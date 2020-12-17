Intel представила «самый быстрый в мире» NVMe-накопитель Optane SSD P5800X с интерфейсом PCIe 4.0 и памятью 3D XPoint второго поколения, а также массовый SSD 670p на 144-слойной памяти 3D NAND QLC

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Intel провела онлайн-ивент Memory and Storage 2020, в рамках которого анонсировала несколько энергонезависимых запоминающих устройств нового поколения.

Всего «‎синяя» команда представила шесть новых продуктов: два новых накопителя Optane — NVMe-накопитель Optane SSD P5800X с интерфейсом PCI Express 4.0 и памятью 3D XPoint второго поколения для дата-центров и клиентский Optane H20, третье поколение энергонезависимой памяти Intel Optane под кодовым названием Crow Pass, нацеленное на корпоративный сегмент, массовые SSD серии 670p на базе 144-слойной флэш-памяти 3D NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC), а также SSD D7-P5510 на 144-слойной памяти TLC и SSD D5-P5316 большего объема на 144-слойной памяти QLC.

Пожалуй, наибольший интерес вызывают новые накопители Optane и потребительский SSD 670p.

Optane SSD P5800X — «самый быстрый в мире» накопитель для дата-центров

NVMe-накопитель Optane SSD P5800X и есть тот самый давно обещанный преемник Optane SSD DC P4800X, вышедшего в 2017 году. Главные новшества новой модели поколения Alder Stream — интерфейс PCI Express 4.0 x4 и память 3D XPoint второго поколения. По сравнению с первым поколением 3D XPoint количество ярусов/слоев (Intel называем их «деками») в кристаллах выросло вдвое — с двух до четырех. То есть, выросла плотность размещения данных в расчете на пластину. Кроме того, на августовской презентации для инвесторов Architecture Day 2020 главный графический архитектор Intel Раджа Кодури упоминал об оптимизации чтения одного сектора, так что производительность в операциях случайного чтения блоками размером 4 КБ в режиме QD1.

Максимальные скорости последовательного чтения и записи Optane SSD P5800X достигают 7,2 и 6,2 Гбайт/с соответственно, пиковая производительность при чтении и записи с произвольным доступом блоками размером 4 КБ — 1,5 млн IOPS. В режиме смешанных нагрузок в соотношении 70/30 показатель IOPS достигает 1,8 млн единиц.

Одно из ключевых преимуществ памяти 3D XPoint — большой ресурс. Производитель заявляет для новинки 100 полных перезаписей каждый день в течение 5-летнего гарантийного срока, что соответствует стойкости к износу на уровне записи 584 Пбайт.

Накопители Optane SSD P5800X выполнены в 2,5-дюймовом формате U.2. Они будут выпускаться объемом 400 ГБ, 800 ГБ, 1,6 ТБ и 3,2 ТБ. Цены Intel не сообщила, но можно вспомнить, что модель Optane P4800X объемом 375 ГБ стоила $1520.

Накопители Optane H20 — новое поколение потребительских Optane

Гибридные модели Optane H20 выполнены в форм-факторе M.2 2280. Они сочетают память 3D XPoint второго поколения и 144-слойную флэш-памяти 3D NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC). Интерфейс — по-прежнему PCIe 3.0.

Накопители Optane H20 доступны в двух вариантах: памяти 3D XPoint в обоих случаях 32 ГБ, а 3D NAND — 512 ГБ или 1 ТБ. Использовать модели Optane H20 можно будет только в сочетании с процессорами Intel U-серии 11-поколения и чипсетом 500-й серии. Продажи должны начаться во втором квартале 2021 года, но рекомендованных цен пока нет.

SSD 670p

Это обновление массовой линейки SSD 665p. «Мейнстримная» серия SSD перешла с 96-слойной памяти 3D NAND QLC на 144-слойную 3D NAND QLC. Увы, Intel не объявила цен, так что неясно, будет ли выгода для покупателя от этого повышения плотности и снижения цены на байт.

Среди ключевых улучшений серий SSD 670p по сравнении с предыдущими моделями производитель отмечает улучшенный механизм динамического кеширования в режиме SLC (дает +11% емкости), сквозную защиту данных с помощью технологии Pyrite 2.0 и поддержку уведомлений об отключении питания. Чипмейкер не раскрывает подробности об используемом контроллере и скоростных показателей линейки, так что, скорее всего, они на уровне старых моделей.

Серия SSD 670p представлена моделями объемом 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. В продаже SSD 670p поступят в первом квартале 2021 года.

SSD Intel D7-P5510 и D5-P5316 для хранения больших объемом данных

Intel называет SSD D7-P5510 первым в мире накопителем на 144-слойной флэш-памяти 3D NAND TLC. В то же время модель D5-P5316 использует 144-слойную память QLC и выгодно отличается большим объемом.

Накопители Intel SSD D7-P5510 форм-фактора U.2 будут выпускаться объемом 3,84 и 7,68 ТБ, а их продажи должны начаться до конца этого квартала. Серия Intel SSD D5-P5316, представленная моделями объемом 15,36 и 30,72 ТБ в типоразмерах U.2 и E1.L, выйдет в первом полугодии 2021 года.