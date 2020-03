ПК месяца (март 2020)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

Базовый игровой ПК

С переносом Cyberpunk 2077 весенний игровой сезон конечно уже не будет столь ярким, как мог бы быть, но достойных проектов достаточно для того, чтобы обновить свою платформу или собрать новый боеспособный ПК. Бесплатный сетевой шутер Call of Duty: Warzone в жанре Battle Royale на 150 человек уже бьет рекорды посещаемости. Бодрым оказалось дополнение Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York, а на подходе уже долгожданный DOOM Eternal с хорошей оптимизацией, но достаточно серьезными требованиями для комфортной игры на максималках. Ну, и убедительным аргументом для неизбежного апгрейда может стать новость о том, что на ПК уже летом нынешнего года появится Horizon: Zero Dawn.

Обновленные процессоры Ryzen 5 1600 стали настоящим открытием ушедшего зимнего сезона. Это отличный вариант для базовой игровой платформы. Общего с чипами предыдущего степпинга у них ничего нет. Ну, разве что наименование модели сохранилось. Номинальные тактовые частоты также остались прежними – 3,2/3,6 ГГц, однако по факту эти CPU под нагрузкой на все вычислительные ядра ускоряются заметно сильнее чипов первой ревизии. Процессоры Ryzen 5 1600 с обозначением AF в штатном режиме теперь минимально уступают Ryzen 5 2600 из-за скромной разницы в рабочей частоте. Неудивительно, что значительно вырос пользовательский интерес к модернизированным Ryzen 5 1600. Всего за пару месяцев с момента начала активных продаж эта модель закрепилась на втором месте в рейтинге популярности процессоров на hotline.ua, пропустив вперед лишь Ryzen 5 3600. В свою очередь Ryzen 5 2600 несколько утратил в популярности. Это и неудивительно, так разница в цене ($105 vs. $125), пусть она уже и не так велика, все же имеет значение в этой категории платформ.

Судя по различным утечкам, AMD продолжит практику «омоложения» процессоров Ryzen первого поколения. Конечно, речь не идет о всей линейке чипов этой серии. Но как минимум компанию Ryzen 5 1600 вскоре должен составить 4-ядерный Ryzen 3 1200. Для этой модели также будут использоваться 12-нанометровые кристаллы с архитектурой Zen+, вместо 14-нанометровых кремниевых пластинок на базе Zen. Здесь речь не идет о каких-то акциях невиданной щедрости, как это выглядит со стороны покупателей. Очевидно компании так проще оптимизировать свои заказы на изготовление. Спрос на доступные CPU сохраняется, потому AMD выгоднее перевести наиболее востребованные модели на одну аппаратную основу (12 нм, Zen+). Напомним, что Ryzen 3 1200 – это наиболее доступный чип с функциональной формулой 4/4 и штатной рабочей частотой 3,1/3,4 ГГц. Текущая розничная цена процессора ~$65. Несмотря на очень заманчивую стоимость, для игровой платформы мы все же рекомендуем 6-ядерный Ryzen 5 1600. Дополнительные два ядра плюс поддержка многопоточности в этом случае будут очень полезны. Но для универсальных систем начального уровня вариант с Ryzen 3 1200 также вполне подходящий. Если и эту модель улучшат, оставив цену на прежнем уровне, это будет хорошая новость для тех, кто ориентируется на чипы данного класса.

На фоне грядущей модернизации Ryzen 3 1200 любопытна информация о том, что AMD намерена запустить в розничную продажу Ryzen 3 2300X (4/4, 3,5/4,0 ГГц). Ранее эта модель была доступна партнерам для сборки готовых систем. Иногда ипы просачивались и на прилавки, но исключительно в tray-вариантах. Судя по всему, вскоре мы увидим коробочные версии этих процессоров. Но, опять таки, в контексте игровых платформ эта модель остается малопривлекательной. Скорее это оппонент для Core i3-9100F, которые стоят заметно дешевле базовых 6-ядерных чипов AMD.

На 4-ядерные чипы Intel мы тоже не ориентируемся. Несмотря на очень приятную цену этих чипов, для игровых платформ хочется иметь дополнительный запас производительности. Core i3-9100F – это уже крайняя мера на случай, когда на покупку процессора никак не удается выделить более $85. То есть этот вариант мы допускаем, но не рекомендуем. Возможно будущие чипы Core i3 с функциональной формулой 4/8 станут более подходящим стартовым вариантом для игровых систем, но здесь нужно дождаться анонса LGA1200 и соответствующих чипов. Пока же желающим собрать базовый игровой ПК на Intel придется основательно потратиться на подходящий CPU. Самый доступный 6-ядерный процессор текущей линейки – Core i5-9400F – стоит порядка $170. Согласны, что в антураже платформы начального класса процессор с такой ценой выглядит неорганично, но других альтернатив от Intel здесь пока нет. Придется либо соглашаться на указанный ценник, либо смотреть в сторону процессоров AMD.

Ситуация с дискретной графикой для базовых игровых системы также принципиально не изменилась. Здесь по-прежнему придется решить, отдавать ли предпочтение Radeon RX 570/580 или смотреть в сторону GeForce GTX 1650 SUPER. Модели от AMD подкупают наличием версий с 8 ГБ памяти, ну, а адаптеры с чипом NVIDIA зачастую несколько производительнее и точно заметно экономичнее. К сожалению, за последние месяц-два стоимость GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ увеличилась на $10–20 – до $210–220. Для видеокарты с таким объемом буфера цена кажется уже высоковатой, но в ситуациях, когда 4 ГБ достаточно для хранения текстур видеокарта показывает отличные результаты. Хорошо, когда есть определенный запас, но при настройках качества графики с которыми уже могут быть проблемы нехватки локальной ОЗУ, зачастую видеокарты такого уровня в целом чувствуют себя не очень уверенно. Корректируя параметры графики часто можно добиться хороших результатов.

За прошедший месяц немного снизилась цена Radeon RX 5500 XT, который наверняка попадут в поле зрения при выборе видеокарты для базовых игровых конфигураций. Версии с 4 ГБ памяти уже стартуют от $200, а модификации с 8 ГБ стоят от $240. Учитывая функциональные особенности этих моделей (PCI-E x8 3.0/4.0), интереснее выглядят версии с удвоенным объемом памяти, но по цене они оказываются в полушаге от более скоростных GeForce GTX 1660.

Отметим, что за последнее время несколько повысилась в цене и оперативная память. Уже сложно найти двухканальные комплекты DDR4-2666 объемом 16 ГБ стоимостью менее $75. Уменьшать объем ОЗУ мы пока не планируем, потому бюджет на сборку базовых систем придется повысить на ~$10.

Оптимальный игровой ПК

Процессорные позиции в этой категории остаются прежними. Для среднеуровневых систем на платформе AMD отлично подходит Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц), а для ПК для Intel здесь все еще используется Core i5-9600KF (6/6; 3,7/4,6 ГГц). Последний очень неплохо держится на игровой арене. Шести ядер зачастую хватает актуальных проектов, а в целом эффективная архитектура, высокие рабочие частоты и минимальные задержки в работе с памятью обеспечивают очень хорошие результаты. Но в категории оптимальных систем все же хотелось бы использовать чип, способный одновременно обрабатывать большее количество потоков. Некоторые особо тяжелые игры уже сейчас способны получать пользу от процессоров с количеством ядер более шести. В перспективе выхода игровых консолей нового поколения с 8-ядерными чипами, наверняка вопросу многопоточной оптимизации разработчики будут уделять еще больше внимания.

По состоянию на сейчас Core i5-9600KF хорош за свои деньги, но вот перспективы его в этом классе туманны. Здесь просто таки напрашиваются модели с поддержкой многопоточности (Hyper-Threading) и такие процессоры появятся в ассортименте Intel после запуска новой платформы LGA1200. Несмотря на то, что уже известны не только технические характеристики, но и ориентировочная стоимость будущих CPU, точных сроков обновления пока нет. Предположительно речь идет о конце апреля. С большой вероятностью запуск будет проходить в несколько этапов и растянется на два-три месяца.

В любом случае, мы уже резервируем место в составе оптимальных игровых ПК для Core i5 с функциональной формулой 6/12. Напомним, что такую комбинацию ядер/потоков имели чипы Core i7 8-го поколения. С переходом на девятую генерацию у процессоров этой линейки до 8 увеличилось количество вычислительных ядер, но Hyper-Threading (HT) была отключена. А вот Core i5 как были, так и остались 6-ядерными без HT. Но вот в новой генерации все Core i5 для разъема LGA1200 получат поддержку многопоточности и это будет оправданным усилением в этом классе. Осталось дождаться официального начала продаж и появления на прилавках как самих процессоров, так и материнских плат. В силу различных обстоятельств, старт не будет стремительным и беззаботным. Начальных завышенных цен и дефицита избежать наверняка не удастся, а потому желающим обзавестись новой платформой Intel по адекватной стоимости придется набраться терпения.

В качестве дискретной графики для оптимальных игровых конфигураций нам очень нравится пара Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2060 SUPER. Обе предлагают отличную производительность в своем классе, имея при очном сравнении определенные сильные и слабые стороны. Модели этих линеек по-прежнему стоят порядка $450 и за прошедшее время их цена никак не изменилась. Пожалуй, для средней категории платформ это уже верхний предел. Учитывая курсовые колебания, интерес смещается в сторону более доступных решений. За $370–400 можно рассматривать GeForce RTX 2060 6 ГБ или Radeon RX 5700 8 ГБ. В категории до $300 нам очень импонируют возможности GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ. Очень сбалансированная экономичная модель с хорошей производительностью за свои деньги. Да, трассировки лучей здесь нет, но это пока не обязательная опция в этом классе.

Потенциальный интерес сохраняется в отношении Radeon RX 5600 XT 6 ГБ, но эти модели не очень активно падают в цене после стартового розничного «оверпрайса». А уже стоило бы. $360–370 – не те ценники, которые хотелось бы видеть у видеокарт с рекомендованными $279. За эти деньги предлагаются GeForce RTX 2060, которые при схожей производительности могут предложить еще и аппаратную трассировку с DLSS. У решения AMD в этом случае нет даже преимущества увеличенного буфера – обе видеокарты с 6 ГБ памяти.

Прогрессивный игровой ПК

Для прогрессивных конфигураций мы в обоих случаях используем 8-ядерные процессоры с поддержкой многопоточности – Ryzen 7 3700X (8/16; 3,6/4,4 ГГц) и Core i9-9900KF (8/16; 3,6/5,0 ГГц). Назовем это «золотым стандартом» для ПК этого уровня. Большее количество ядер в контексте игровых систем вряд ли пригодится в обозримом будущем. Конечно, если кроме игр платформа активно используется для прикладных ресурсоемких задач, то этим можно не ограничиваться, особенно в случае с AMD, предлагающей 12/16-ядерные модели по гуманным ценам. И здесь вовсе неудивительно, что Ryzen 9 3900X (12/24; 3,8/4,6 ГГц) оказалась в пятерке наиболее популярных процессоров на hotline.ua. Работа кипит, видео монтируется, визуализации рендерятся. Спрос на вычислительные ресурсы сохраняется.

Возвращаясь к играм на платформе Intel можно попытаться сэкономить на процессоре, используя 8-ядерный Core i7-9700KF без Hyper-Threading за $420. В большинстве нынешних игр он показывает производительность на уровне Core i9-9900K. Однако выбор модели с поддержкой многопоточности это своеобразная инвестиция на будущее, которая в дальнейшем позволит отсрочить апгрейд платформы. С выходом LGA1200 такая дилемма станет неактуальной, потому как все Core i7 получат функциональную формулу 8/16, и именно такие модели мы будем выбирать для мощных игровых систем. Но этого момента еще придется подождать. Не факт, что на начальном этапе покупка Core i7-10xxx и платы на Intel Z490 окажется дешевле нынешней связки Core i9-9900K + Intel Z390.

Любопытно, что из продажи фактически пропали чипы Core i9-9900KS. Видимо специальная модель с повышенными рабочими частотами выполнила свою «устрашающую» миссию, а срок ее жизни на рынке оказался очень коротким.

Графическую часть прогрессивной платформы закрывают решения NVIDIA. По правде, здесь прямо скучновато. Никакой интриги. Старт с GeForce RTX 2070 SUPER, для нелимитированных бюджетов – GeForce RTX 2080 Ti, ну а золотой серединкой остается GeForce RTX 2080 SUPER. AMD все еще не играет в этой лиге, хотя обещает вот-вот ворваться и наделать немало шума. В целом стоит отметить графические успехи разработчика. В конце прошлого года AMD удалось до 31% увеличить свою долю на рынке дискретной графики. Это хорошие результаты, но для полноценной конкуренции с NVIDIA ожидаем от компании еще более активных действий.

По результатам мартовского мероприятия с отчетом AMD было много общей информации об успехах разработчика в различных сегментах, однако конкретики по будущим продуктам оказалось не так много. Компания готовит к выходу решения с архитектурой RDNA2. Официально подтверждена аппаратная поддержка трассировки лучей, а также Variable Rate Shading. Для новых решений будет использоваться 7-нанометровый техпроцесс, при этом разработчики обещают улучшить энергоэффективность видеокарты на чипах с RDNA2. Причем речь о +50% к тому, что обеспечивали модели на RDNA первого поколения. Очень смелое заявление. Надеемся, что для этого есть основания.

Данных о каких-то конкретных продуктах пока нет. Многие ожидали, что просочиться информация о грядущем Big Navi, но здесь разве что небольшим тизером осталась часть рендеринга изображения из которого понятно, что для референсных дизайнов старших моделей будет использоваться система охлаждения с вентиляторами осевого типа. Ну, что же. Набираемся терпения и чаще моем руки.