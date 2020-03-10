Sony официально подтвердила, что игра Horizon: Zero Dawn выйдет на ПК уже летом текущего года





В середине января в сети пошли слухи о том, что PS4-игра Horizon: Zero Dawn выйдет на платформе PC до конца текущего года. Сегодня эти слухи официально подтвердил Херман Хулст (Hermen Hulst), бывший руководитель геймстудии Guerrilla Games и нынешний руководитель PlayStation Worldwide Studios.

В интервью для Playstation Blog он не назвал конкретную дату релиза, но сузил диапазон ожидания до лета 2020 года, а также отметил, что разработчик игры Guerrilla Games очень скоро расскажет фанатам больше подробностей о PC-версии своей игры (по данным инсайдеров Horizon: Zero Dawn будет доступна в Steam и Epic Games Store).

Отметим, что Horizon: Zero Dawn станет вторым крупным эксклюзивом Sony после Death Stranding, который выйдет на платформе Windows в 2020 году. Обе игры работают на движке Decima от Guerrilla Games, так что портирование обеих игр с консоли на ПК выглядит довольно логичным.

Источник: Playstation Blog