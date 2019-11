Рецензия на анимационный фильм Tenki no Ko / Weathering with You / «Дитя погоды»

Если вы хоть немного интересуетесь японской анимацией, то вы наверняка слышали имя Макото Синкай и отлично знаете, что работы этого режиссера пропускать нельзя. Не стоит пропускать и новый фильм мастера – Tenki no Ko / Weathering with You / «Дитя погоды». И хотя история, рассказанная в этой картине, во многом напоминает историю из Kimi no na wa / Your Name / «Твое имя» – это хорошее, очень трогательное, очень доброе и невероятно красивое аниме.

Tenki no Ko / Weathering with You / «Дитя погоды» Жанр фантастика, драма

Режиссер Макото Синкай

В ролях Ходака Морисима (Котаро Дайго), Хина Амано (Нана Мори), Кэйсукэ Суга (Сюн Огури), Нацуми (Цубаса Хонда), Наги Амано (Сакура Кирю) и др.

Студии CoMix Wave Films, Story Inc.

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

«Дитя погоды» рассказывает историю шестнадцатилетнего Ходаки Морисимы, сбежавшего из дома. Прямо нам не говорят, почему паренек покинул отдаленный остров и отправился в Токио, хотя несколько незначительных деталей в первых сценах фильма дают подсказку, что могло стать причиной побега. В любом случае, Ходака оказывается в Токио с минимумом вещей, небольшой суммой денег в кармане, без связей и без возможности получить хоть какую-то работу. В конце концов парню приходится жить на улице и голодать, но по счастливой случайности он знакомится со странным мужчиной по имени Кэйсукэ Суга и его компаньонкой Нацуми, и получает крышу над головой и даже какую-то работу. А еще он встречает Хину Амано, девушку, которая может управлять погодой.

Как и многие предыдущие работы Макото Синкая, «Дитя погоды» – это история подростковой любви. Пронзительной, чистой и опасной. Преграда, стоящая между Ходакой и Хиной – это совсем не разница в возрасте, на которую можно не обращать внимания. Проблема в правилах, по которым живет мир взрослых, и в том самом фантастическом элементе, без которого не обходятся работы Макото Синкая. Впрочем, зная предыдущие фильмы автора, вы можете догадаться, каким будет финал этой истории.

В отличие от тех же The End of the F***ing World и Wayne / «Уэйн», также посвященных подростковой любви, в работах Макото Синкая вы не встретите отвратительных взрослых и вообще отрицательных героев. Нет, здесь есть пара сомнительных персонажей, есть и государственные служащие, которые просто следуют правилам и букве закона, но назвать их отрицательными сложно, скорее они просто… взрослые.

Как и все фильмы Макото Синкая, «Дитя погоды» – это настоящий праздник для глаз. Еще в «Твоем имени» и «Саду изящных слов» было видно, что аниматор обожает дождь во всех его проявлениях. Что ж, «Дитя погоды» – это гимн дождю и воде, так красиво непогоду не изображал еще никто. Моросящий дождь, ливень, шторм, капли на стекле, всплески на лужах, танцующие в воздухе капли — чем-то эта одержимость напоминает то, как вода присутствует практически во всех кадрах The Shape of Water.

Впрочем, не водой единой, «Дитя погоды» – это еще и очень трогательное и красочное признание в любви к Токио, а заодно и своеобразный путеводитель по закоулкам японской столицы. Каждый кадр с городом, каждая картинка, мелькнувшая порой на долю секунды, рассказывает о городе и его жителях больше, чем многочасовые документальные фильмы для виртуальных путешественников. Совершенно банальные, повседневные сценки становятся произведениями искусства, чем-то вроде картин Эдварда Хоппера для Японии. Таксист, ожидающий клиента и прислонившийся к запотевшему стеклу машины; полицейский, регулирующий движение под дождем; рабочие, ремонтирующие железнодорожные рельсы; люди, возвращающиеся в метро домой; люди, переходящие дорогу, стук капель дождя по лужам – в этом фильме прекрасно буквально все.

Прекрасен и саундтрек, который, как и в «Твоем имени», записала японская инди-рок-группа RADWIMPS.

Да, по большому счету, Tenki no Ko / Weathering with You / «Дитя погоды» — это пересказ истории Kimi no na wa / Your Name / «Твое имя» на иной лад, но присущая фильмам Макото Синкая лирика, трогательные герои, которым хочется сопереживать, и ошеломительно красивая картинка не позволяют ругать этот фильм. Наоборот, сразу же после финальных титров его хочется пересмотреть еще раз, с возможностью поставить проигрывание на паузу и насладиться всеми деталями каждого кадра. Да, есть все-таки в работах Макото Синкая какая-то магия.