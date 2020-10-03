Рецензия на фильм «Авангард» / Vanguard

Время, когда фильмы с Джеки Чаном в главной роли вызывали большой ажиотаж, уже давно в прошлом. У современных боевиков появились другие герои, тем не менее, новые проекты Джеки Чана все еще обращают на себя внимание. От них всегда можно ждать комедийной постановки трюков и довольно понятного сюжета. Все это есть в китайском боевике «Авангард» (Vanguard), только вот ничего из перечисленного не назовешь удачным.

«Авангард» / Vanguard Жанр боевик

Режиссер Стэнли Тонг

В ролях Джеки Чан (Танг), Ян Ян (Лей), Ай Лунь (Чан), Мия Муци (Мия), Чжу Чжэнтин (Шеньдяо), Саид Бадрия (Абати) и др.

Студии China Film (Shanghai) International Media Co., China Film Group Corporation (CFGC), Lix Entertainment

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Согласно сюжету фильма, «Авангард» – это название частной службы безопасности, которая обеспечивает защиту вип-клиентам по всему миру. В штаб-квартиру организации, расположенную в самом центре Лондона, приходит сообщение о похищении богатого китайского бизнесмена. Чтобы заложник выдал нужную информацию, наемные боевики планируют добраться и до его дочери, которая находится в Африке, совсем не подозревая о ситуации с отцом. В это время в игру вступает «Авангард», осуществляя спасательную миссию, которой руководит герой Джеки Чана.

Если завязка фильма кажется довольно избитой, не стоит спешить с выводами, впереди все будет еще хуже. Местами фильм балансирует на грани «так плохо, что даже хорошо». В конечном итоге от увиденного будет невероятно смешно, вот только смех вызывают сцены, где создатели не предусматривали какой-либо юмор.

Стоит начать с того, что фильм «Авангард» – это шестой совместный проект Джеки Чана и китайского режиссера Стэнли Тонга. В 90-х они работали над боевиком о гонконгском полицейском (под названием Police Story III: Super Cop), который был отмечен несколькими наградами азиатских кинофестивалей. В сотрудничестве Чан и Тонг ставили боевые трюки, сочетая их с комическими эпизодами, что в итоге превращалось в довольно удачные, хоть местами и однообразные экшн-фильмы.

Благодаря совместным усилиям актера и режиссера появился боевик «Разборка в Бронксе» (Rumble in the Bronx), который попал в американский прокат, обеспечив первую массовую волну популярности Джеки Чана в США. Примечательно, что картину отредактировали под американских зрителей, вырезав из гонконгской версии несколько сцен, которые были неуместны из-за различий в культуре.

Что касается фильма «Авангард», вышедшего двадцать лет спустя «Разборки в Бронксе», то в нем и близко нет никаких адаптаций. Наоборот, в боевике проскакивают элементы китайской пропаганды (чего только стоит супергерой Капитан Китай, о котором говорят персонажи) и совершенно дикое отображение представителей других наций (проще говоря, большую часть иностранных героев наделили непроглядной глупостью). При всем этом создатели экшена очень старались сделать красивую и современную картинку, пригласили молодых актеров и отдали роль второго плана китайскому поп-идолу Чжу Чжэнтину. Но нелепейший сюжет с непродуманными деталями способен уничтожить любой лоск, и ситуацию не спасти ни новыми лицами, ни даже игрой Джеки Чана.

Кстати, о Джеки Чане – его роль в фильме не назовешь главной. Персонаж актера управляет спасательными операциями, лично участвуя в драках, но по факту он лишь второстепенный герой с благородной миссией. Центрального персонажа в «Авангарде» вообще нет, здесь представлена коллективная история, напичканная неуклюжими эпизодами. И это было бы терпимо, если бы боевик не украсили CGI-животными (тот случай, когда лучше показать настоящего льва издалека, нежели настойчиво демонстрировать на камеру дружбу между человеком и результатом неубедительной компьютерной графики), неловкой романтикой и невыносимо возвышенными диалогами. Да и это в фильме не самое худшее. Неизгладимое впечатление оставляет монтаж «Авангарда», где практически каждую смену событий обозначают гаснущим экраном, что со временем начинает напоминать презентацию в PowerPoint.

На фоне таких несуразных деталей «Авангарда» постановка экшн-сцен фильма кажется очень даже ничего. Кого уж тут удивит нарушение законов физики и заметное ускорение машин, главное, что герои могут вести бой и погоню в любых условиях.

Пользуясь моментом, режиссер Стэнли Тонг вставляет в общие сцены трюки с участием Джеки Чана, в которых актер демонстрирует коронную для него комичность. Увы, в этом фильме их давняя концепция не срабатывает. Но для поклонников Джеки все равно есть бонус – традиционные титры с кадрами о том, как проходили съемки постановочных боев. Там же есть упоминание инцидента с гидроциклом, в результате которого Джеки Чан едва не лишился жизни.

Перед титрами зрителей ждет торжественный финал в духе большого празднования китайского Нового года. Он должен был дарить праздничную атмосферу в зимний сезон, однако премьера фильма была отложена из-за распространения коронавируса. Теперь же новогодняя привязка воспринимается как еще одна комичная деталь на фоне неудавшегося боевика.