Обзор спортивных часов Garmin Fenix 5x (Sapphire Edition, 51mm)

Часы, о которых сегодня пойдет речь, можно назвать наиболее оснащенным фитнес-трекером из присутствующих на рынке. Модель Fenix 5 вобрала в себя все лучшие наработки из своих продуктов: полный набор необходимых сенсоров и очень функциональное программное обеспечение. Покупатель этих часов найдет в них все, что нужно для бега, плавания, триатлона, походов и обычной повседневной активности. При этом, Fenix 5x — это еще и хорошо оснащенные смарт-часы. Все это упаковано в крепкий корпус из стали, сапфирового стекла и прочного пластика. За такой перечень возможностей придется заплатить немало, но забегая наперед, стоит отметить, что эта модель стоит своих денег.

Комплектация

Комплект поставки аналогичен таковому у модели Vivoactive 3, с которой мы недавно познакомились. В небольшой картонной упаковке поставляются часы, инструкция и кабель для зарядки с проприетарным разъемом. Штекер кабеля вставляется под углом 90 градусов по отношению к корпусу, а для зарядки вам нужно будет снять часы.

Дизайн

Первое впечатление после распаковки часов — они большие. На тестировании побывала самая крупная модель в линейке Fenix 5x: версия с диаметром корпуса 51 мм. Часы не просто большие, но и достаточно грубые на вид. Это впечатление усиливается за счет полированного безеля, угловатых форм, винтов на корпусе и торчащих кнопок. После гламурных смарт-часов Fenix 5x выглядят по-настоящему брутально. На небольшой руке гаджет выглядит вызывающе и обращает на себя внимание. Это точно не женские часы. Под костюм они вряд ли подойдут, более того, не каждый манжет верхней одежды на них можно будет натянуть.

Материалы

Физические размеры часов составляют 51х51х17.5 мм, вес — 87 грамм. Корпус изготовлен из стали и пластика, усиленного волокнами. По качеству сборки и материалам часы производят впечатление надежного устройства, которое переживет не очень бережное отношение. Дисплей в нашей версии прикрыт сапфировым стеклом, защищающим от царапин и ударов. Корпус водонепроницаем, а максимальная заявленная глубина для погружения в часах — 100 метров.

Удобство использования

Несмотря на размеры, часы оказались вполне комфортными в повседневном использовании. Разумеется, габариты накладывают свои ограничения, к примеру, на стиль одежды. Как я уже говорил, спрятать часы можно будет далеко не под каждым манжетом. Но в остальном, ни вес ни размеры не мешают носить часы 24 часа в сутки. За время использования я снимал часы очень редко и спал в них каждую ночь — ведь часы осуществляют и мониторинг сна. Первые сутки вы привыкаете, но затем перестаете ощущать присутствие на руке крупного предмета.

Силиконовый ремешок, с которым поставляются часы, мягкий и удобный, а его размер можно подобрать почти для любой руки, особенно с широким запястьем. Ширина браслета 26 миллиметров, его можно сменить на любой совместимый.

Дисплей часов не сенсорный, и это плюс для модели, ориентированной на спорт. Для управления используется 5 кнопок: три слева и две справа. Слева сверху расположена клавиша включения подсветки, а ее длительное нажатие вызывает меню быстрого доступа. Чуть ниже клавиши навигации по меню — вверх и вниз. Справа сверху кнопка подтверждения действия и вызова меню спорта. Она дополнительно выделена и хорошо ощущается вслепую. Это характерно и для других клавиш. Структура меню продумана для использования в паре с кнопками. В целом, меню достаточно понятное и в нем можно легко разобраться без инструкции. Поддерживается много языков меню, но украинского в нем нет.

Дисплей

В Fenix 5x установлена 1,2-дюймовая трансрефлективная цветная матрица с разрешением 240х240. У меня сложилось впечатление, что с учетом размеров корпуса, дисплей мог бы быть и больше. Но его плюсы в другом и они перекрывают этот недостаток. Дисплей аналогичен таковому в Vivoactive 3 и выполнен по технологии Memory-in-pixel. Это значит, что в пока на нем отображается статичная картинка, то энергию он не потребляет.

Минусом является невысокая контрастность, но взамен вы приобретаете прекрасную видимость при любых условиях и автономность, недостижимую для большинства смарт-часов на рынке. Цветности дисплея достаточно для отображения на нем карты и пульсовых зон, а больше от него и не требуется. Не фотографии же на нем смотреть.

Яркость регулируется в пределах 10 градаций, а для комфортного использования достаточно минимального уровня. При этом яркость можно регулировать отдельно для повседневной жизни и отдельно для режима спорта. Для автоматического включения подсветки используется стандартный жест просмотра времени, который функционирует достаточно корректно. Кстати, жест может быть включен по расписанию.

Оснащение и софт

Fenix 5x оснащены неплохим набором сенсоров и датчиков: GPS, оптический пульсометр, гироскоп, барометрический альтиметр и компас. К точности позиционирования за время использования претензий не возникло. Поиск спутников осуществляется в течение 5-20 секунд, в редких случаях в городе — до нескольких минут. К работе пульсометра также нет вопросов, при правильном расположении на руке во время обычного бега его показатели очень близки к нагрудному датчику. Стоит учитывать, что во время интервальных тренировок или в тренажерном зале пульсометр уже не отличается точностью, но это проблема технологии фотоплетизмографии, которая используется в пульсометрах такого типа.

Для подключения к смартфону и загрузки данных используется Bluetooth и Wi-Fi, для подключения внешних датчиков — Ant+. Предусмотрена встроенная память объемом 16 ГБ, но такой объем используется исключительно для хранения данных о тренировках и карт местности. Об уведомлениях, завершенных кругах и других сообщениях часы могут сигнализировать не только вибрацией, но и динамиком.

Спорт

Отслеживание физической активности в любых ее проявлениях — конек Garmin и Fenix 5x, в частности. Легче перечислить те виды спорта, которые не умеют отслеживать эти часы. Тут есть и бег, и велосипед, и плаванье, и гребля. Причем каждый из этих видов спорта поддерживается в двух видах: на открытом воздухе и на тренажере внутри помещения. Разумеется, поддерживается и триатлон. В меню есть даже прыжки с парашютом, скалолазание и разнообразные виды физической активности в тренажерном зале. А вот дайвинг не поддерживается, несмотря на возможность корпуса выдерживать давление до 10 атмосфер.

Для каждого из поддерживаемых видов спорта предусмотрен свой экран с данными, которые выводятся на него в момент активности. К примеру, для бега это: темп, время, дистанция. Для водного спорта: скорость в морских милях, дистанция и время. Для альпинизма: время, высота. Независимо от типа спорта, вторым экраном после времени является текущий пульс и определенная пульсовая зона. Это очень удобно для тех, кому нужен в первую очередь показатель ЧСС для постоянного контроля. Следующим после него идет экран карты, благодаря которому вы можете видеть свое текущее местонахождение.

Fenix 5x может не только собирать информацию, но и анализировать ее, а также давать советы, причем не только в приложении Garmin Connect. После окончания занятия часы уведомят вас о том, когда лучше тренироваться в следующий раз и сколько вам нужно восстанавливаться, а также ваш уровень тренированности, в частности, показатель VO2Max. На основе вашей результативности часы могут делать примерные подсчеты времени, к примеру, возможное время прохождения марафона. Благодаря этому, в какой-то степени, часы могут заменить тренера, но только отчасти.

Смарт-функции

В этот список стоит отнести вывод уведомлений о входящих звонках, сообщениях и других событиях. Но, в отличие от Vivoactive 3, Fenix 5x не умеет отвечать на сообщения, такой возможности, по крайней мере в текущей версии прошивки, не предусмотрено. Кириллические уведомления выводятся корректно, тут никаких проблем. Также вы можете управлять воспроизведением музыки на смартфоне, а вот встроенного плеера в часах нет. И приятным бонусом будет вывод прогноза погоды.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора неизвестна, но Garmin заявляет 12 часов в режиме смарт-часов и 20 часов в режиме GPS, что в теории позволит полностью завершить полную дистанцию триатлона Ironman, к примеру. На практике, при частых уведомлениях, минимальной яркости дисплея, но активном изучении возможностей часов и беговых тренировках через день, часы живут примерно 10 дней. И это очень хороший результат. Полное время зарядки занимает 1,5 часа.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: дизайн; защищенность корпуса; функциональность; автономность; удобство использования Минусы: цена в Украине; дизайн и размеры могут подойти не всем Вывод: На самом деле Garmin Fenix 5x трудно назвать просто фитнес-трекером. Это полноценный спортивный компьютер, который позволит не только отслеживать и собирать информацию, но и грамотно ее анализировать, а также давать советы на основе вашей физической активности. Стоит учитывать то, что в силу своей стоимости, размеров и дизайна, часы подойдут определенно не всем, но тот, кто четко понимает, зачем ему такой набор возможностей и как их использовать, останется доволен. Немаловажным плюсом Fenix 5x является их автономность и уровень защиты, которые позволяют идти с ними дальше и дольше, чем со многими конкурентами в этом сегменте. Технические характеристики Garmin fenix 5X Slate Gray Sapphire with Black Band (010-01733-01)

15 888 − 29 097 грн

Сравнить цены Тип Спортивные часы Вид спорта мультиспорт (бег,туризм, велоспорт) Отслеживание маршрута + Темп/скорость + Секундомер + Пульс - Подсчет калорий + Уведомления о пропущенных событиях (звонки, SMS) + Дополнительно синхронизация с олнайн-сервисом Connect IQ, Garmin Face-It GPS + Акселерометр + Пульсометр + Шагомер + Альтиметр + Компас + Дисплей цветной 1.2” (240х240) Индикация звук/вибро Память 12 Гб, 1000 путевых точек, 10000 точек, 100 сохраненных треков Источник питания Li-Ion аккумулятор Время автономной работы, ч до 12 дней в режиме SmartWatch (в зависимости от настроек), до 20 часов в режиме GPS и до 35 часов в режиме батареи заставки UltraTrac Зарядное устройство от USB Беспроводные Bluetooth , Wi-Fi Проводные USB Размеры, мм 51х51х17,5 Вес, г 98 Материал корпуса пластик Цвет черный Водонепроницаемость, м (атм) 100 (10) Ударопрочность + Комплектация Fenix ??5X Sapphire , зарядный кабель

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