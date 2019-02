Рецензия на сериал Wayne / «Уэйн»

Wayne – это история про парня и девушку, сбежавших из дома и отправившихся под надуманным предлогом через полстраны, скорее не «куда-то», а «откуда-то». От серости, обыденности, одиночества и отчужденности к чем-то лучшему, вот, правда, они еще и сами не знают, к чему именно. Wayne – это «Ромео и Джульетта», «Бонни и Клайд», 1922, The End of the F***ing World и сотни других книг и фильмов. Впрочем, ни о какой вторичности речи не идет, это новый взгляд на старую как мир историю любви двух подростков.

Wayne / «Уэйн» Жанр комедия, драма

Создатель Шон Симмонс

В ролях Марк Маккенна (Уэйн), Сиэра Браво (Дел), Джошуа Уильямс (Орланд), Дин Уинтерс (отец Дел), Стивен Кирин (сержант Джеллер), Джеймс Эрл (полицейский Джей), Джон Шампань (Карл), Джейми Шампань (Тэдди), Майк О’Мэлли (директор Коул), Франческо Антонио (Реджи), Керк Уорд (Кальвин), Микаэла Уоткинс (Морин) и др.

Канал YouTube Premium

Год выпуска 2019

Серий 10

Сайты IMDb

Уэйн – 16-летний подросток, воспитанный комиксами, а персонаж, с которым он себя отождествляет – это Конан-варвар. У Уэйна гипертрофированное чувство справедливости, проблема с контролем ярости и напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Он ввязывается в любую драку, если видит, как сильный обижает слабого, независимо от того, сколько противников перед ним. Поэтому синяки и ссадины не сходят с лица юноши. Уэйн видит мир только в двух цветах и нисколько не переживает по этому поводу. Поэтому, когда его отец умирает от рака, Уэйн отправляется через полстраны за последним, что связывает его с семьей – за автомобилем, золотым Pontiac Trans Am 1978 г., украденным когда-то его сбежавшей с любовником матерью. Впрочем, Уэйн не признается даже самому себе, какова же реальная цель его путешествия.

Дел другая. Она была когда-то отличницей, хотела стать президентом класса, но… смерть матери поменяла в ее жизни все. Она подкосила ее отца, ставшего из просто вспыльчивого типа настоящим придурком, портящим жизнь окружающим. Поэтому, когда Уэйн предложил Дел стать его девушкой и отправиться во Флориду за отцовским автомобилем, она нисколько не сомневаясь покинула свой дом.

Wayne действительно похож на прошлогодний The End of the F***ing World. Там 17-летний Джеймс сопровождает Алиссу в ее путешествии к отцу, здесь 15-летная Дел составляет компанию Уэйну, который отправляется к своей матери. По пути их ждут встречи с обитателями одноэтажной Америки, но, в отличие от The End of the F***ing World, не только с подонками и маньяками. И там, и там за подростками следует пара полицейских… Впрочем, в то время как британский сериал концентрирует внимание в первую очередь на главных героях, в Wayne намного больше персонажей и интересных сюжетных линий. Это линия сержанта Джеллера и его напарника полицейского-фотоблогера Джея, едущих за Уэйном и Дел; линия отца Дел и ее братьев, собирающихся «спасти» сестру; линия друга Уйэна Орландо и директора школы Коула, пытающегося искупить свою вину перед мальчиком и вселенной.

Впечатляет то, что персонажи сериала не перестают удивлять до самой последней серии, раскрываясь с новой стороны в каждом эпизоде. Как сержант Джеллер во время драки в гараже, отец Дел в эпизоде, посвященном событиям, происходившим за год до основной сюжетной линии сериала, или директор Коул в финальной серии. Мало того, даже не второстепенные, а третьестепенные герои сериала, которым отведено буквально по 30 секунд экранного времени, прописаны так выпукло и достоверно, что их действительно запоминаешь. Как официантку в кафе, спорящую с детьми; консультантку в магазине, помогающую Уйэну выбрать прокладки для Дел; парня, чья девушка забеременела; подружку охранника гольф-клуба или отца школьницы-лесбиянки, у которой ночуют наши путешественники. Буквально два-три штриха, две строчки текста, и персонаж оживает – просто магия какая-то. Всем героям сериала, даже самым незначительным, действительно сопереживаешь.

Подбор актеров для Wayne, большинство из которых вы наверняка впервые видите, делал гений кастинга. 100% попадание в героев как у исполнителей главных ролей, так и у второ- и третьестепенных персонажей. Сериал явно заслуживает Emmy за лучший актерский ансамбль. Вот у кого авторам Sex Education нужно было бы поучиться подбору актеров на роли школьников. А еще здесь просто шикарный саундтрек, который хочется слушать отдельно от видеоряда.

Забавно, что Уэйн считает себя одиночкой, не нуждающемся в других людях, кроме Дел, но при этом поступки юноши, совершенно не вписывающиеся в современную гипертолерантную картину мира, очевидным образом влияют на окружающих, меняют их жизни, вдохновляют или пугают. Wayne — совершенно неполиткорректный сериал, большинство его героев разговаривают исключительно матом, так что fuck, fucked, fucking, fuck off и другие вариации самого популярного американского глагола звучат здесь с частотой 5-10 раз в минуту. Ну а сцены драк в сериале поставлены максимально кроваво и жестко, Конан-варвар бы одобрил. Да, смотреть сериал, конечно же, стоит на языке оригинала.

С самого начала было очевидно, что история двух сбежавших из дома подростков вряд ли закончится хорошо, тем более что подобных прецедентов не было и у классиков. Учитывая кровавый след, который оставляет за собой Уэйн, финал сериала можно считать даже хэппи-эндом. Будет ли второй сезон, пока неясно, хотя авторы оставили себе задел для продолжения.

Впрочем, история Wayne хороша и в таком виде. Это очень сильная заявка на звание лучшего сериала 2019 г. и серьезный повод присмотреться к сервису YouTube Originals, на котором он вышел.