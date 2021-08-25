Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

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Смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен гривен тяжело назвать бюджетными, но и до флагманов им далеко. Это условная граница доступности, которая представлена множеством отличных моделей по соотношению цены и качества. Собрали для вас десятку популярных аппаратов, чтобы вы знали что реально купить за эти деньги. Данные основаны на информации из hotline.ua.

Xiaomi Poco X3 Pro

Poco X3 Pro от Xiaomi одна из самых популярных моделей в этом ценовом сегменте. Смартфон получил 6,67-дюймовый экран с разрешением 2400×1080 точек, IPS-матрицей, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Основа начинки модели — 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 860, которому в работе помогают 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

Poco X3 Pro оснащен четверной основной камерой с главным датчиком на 48 мегапикселей. У него широкоугольный объектив. Вспомогательные модули получили разрешение 8 Мп (ультраширик), 2 и 2 Мп. Это макрокамера и датчик глубины соответственно. Фронтальная встроенная в экран камера 20-мегапиксельная.

Аппарат также снабдили внушительной батареей емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Кроме этого, в смартфоне есть модуль NFC для бесконтактных платежей.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro в первую очередь выделяется ярким 6,67-дюймовым Full HD+ AMOLED-экраном с частотой обновления экрана 120 Гц, поддержкой HDR10 и покрытием из защитного стекла Corning Gorilla Glass 5. А еще это камерофон со 108-мегапиксельной широкоугольной матрицей и тремя вспомогательными объективами на 8, 5 и 2 мегапикселя. Среди них ультраширокоугольный модуль, макрокамера и датчик глубины. Селфи-камера получила датчик на 16 Мп.

Сердцем Redmi Note 10 Pro стал процессор Qualcomm Snapdragon 732G с графикой Adreno 618. Оперативной памяти у модели 6 ГБ, а постоянной флеш-памяти 128 ГБ. Емкость аккумулятора модели составляет 5020 мАч и ей доступна поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Не забыли о модуле NFC, порте USB C и защите корпуса от влаги по стандарту IP53.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite можно назвать бюджетным флагманом, ведь это самая младшая модель в топовой линейке китайского производителя. У смартфона яркая и сочная 6,55-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации 240 Гц, поддержкой HDR10+ и защитным стеклом Сorning Gorilla Glass 5.

В левом верхнем углу разместили 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Основных модулей три: главный на 64 Мп (широкугольный) и дополнительные на 8 и 5 Мп (ультраширик и макрокамера соответственно). Максимальные возможности съемки — 4К при 30 или 24 кадрах в секунду.

Xiaomi Mi 11 Lite оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 732G с графикой Adreno 618, у него 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость батареи модели составляет 4250 мАч. Доступна поддержка быстрой 33-ваттной зарядки. Из дополнительного есть стереодинамики, встроенный в кнопку разблокировки сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, Bluetooth 5.1, ИК-порт и порт USB Type-C. А вот обычный 3,5-мм аудиоразъем для наушников убрали.

realme 8 Pro

6,4-дюймовым Super AMOLED Full HD+ экран смартфона realme 8 Pro выделяется встроенным сканером отпечатков пальцев и вырезом в левом верхнем углу для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Частота обновлениz стандартная — 60 Гц, но частота дискретизации сенсорного слоя 180 Гц. Основных датчиков камеры четыре и главный среди них широкоугольный на 108 Мп. Остальные на 8, 2 и 2 мегапикселя.

Основу начинки составляют процессор и графический чип Qualcomm Snapdragon 720G и Adreno 618. Оперативной памяти у модели 8 гигабайт, а флеш-памяти 128 гигабайт. realme 8 Pro управляет фирменная оболочка realme UI, созданная на базе ОС Android 11. Емкость аккумулятора новинки — 4500 мАч. Заявлена быстрая зарядка мощностью 50 Вт. Есть модуль NFC, Bluetooth 5.0 и нет поддержки сетей пятого поколения.

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Nord N10 5G снабдили фирменным дизайном компании, а корпус сделали из алюминия, пластика и стекла. Смартфон работает в сетях пятого поколения и выступает универсальным доступным смартфоном для игр и работы.

OnePlus Nord N10 5G оснащен IPS-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей, диагональю 6,49 дюймов и частотой обновления 90 Гц. Сердцем аппарата стал чип Snapdragon 690 с графическим процессором Adreno 619L. У смартфона 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Устройство получило четверную основную камеру с датчиками 64, 8, 5 и 2 Мп, а также 16-мегапиксельную селфи-камеру встроенную в отверстие на дисплее. Емкость аккумулятора модели составляет 4300 мАч и у батареи есть быстрая зарядка. Естественно, тут установлен порт USB C, а также не забыли о модуле NFC для бесконтактных платежей.

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T Lite тоже получил 5G-модем, а значит работает в сетях пятого поколения. Это один из самых доступных смартфонов с поддержкой 5G на рынке. При этом модель снабдили современным ярким 120-герцовым IPS-экраном диагональю 6,67-дюймов, 84% охватом цветового пространства NTSC и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

У Xiaomi Mi 10T Lite массивный модуль задних камер. Это четыре датчика на 64, 8, 2 и 2 мегапикселя. Среди них широкоугольный, ультраширик, макромодуль и датчик глубины. Фронтальная камера на 16 мегапикселей. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 750G, а чип отвечающий за графику тут Adreno 619. ОЗУ и ПЗУ здесь 6 и 128 ГБ соответственно. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4820 мАч. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Есть модуль NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем для наушников.

Sony Xperia 10 II

С диагональю 6 дюймов Sony Xperia 10 II самый компактный смартфон в этой подборке. За счет соотношения сторон экрана 21:9 аппарат чуть больше вытянут в длину и уже, чем большинство других моделей. Это делает его более миниатюрным и удобным для руки. Матрица тут OLED с разрешением 2520×1080 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Sony Xperia 10 II также и камерофон. У модели 8-мегапиксельная фронтальная камера и тройная основная с датчиками на 12, 12 и 8 Мп. Все модули родные с различными улучшениями и доработками, поэтому не стоит смотреть только на их разрешение.

По начинке Sony Xperia 10 II скорее стандартен, чем скромен: процессор Qualcomm Snapdragon 665 с графическим чипом Adreno 610, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор на 3600 мАч, а корпус аппарата защищен от воды и пыли по стандартам IP65/68. Не забыли и о модуле NFC.

LG V50S ThinQ 5G

Уже по названию LG V50S ThinQ 5G можно понять, что смартфон работает в сетях пятого поколения. В 2020-м это был полноценный флагман, но теперь подешевел. У аппарата крепкий корпус защищенный от воды и по стандарту IP68 и от непредвиденных ситуаций по военному стандарту MIL-STD 810G.

LG V50S ThinQ 5G получил Full HD+ OLED-экран диагональю 6,4 дюйма с соотношением сторон 19,5:9, встроенным сканером отпечатков пальцев, поддержкой HDR10, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и режимом Always-on-Display. Процессор тут Qualcomm Snapdragon 855 с графическим чипом Adreno 640.

Смартфон оснащен сдвоенной основной камерой с датчиками 13 и 12 мегапикселей. Это широкоугольный и ультраширокоугольный модули соответственно. 32-мегапиксельная фронтальная камера понравится любителям селфи. Емкость батареи аппарата 4000 мАч и она поддерживает быструю зарядку мощностью 21 Вт. Заявлен модуль NFC и работа с кодеком aptX HD.

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A42 5G — стильный смартфон, который построен на основе процессора Qualcomm Snapdragon 750 с графикой Adreno 619. В работе им помогают 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Устройство получило яркий Super AMOLED-экран с разрешением 1600×720 пикселей, диагональю 6,6 дюймов и поддержкой технологии HDR10 и подэкранным сканером отпечатков пальцев. В каплевидный вырез встроена 20-мегапиксельная фронтальная камера. Основных камер четыре: это основная на 64 Мп, а также вспомогательные 8, 5 и 5 Мп (ультраширокоугольный, макро и датчик глубины).

Samsung Galaxy A42 5G работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Корпус у модели пластиковый, есть модуль NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем для наушников.

OPPO Reno 2 Z

У OPPO Reno 2 Z необычный дизайн с почти полностью безрамочным дисплеем. Этого удалось достичь при помощи выдвижного модуля в верхней части, на который установили фронтальную 16-мегапиксельную камеру. Основная четверная камера размещена на задней крышке вертикально и там находятся датчики 48, 8, 2 и 2 мегапикселя с поддержкой 10-кратного цифрового зума.

Сердцем OPPO Reno 2 Z стал процессор Mediatek MT6779 с графическим чипом IMG 9XM-HP8. У смартфона 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. При желании можно вставить карту памяти, но только при одной сим-карте. Аппарат снабдили 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей с базовой частотой обновления 60 Гц. Аккумулятор у смартфона емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой через порт USB Type-C. Модуль NFC для бесконтактных платежей тоже есть.