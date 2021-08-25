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Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?


Смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен гривен тяжело назвать бюджетными, но и до флагманов им далеко. Это условная граница доступности, которая представлена множеством отличных моделей по соотношению цены и качества. Собрали для вас десятку популярных аппаратов, чтобы вы знали что реально купить за эти деньги. Данные основаны на информации из hotline.ua

Xiaomi Poco X3 Pro

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB Phantom Black
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 7 174 грн
Предложений: 70
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Poco X3 Pro от Xiaomi одна из самых популярных моделей в этом ценовом сегменте. Смартфон получил 6,67-дюймовый экран с разрешением 2400×1080 точек, IPS-матрицей, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Основа начинки модели — 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 860, которому в работе помогают 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. 

Poco X3 Pro оснащен четверной основной камерой с главным датчиком на 48 мегапикселей. У него широкоугольный объектив. Вспомогательные модули получили разрешение 8 Мп (ультраширик), 2 и 2 Мп. Это макрокамера и датчик глубины соответственно. Фронтальная встроенная в экран камера 20-мегапиксельная.

Аппарат также снабдили внушительной батареей емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Кроме этого, в смартфоне есть модуль NFC для бесконтактных платежей.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB Onyx Gray
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 8 150 грн
Предложений: 88
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Redmi Note 10 Pro в первую очередь выделяется ярким 6,67-дюймовым Full HD+ AMOLED-экраном с частотой обновления экрана 120 Гц, поддержкой HDR10 и покрытием из защитного стекла Corning Gorilla Glass 5. А еще это камерофон со 108-мегапиксельной широкоугольной матрицей и тремя вспомогательными объективами на 8, 5 и 2 мегапикселя. Среди них ультраширокоугольный модуль, макрокамера и датчик глубины. Селфи-камера получила датчик на 16 Мп. 

Сердцем Redmi Note 10 Pro стал процессор Qualcomm Snapdragon 732G с графикой Adreno 618. Оперативной памяти у модели 6 ГБ, а постоянной флеш-памяти 128 ГБ. Емкость аккумулятора модели составляет 5020 мАч и ей доступна поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Не забыли о модуле NFC, порте USB C и защите корпуса от влаги по стандарту IP53.

Xiaomi Mi 11 Lite

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

Xiaomi Mi 11 Lite 6/128GB Boba Black
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 7 744 грн
Предложений: 91
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Xiaomi Mi 11 Lite можно назвать бюджетным флагманом, ведь это самая младшая модель в топовой линейке китайского производителя. У смартфона яркая и сочная 6,55-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации 240 Гц, поддержкой HDR10+ и защитным стеклом Сorning Gorilla Glass 5. 

В левом верхнем углу разместили 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Основных модулей три: главный на 64 Мп (широкугольный) и дополнительные на 8 и 5 Мп (ультраширик и макрокамера соответственно). Максимальные возможности съемки — 4К при 30 или 24 кадрах в секунду. 

Xiaomi Mi 11 Lite оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 732G с графикой Adreno 618, у него 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость батареи модели составляет 4250 мАч. Доступна поддержка быстрой 33-ваттной зарядки. Из дополнительного есть стереодинамики, встроенный в кнопку разблокировки сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, Bluetooth 5.1, ИК-порт и порт USB Type-C. А вот обычный 3,5-мм аудиоразъем для наушников убрали. 

realme 8 Pro

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

realme 8 Pro 8/128GB Infinite Blue
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 7 549 грн
Предложений: 11
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6,4-дюймовым Super AMOLED Full HD+ экран смартфона realme 8 Pro выделяется встроенным сканером отпечатков пальцев и вырезом в левом верхнем углу для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Частота обновлениz стандартная — 60 Гц, но частота дискретизации сенсорного слоя 180 Гц. Основных датчиков камеры четыре и главный среди них широкоугольный на 108 Мп. Остальные на 8, 2 и 2 мегапикселя. 

Основу начинки составляют процессор и графический чип Qualcomm Snapdragon 720G и Adreno 618. Оперативной памяти у модели 8 гигабайт, а флеш-памяти 128 гигабайт. realme 8 Pro управляет фирменная оболочка realme UI, созданная на базе ОС Android 11. Емкость аккумулятора новинки — 4500 мАч. Заявлена быстрая зарядка мощностью 50 Вт. Есть модуль NFC, Bluetooth 5.0 и нет поддержки сетей пятого поколения. 

OnePlus Nord N10 5G

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

OnePlus Nord N10 5G 6/128GB Midnight Ice
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 7 260 грн
Предложений: 61
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OnePlus Nord N10 5G снабдили фирменным дизайном компании, а корпус сделали из алюминия, пластика и стекла. Смартфон работает в сетях пятого поколения и выступает универсальным доступным смартфоном для игр и работы. 

OnePlus Nord N10 5G оснащен IPS-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей, диагональю 6,49 дюймов и частотой обновления 90 Гц. Сердцем аппарата стал чип Snapdragon 690 с графическим процессором Adreno 619L. У смартфона 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. 

Устройство получило четверную основную камеру с датчиками 64, 8, 5 и 2 Мп, а также 16-мегапиксельную селфи-камеру встроенную в отверстие на дисплее. Емкость аккумулятора модели составляет 4300 мАч и у батареи есть быстрая зарядка. Естественно, тут установлен порт USB C, а также не забыли о модуле NFC для бесконтактных платежей. 

Xiaomi Mi 10T Lite

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

Xiaomi Mi 10T Lite 6/128GB Pearl Gray
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 6 999 грн
Предложений: 5
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Xiaomi Mi 10T Lite тоже получил 5G-модем, а значит работает в сетях пятого поколения. Это один из самых доступных смартфонов с поддержкой 5G на рынке. При этом модель снабдили современным ярким 120-герцовым IPS-экраном диагональю 6,67-дюймов, 84% охватом цветового пространства NTSC и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. 

У Xiaomi Mi 10T Lite массивный модуль задних камер. Это четыре датчика на 64, 8, 2 и 2 мегапикселя. Среди них широкоугольный, ультраширик, макромодуль и датчик глубины. Фронтальная камера на 16 мегапикселей. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 750G, а чип отвечающий за графику тут Adreno 619. ОЗУ и ПЗУ здесь 6 и 128 ГБ соответственно. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4820 мАч. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Есть модуль NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем для наушников.

Sony Xperia 10 II

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

Sony Xperia 10 II 4/128GB Black
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 8 908 грн
Предложений: 5
Сравнить цены

С диагональю 6 дюймов Sony Xperia 10 II самый компактный смартфон в этой подборке. За счет соотношения сторон экрана 21:9 аппарат чуть больше вытянут в длину и уже, чем большинство других моделей. Это делает его более миниатюрным и удобным для руки. Матрица тут OLED с разрешением 2520×1080 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. 

Sony Xperia 10 II также и камерофон. У модели 8-мегапиксельная фронтальная камера и тройная основная с датчиками на 12, 12 и 8 Мп. Все модули родные с различными улучшениями и доработками, поэтому не стоит смотреть только на их разрешение. 

По начинке Sony Xperia 10 II скорее стандартен, чем скромен: процессор Qualcomm Snapdragon 665 с графическим чипом Adreno 610, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор на 3600 мАч, а корпус аппарата защищен от воды и пыли по стандартам IP65/68. Не забыли и о модуле NFC. 

LG V50S ThinQ 5G

 

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

LG V50S ThinQ 5G 8/256GB Aurora Black
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 7 639 грн
Предложений: 5
Сравнить цены

Уже по названию LG V50S ThinQ 5G можно понять, что смартфон работает в сетях пятого поколения. В 2020-м это был полноценный флагман, но теперь подешевел. У аппарата крепкий корпус защищенный от воды и по стандарту IP68 и от непредвиденных ситуаций по военному стандарту MIL-STD 810G. 

LG V50S ThinQ 5G получил Full HD+ OLED-экран диагональю 6,4 дюйма с соотношением сторон 19,5:9, встроенным сканером отпечатков пальцев, поддержкой HDR10, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и режимом Always-on-Display. Процессор тут Qualcomm Snapdragon 855 с графическим чипом Adreno 640.

Смартфон оснащен сдвоенной основной камерой с датчиками 13 и 12 мегапикселей. Это широкоугольный и ультраширокоугольный модули соответственно. 32-мегапиксельная фронтальная камера понравится любителям селфи. Емкость батареи аппарата 4000 мАч и она поддерживает быструю зарядку мощностью 21 Вт. Заявлен модуль NFC и работа с кодеком aptX HD.

Samsung Galaxy A42 5G

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

Samsung Galaxy A42 5G SM-A426B 6/128GB White
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 7 854 грн
Предложений: 11
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Samsung Galaxy A42 5G — стильный смартфон, который построен на основе процессора Qualcomm Snapdragon 750 с графикой Adreno 619. В работе им помогают 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. 

Устройство получило яркий Super AMOLED-экран с разрешением 1600×720 пикселей, диагональю 6,6 дюймов и поддержкой технологии HDR10 и подэкранным сканером отпечатков пальцев. В каплевидный вырез встроена 20-мегапиксельная фронтальная камера. Основных камер четыре: это основная на 64 Мп, а также вспомогательные 8, 5 и 5 Мп (ультраширокоугольный, макро и датчик глубины). 

Samsung Galaxy A42 5G работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Корпус у модели пластиковый, есть модуль NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем для наушников. 

OPPO Reno 2 Z

Популярные смартфоны от 8 до 9 тыс. гривен. Что купить?

OPPO Reno2 Z 8/128GB Sky White
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 8 010 грн
Предложений: 4
Сравнить цены

У OPPO Reno 2 Z необычный дизайн с почти полностью безрамочным дисплеем. Этого удалось достичь при помощи выдвижного модуля в верхней части, на который установили фронтальную 16-мегапиксельную камеру. Основная четверная камера размещена на задней крышке вертикально и там находятся датчики 48, 8, 2 и 2 мегапикселя с поддержкой 10-кратного цифрового зума. 

Сердцем OPPO Reno 2 Z стал процессор Mediatek MT6779 с графическим чипом IMG 9XM-HP8. У смартфона 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. При желании можно вставить карту памяти, но только при одной сим-карте. Аппарат снабдили 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей с базовой частотой обновления 60 Гц. Аккумулятор у смартфона емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой через порт USB Type-C. Модуль NFC для бесконтактных платежей тоже есть.

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