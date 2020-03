Рецензія на артбук «Світ гри Death Stranding» / The Art of Death Stranding

Взагалі-то ми майже не публікуємо на сторінках ITC.ua рецензії на книжки, але ми не в змозі були пройти повз це видання, тому що «Світ гри Death Stranding» — це перший офіційний артбук до відеогри, виданий в Україні, та ще й українською мовою.

«Світ гри Death Stranding» / The Art of Death Stranding Жанр артбук

Автори Йдзі Сінкава, Хідео Кодзіма

Переклад «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»»

Видавництво Titan Books, MAL’OPUS

Рік видання 2020

Сторінок 256

Формат 27 × 29 см

Палітурка тверда обкладинка

Мова українська

Сайт MAL’OPUS

Можна довго сперечатися, геній Хідео Кодзіма чи ні (так, ми знаємо, багато хто вважає, що «Кодзіма – геній»), але безперечно, що його гра Death Stranding була одним із найважливіших релізів 2019 року. Тому, на нашу думку, вихід офіційного артбуку до цієї гри — теж досить важлива подія.

Офіційним видавцем артбуку The Art of Death Stranding є незалежне британське видавництво Titan Books, яке, між іншим, спеціалізується на артбуках до популярних відеоігор. Саме до Titan Books і звернулися представники молодого українського видавництва MAL’OPUS та швиденько підписали договір на видання україномовної версії артбуку. Переклад та друк були зроблені вчасно, тому українське видання вийшло майже разом із англомовним, у першій половині лютого 2020 р. (британська версія – 3 лютого, американська – 11 лютого).

Перекладом артбуку займалися спеціалісти «Локалізаційної спілки «Шлякбитраф»», які ще з 2012 року роблять переклади ігор українською. Спочатку неофіційно, а зараз — цілком легально. Переклади «Шлякбитраф» можна знайти в Steam, Epic Game Store та у інших магазинах у таких іграх як The Sinking City, Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Metro: 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, Cradle та багатьох інших.

«Світ гри Death Stranding» – це насамперед альбом ілюстрацій, що демонструє пошук розробниками Death Stranding візуальної форми гри, те, як бачення персонажів, світу та ігрових об’єктів змінювалося під час розробки. Які форми відкидалися, які розвивалися далі. Що автори бажали підкреслити тим чи іншім художнім рішенням. Окремі глави артбуку присвячені головним героям гри, допоміжним персонажам, оснащенню, транспорту, озброєнню, ворогам та локаціям. У кожної з глав ви побачите як майже фінальні ескізи, що увійшли в гру, так і деякі проміжні форми, які були забраковані Хідео Кодзімою.

На жаль, на відміну від деяких інших артбуків, у «Світі гри Death Stranding» замало тексту. Так, зроблено це для того, щоб не відволікати «читачів» від ілюстрацій, але більш ретельне роз’яснення тих чи інших рішень геніального дизайнера було б зовсім не зайвим.

«Світ гри Death Stranding» — це досить велика та важка книга, формату, притаманного художнім альбомам. Ви не зможете переглядати її, тримаючи у руках чи навіть на колінах, цю книжку треба класти на стіл та гортати без поспіху. Тим більш, що це видання заслуговує дбайливого ставлення, видано воно дійсно дуже гарно, з використанням високоякісного паперу та палітурних матеріалів.

Зрозуміло, ліцензійне видання такої якості не може коштувати дешево. «Світ гри Death Stranding» можна придбати в Україні десь за 800 грн., наприклад, ось тут. З іншого боку, це дещо дешевше, ніж американське чи британське видання, що коштують $39,95 та £29,99 відповідно.

Особисто я завжди вважав, що книга – це найкращий подарунок. На жаль, ми майже припинили читати паперові книжки, а дарувати електронну версію якось… дивно. На щастя, книжки на кшталт «Світу гри Death Stranding» – це саме те, що треба для подарунка, ясна річ, у тому випадку, якщо ваш друг чи подруга захоплюються відеоіграми чи… мають відношення до їх розробки. Такий артбук стане у нагоді художнику, що працює в ігровій індустрії, чи навіть тому, хто бажає стати ігровим дизайнером.

Тішить те, що видавництво MAL’OPUS не збирається зупинятися. На 3 червня 2020 р. заплановано вихід артбуку «Світ гри The Last Of Us: Частина ІІ» від видавництва Dark Horse. Також в червні 2020 вийде «The Last of Us: Американські мрії», обмежена серія коміксів із чотирьох випусків, сюжет яких доповнює всесвіт The Last of Us та розповідає історію про Еллі та Райлі. Незважаючи на те, що оригінал цих коміксів вийшов ще у 2013 р., після релізу The Last of Us Part II, що відбудеться 29 травня 2020 р., вони стануть у нагоді.

Та й це ще не все. Українське видавництво Vovkulaka планує у квітні 2020 р. випустити «Всесвіт Cyberpunk 2077» за довгоочікуваною грою CD Projekt Red. Скоріш за все дата появи цього видання буде скоригована, тому що реліз самого Cyberpunk 2077 перенесли на 17 вересня 2020 р.

Що ж, поява україномовних видань такого калібру – це дуже добрий знак. А ми маємо надію й надалі радувати вас рецензіями на подібні книжки.