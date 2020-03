Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York – возвращение в Нью-Йорк

Некоторое время после выхода Tom Clancy’s The Division 2 одной из основных тем для обсуждения среди поклонников игры был выбор локации. Зимний, невероятно атмосферный Нью-Йорк из первой части The Division настолько полюбился игрокам, что им понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к летнему Вашингтону. Что ж, те, кому больше по душе Нью-Йорк, могут начинать праздновать – в платном сюжетном дополнении Warlords of New York мы возвращаемся в Большое Яблоко.

Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York Жанр action/RPG, шутер от третьего лица

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчик Massive Entertainment

Издатель Ubisoft

Сайт thedivisiongame.com

Итак, вашингтонский обком вашингтонское отделение Спецотряда получает запрос о помощи от коллег из Нью-Йорка. Аарон Кинер, тот самый, самый первый агент-ренегат из первой части The Division, готовит какую-то крупную акцию, связанную с модифицированным патогеном, в Нижнем Манхэттене. Его необходимо остановить любой ценой. Что ж, прыгаем в вертолет и отправляемся в очередной раз спасать Нью-Йорк. Обратите внимание, что до завершения сюжетной кампании вы не сможете вернуться в Вашингтон, продолжить какую-то высокоуровневую активность, выполнить еженедельные миссии, поменять специализацию и вложить в нее нераспределенные очки. Впрочем, вряд ли сюжетная часть Warlords of New York займет у вас больше, чем два-три вечера. Здесь от силы 10 часов геймплея.

В дополнении Warlords of New York мы отправимся в ту часть Нью-Йорка, которая не была показана в оригинальной The Division. Это четыре небольших района Нижнего Манхэттена – административный центр с городской ратушей, финансовый квартал с Уолл-стрит и зданием Нью-Йоркской фондовой биржи, прибрежные районы Бэттери-парк и Два Моста, с Бруклинским и Манхэттенским мостами. Впрочем, не надейтесь, на ту сторону мы пока что не отправимся. Как говорят люди, знающие Нью-Йорк не понаслышке, атмосфера этих районов города, со скидкой на разруху и повреждения, нанесенные боевыми действиями, цунами и эпидемией, передана просто идеально. Я даже знаю человека, для кого наличие в этом DLC именно Нижнего Манхэттена стало весомой причиной для его приобретения.

Ubisoft, бесспорно, компания, умеющая строить самые запоминающиеся и грандиозные игровые миры. В Warlords of New York они остались верны себе. Нижний Манхэттен в игре выглядит узнаваемым и пугающим одновременно. Здесь, как и прежде, можно снимать впечатляющие картины хаоса и разрушений, а разработчики все так же умудряются рассказывать интересные истории с помощью одного только окружения. Превратившаяся в мясной базар, то есть вернувшаяся к истокам, Фондовая биржа; огромный танкер, разорвавший Бруклинский мост и расколовшийся на набережной Манхэттена; наносы ила, превращающиеся в зарастающие травой барханы на улицах; раскрашенная под Джокера статуя Вашингтона на ступенях банка; огромный могильник в парке с одинаковыми пластиковыми гробами для жертв эпидемии. Мир игры действительно впечатляет.

Вообще, играть в The Division 2, рассказывающий о последствиях пандемии смертельно опасного гриппа, во время пандемии коронавируса – это интересное развлечение. Голосовые сообщения, звучащие в игре, причем речь даже не о Warlords of New York, а о некоторых операциях первого года, один в один повторяют сообщения, звучащие прямо сейчас по телевидению: «Чаще и тщательнее мойте руки. Избегайте людных мест. Старайтесь не касаться лица. В случае недомогания оставайтесь дома». Кстати, в игре есть и несколько не самых лицеприятных пассажей в сторону антипрививочников и должностных лиц, опасающихся брать на себя ответственность за непопулярные решения.

Структурно охота на Аарона Кинера до боли напоминает первое сюжетное DLC к Assassin’s Creed Odyssey – Legacy of the First Blade. Как и в этой action/RPG о противостоянии Спарты и Афин, здесь вы тоже должны будете сначала найти и устранить четырех подручных Кинера и, опираясь уже на найденные у них сведения, отыскать главного виновника этого торжества. Что ж, похоже, на Warlords of New York еще не распространяется обещанный Ивом Гиймо новый подход к разработке игр, провозглашенный после провала продаж Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Всего в охоте на Кинера 17 миссий, причем четыре первых в каждой из цепочек сложно назвать миссиями, вы должны просто добраться до опорного пункта в каждом из новых районов и активировать его, так что миссий на самом деле лишь 13. Впрочем, некоторые из них очень немаленькие, на уровне самых продолжительных заданий в оригинальной The Division 2.

Warlords of New York поднимает ограничение развития персонажа до 40 уровня, так что вам придется выбросить свои любимые золотые шмотки и снова начать собирать зеленые, синие и пурпурные. Впрочем, как уже говорилось, это ненадолго. К концу сюжетной части вы вновь докачаетесь до упора и снова начнете собирать уникальные предметы, комплекты и перекалибровывать вещи на верстаке.

Кстати, в дополнении в вашем арсенале появятся четыре новых гаджета: достаточно противная кассетная мина-ловушка, разбрасывающая на большой площади электрические растяжки, на время парализующие противника; голографический проектор, создающий вашу копию, отвлекающую врагов; и два типа мини-ракетниц, стреляющих зажигательными и кумулятивными снарядами. Не могу сказать, что они кардинально разнообразят геймплей, но определенно вносят некоторую новизну в привычные игровые схемы. Кстати, дальше в течение игрового года эти гаджеты можно будет улучшать. Плюс в игре появилось большое количество новых уникальных и именных предметов, порой ОЧЕНЬ необычных.

Собственно, с точки зрения геймплея Warlords of New York нисколько не меняет The Division 2. Это все тот же старый добрый loot shooter с укрытиями, очень хорошей стрельбой и противниками-губками, впитывающими килограммы пуль. Если это нравилось вам в предыдущих частях The Division, понравится и здесь. Если принимающие на грудь ведро свинца противники бесили в оригинальной игре, точно так же они будут бесить вас и здесь.

Основная фишка Warlords of New York, и Ubisoft несколько раз специально подчеркивает это – end game контент. Через неделю после релиза Warlords of New York в The Division 2 стартует система сезонов. Они будут длиться по 12 недель, к каждому из них привязан соответствующий сезонный пропуск, а премиальный сезонный пропуск первого сезона все покупатели Warlords of New York получат бесплатно. Дальше пропуски, обещающие дополнительные награды, нужно будет приобретать отдельно. Набирая уровни сезонного пропуска, можно будет открыть мощное оружие, амуницию и косметические предметы, все как обычно в подобного рода играх.

Кроме того, в каждом из сезонов нас ждет особое мероприятие – Облава. По сути это та же охота, что и в сюжетной кампании Warlords of New York, только с новыми операциями и целями, которые могут быть как в Вашингтоне, так и в Нью-Йорке. Добавление статичных заданий и специальных назначений, которые выходили в течение первого года игры, больше не планируется. Жаль, они неплохо расширяли мир игры и двигали сюжет. Впрочем, второй рейд разработчики обещали добавить.

Интересно, что игроки, купившие Warlords of New York, при выполнении совместных заданий в Вашингтоне будет понижаться до 30-ого уровня, а преимущества от уровня Спецотряда, бесконечной системы развития персонажа после 40-ого уровня, будут отключаться. Тем не менее, все игроки, вне зависимости от того, купили они DLC или нет, будут получать обновления, улучшающие основные аспекты игры.

Итак, стоит ли покупать Warlords of New York? Если в The Division 2 вам интересна только сюжетная кампания – скорее всего нет, разве что вам очень хочется на время вернуться в Нью-Йорк. Если же вы прошли все операции, рейды и экспедиции The Division 2 на самом высоком уровне сложности и ищете новые испытания – однозначно да, hi-end активностей здесь планируется предостаточно.

А вот тем, кто год назад по каким-то причинам пропустил релиз The Division 2, но интересуется жанром лут-шутеров, определенно стоит обратить внимание на это дополнение. До 4 апреля 2020 г. в том же Epic Games Store основную игру и DLC можно приобрести вместе всего за 566 грн.. Учитывая объем контента, добавленный в игру за прошедший год, а складывается впечатление, что число миссий увеличилось чуть ли ни в два раза, это действительно отличное предложение.