.

Цена

Стоимость материнских плат для LGA1200 на основе чипсетов Intel 5xx изначально оказалась несколько выше, чем у моделей на PCH предыдущего поколения. Некоторое усиление VRM и расширение функциональности потребовало дополнительных затрат. Модели на Intel B560 в украинской рознице предлагаются по цене от $100 до $240. Рассмотренная MSI MAG B560 TOMAHAWK WiFi является одной из наиболее оснащенных плат на рынке, а соответственно ее стоимость близка к максимальной для устройств на данном чипсете.

В данном случае MSI предлагает несколько схожих альтернатив с различной функциональностью. Например, если вы уверены в том, что беспроводный модуль наверняка не пригодится, можно присмотреться к модели MSI MAG B560 TORPEDO, которая основана на той же платформе, но вместо Wi-Fi-модуля предлагает еще один гигабитный контроллер Ethernet.

В остальном оснащение плат практически идентично, разве что TORPEDO лишена одного из штатных радиаторов для M.2, а также имеет отличный цветовой окрас охладителей.

Если же принципиальна возможность повышать процессорный множитель, или может понадобиться RAID, то в этом случае стоит присмотреться к MSI Z590-A PRO. При схожей цене, данная базовая модель MSI на Intel Z590 предлагает такие опции. Хотя здесь также придется обходиться одной розеткой Ethernet и без штатного беспроводного модуля.