Рецензія на артбук «Світ гри The Last of Us Part II» / The Art of the Last of Us Part II

Завзяті сперечання щодо сюжету, героїв та стрижневої концепції гри The Last of Us Part II будуть точитися, мабуть, ще декілька років. Але всі, хто дійсно грав у цю гру, а не продивлявся проходження на YouTube, згодні з тим, ще це одна з найважливіших ігор цього покоління PlayStation. Саме для тих, кому сподобалась The Last of Us Part II, видавництво MAL’OPUS пропонує артбук «Світ гри The Last of Us Part II», який дозволить вам по-іншому подивитися на цю гру.

«Світ гри The Last of Us Part II» / The Art of the Last of Us Part II Жанр артбук

Автори Джошуа Бредлі, Діна Бекір, Геллі Ґросс

Переклад «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»»

Видавництво Dark Horse, MAL’OPUS

Рік видання 2020

Сторінок 200

Формат 23 × 32 см

Палітурка тверда обкладинка

Мова українська

Сайт MAL’OPUS

Як і попередній артбук від видавництва MAL’OPUS, «Світ гри Death Stranding» / The Art of Death Stranding, про який ми вже розповідали, нове видання так само тішить покупців високою якістю матеріалів, папера, палітурки, фарб та гідною якістю друку. Книгу дуже приємно тримати в руках і гортати. На відміну від майже квадратного попереднього альбому, «Світ гри The Last of Us Part II» виконаний у більш звичному форматі 23 × 32 см.

Як і попереднього разу, перекладом артбуку займалася «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»», що вже майже вісім років виконує переклади видеоігор, як із власної ініціативи, так і на замовлення. Саме вони перекладали такі ігри як The Sinking City, Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Metro: 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, Cradle та багато інших. Зараз спілка працює над такими об’ємними за обсягом тексту іграми як Kingdom Come: Deliverance та Baldur’s Gate II: Enhanced Edition. Ясна річ, перекладачі «Шлякбитраф» добре знайомі з ігровою термінологією, тож ніяких питань до перекладу в нас нема. Хіба що… «сагайдак» більш вживаний термін ніж «сайдак», хоч і так теж можна.

Щодо вмісту «Світу гри The Last of Us Part II», то як і в інших артбуках, більше уваги тут приділено ілюстраціям, ніж тексту. Ви маєте нагоду подивитися на процес створення образів героїв, що подорослішали чи постарішали, а також нових персонажів, що з’явилися лише у другій частині гри. На відміну від «Світу гри Death Stranding», артбук по The Last of Us Part II більше схожий на комікс за мотивами гри, ніж на розповідь про її розробку. Таке враження складається в першу чергу завдяки структурі книжки, яка досконало слідує за подіями самої гри, відповідно переходячи від одного персонажу до іншого. Пролог, зустріч Джоела та Еббі, Сіетл, флешбеки у тих самих місцях, що й у грі, ферма, Санта-Барбара та таке інше. Саме тому ми вкрай не радимо читати артбук до того, як ви пройдете саму гру, майже вся книжка – це один суцільний спойлер.

Що ще об’єднує «Світ гри The Last of Us Part II» із коміксами, так це структура сторінок. Перевага тут віддана невеликим горизонтальним ілюстраціям, які розміщені по три на сторінку – дуже схоже на комікс. На жаль, на відміну від артубку по Death Stranding, тут замало дійсно великих артів, на сторінку чи навіть на розворот. Відверто кажучи, тут їх майже нема. Ще одна невелика вада полягає, на нашу думку, у тому, що в артбуці забагато дуже темних ілюстрацій. Так, це відповідає загальному настрою гри, але роздивитися хоч що-небудь на деяких малюнках дуже складно. Світлі арти з’являються хіба що в частинах, присвячених життю на фермі та подорожі в Каліфорнію.

«Світ гри The Last of Us Part II» менший за обсягом від артубку по Death Stranding, тут 200 сторінок проти 256 у «Світі гри Death Stranding», крім того попередній альбом мав нестандартний формат. Тому і ціна «Світу гри The Last of Us Part II» трохи менша. Книжку можна придбати всього за 650 грн., наприклад, у онлайн-крамниці Cosmic. Поспішайте, наклад видання невеликий, тому кількість екземплярів обмежена. Як і у випадку з іншими артбуками, «Світ гри The Last of Us Part II» – чудовий подарунок геймеру, ясна річ, тому, хто грає на PlayStation 4 і полюбляє ігри Naughty Dog.

Тенденція щодо збільшення числа видань україномовних коміксів та альбомів, на кшталт подібних артбуків, дуже тішить. Нагадуємо, що видавництво Vovkulaka планує цього року випустити ще і артбук «Всесвіт Cyberpunk 2077» за довгоочікуваною ролевою грою CD Projekt Red. Внаслідок того, що реліз самої Cyberpunk 2077 перенесли на 17 вересня 2020 р., вихід артбуку теж затримується. Появу «Всесвіту Cyberpunk 2077» у продажі треба чекати десь восени цього року.

До речі, восени 2020 р. вийде ще один проект MAL’OPUS, що стосується всесвіту The Last of Us – обмежена серія коміксів «The Last of Us: Американські мрії», над перекладом якої працює та сама спілка «Шлякбитраф». Чекаємо.