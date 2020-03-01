Рецензия на фильм «Человек-невидимка» / The Invisible Man





В прокат вышел фантастический триллер «Человек-невидимка» (The Invisible Man). Картина не повторяет сюжет произведения Герберта Уэллса, хоть в фильме и есть изобретение, благодаря которому тело переходит в невидимое состояние. Здесь современную научную разработку используют с циничной целью – чтобы преследовать и наказать жертву, которая верит, что ей удалось сбежать от обидчика.

«Человек-невидимка» / The Invisible Man Жанр фантастика, триллер

Режиссер Ли Уоннелл

В ролях Элизабет Мосс (Сесилия Касс), Оливер Джексон-Коэн (Эдриан Гриффин), Сторм Рейд (Сидней), Элдис Ходж (Джеймс), Амали Голден (Энни), Майкл Дорман (Том), Харриет Дайер (сестра Сесилии) и др.

Компании Goalpost Pictures, Blumhouse Productions, Dark Universe, Universal Pictures

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Студия Universal уже делала одну попытку перезапустить старые сюжеты на новый лад. Так вышел приключенческий фильм «Мумия» (The Mummy) с неунывающим Томом Крузом в главной роли. Зрительский рейтинг у него был не так хорош, как хотелось бы, поэтому студия не продвигала продолжение о древнем проклятии и оживших мертвецах, отложив планы касательно создания франшизы.

После такого провала в Universal не отказались от идеи переснять другие классические фильмы о монстрах, решив подойти к созданию историй с другой стороны. Следующим проектом стал фантастический триллер «Человек-невидимка», сценарий которого написал Ли Уоннелл (ставил фильм Upgrade, а также был одним из авторов идеи кровавой резни в серии фильмов Saw). Он создал современную историю, сместив акцент с безумного изобретателя на его избранную жертву.

Это неплохой выбор сюжета, так как последний фильм о невидимом человеке, снятый режиссером Полом Верховеном, многие зрители все еще помнят. Картина, выпущенная в 2000-м году, следовала за ученым, который разработал формулу невидимости и постепенно превратился в жестокого убийцу. Верховен показывал все этапы его безумия и наслаждения, получаемого от насилия, сполна раскрыв личность того, кто получил преимущество над другими.

В новом фильме Ли Уоннелла, который также работал над режиссурой, все иначе. В центр истории он ставит женщину по имени Сесилия (Элизабет Мосс), предпринимающую попытку сбежать от мужа-тирана. Когда она меняет место жительства, ей сообщают о смерти супруга. Теперь Сесилия полностью свободна, к тому же богата – муж, занимавшийся оптическими разработками, оставил ей свое состояние. Это лучшее время, чтобы начать все с начала, перестав жить в страхе. Однако Сесилию не покидает чувство, что за ней кто-то наблюдает, пытаясь свести с ума.

Фильм «Человек-невидимка» – это пример современного психологического триллера, который не злоупотребляет спецэффектами, задействуя их реже ожидаемого. В основном в напряжении зрителя держит оператор, который берет широкие планы, намекая, что в какой-то части экрана может произойти неожиданное движение. Вместе с ним обстановку настойчиво нагнетает громкая и резкая музыка, написанная Бенджамином Уоллфишом (автор саундтрека к фильму Blade Runner 2049). Со временем к ней привыкаешь, но в начале картины тревожные мелодии задают нужную атмосферу.

И, конечно, лучшие моменты триллера удаются благодаря игре Элизабет Мосс (известной по сериалу The Handmaid’s Tale). Актриса прекрасно передает напряжение, вздрагивая каждой мышцей лица. По мере развития событий Элизабет Мосс не теряет убедительности, доходя до физического изнеможения.

К сожалению, все удачные приемы картины портит общая предсказуемость фильма, которая кроется еще в его названии. Нам хорошо известно, кто и зачем издевается над героиней, поэтому в какой-то момент все становится уж очень очевидно и уже не страшно (но все еще невидимо).

К середине картины сценарий преподнесет несколько сюрпризов, напоминая, что тиран не только издевается над главной героиней, но также умеет манипулировать другими. Этим Ли Уоннелл на какое-то время возвращает интерес к сюжету, пугая безысходностью ситуации.

В целом, фильм «Человек-невидимка» удачно рассказывает о влиянии семейного насилия на жертву, используя фантастические элементы. Невидимость преступника перед другими людьми усиливает чувство бессилия, но так как это голливудский фильм, угнетатель получает достойный отпор. А студия Universal, скорее всего, скоро выпустит спин-офф.