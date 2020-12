Рецензия на фильм «Чудо-женщина 1984» / Wonder Woman 1984

Всего год назад невозможно было даже представить, что кинопрокат может остаться без масштабных блокбастеров, а новость о решении студии Warner Bros. перенести свои фильмы на стриминговый сервис и вовсе могла показаться неправдоподобной шуткой. Но такова новая реальность в условиях пандемии, во время которой лишь Кристофер Нолан рискнул выпустить «Тенет» (Tenet). К счастью, под конец года у нас с вами появилась возможность увидеть на большом экране хотя бы один супергеройский фильм, премьера которого переносилась несколько раз. Так что выход «Чудо-женщины 1984» (Wonder Woman 1984) в декабре – это действительно большое событие, которое состоялось в Украине на неделю раньше, чем в США.

«Чудо-женщина 1984» / Wonder Woman 1984 Жанр фэнтези, фильм по комиксам

Режиссер Пэтти Дженкинс

В ролях Галь Гадот (Диана Принс / Чудо-женщина), Крис Пайн (Стив Тревор), Кристен Уиг (Барбара Энн Минерва), Педро Паскаль (Максвелл Лорд), Конни Нильсен (Ипполита), Робин Райт (Антиопа), Лилли Аспелл (юная Диана) и др.

Студии Atlas Entertainment, DC Comics, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Вообще, «Чудо-женщина 1984» могла попасть в кинотеатры еще под конец 2019 года, однако премьеру перенесли на лето 2020-го. Кто же мог знать, что самое подходящее время для релиза супергеройских блокбастеров станет мрачным сезоном карантинного локдауна и как результат – отсутствием привычной возможности посетить кинотеатры.

Пока вселенная Marvel Comics уклоняется от больших экранов (компания Disney предусмотрительно сдвинула премьеру боевика Black Widow на 2021 год, а релиз The New Mutants вряд ли стоит принимать всерьез), вселенная DC Comics все же напомнила о себе с помощью «Чудо-женщины 1984». Правда, для этого Warner Bros. пришлось разработать совершенно новую схему премьер, которая будет распространяться и на другие фильмы киностудии (среди них Dune, The Suicide Squad и даже Matrix 4). Схема состоит в следующем: новые фильмы будут выходить одновременно и в кинотеатрах, и на стриминговом сервисе HBO Max. А поскольку в Украине HBO Max пока недоступен, у нас премьера «Чудо-женщины 1984» состоялась 16 декабря прямо в кинотеатрах, что произошло на неделю раньше американского релиза, приуроченного к рождественским праздникам.

Если честно, сиквел «Чудо-женщины» получился сюжетно слабее первого фильма, но какое же это удовольствие – после долгого перерыва видеть на большом экране супергеройские баталии, сопровождаемые саундтреком от Ханса Циммера.

Итак, с момента предыстории становления персонажа Дианы Принс прошло около шестидесяти лет. Сейчас мы видим жизнь Дианы в 1984 году – она куратор в научно-исследовательском институте, в котором занимаются изучением артефактов. Несмотря на свою популярность, Диана предпочитает держаться в стороне, избегая знакомств и развлечений. Никто не знает, что она — та самая Чудо-женщина, которая спасает людей. И, естественно, никто не догадывается, что Диана выбрала одиночество из-за тоски по военному летчику Стиву, погибшему во время Первой мировой войны. Единственный человек, которому удается навязаться к Чудо-женщине в друзья, – это коллега-антрополог Барбара, которая всем сердцем жаждет быть похожей на Диану, доходя до опасных крайностей.

Визуально фильм существенно отличается от первой части – сиквел всячески пытается отобразить эпоху американского перенасыщения, ныряя в открывшийся мир развлечений и кричащей моды. Самым большим символом этого времени становится большой торговый центр (точь-в-точь как в третьем сезоне Stranger Things). Люди увлечены новыми ценностями, поэтому немудрено, что они упиваются мотивирующими речами телезвезды Максвелла Лорда (в нем можно увидеть отсылки к личности Трампа), одержимого добычей нефти. Лорд олицетворяет алчность, намекая на худшие ценности, которые поглотили общество. Собственно, он и сам нацелен поработить всех вокруг.

Актер Педро Паскаль, который играет Максвелла Лорда, визуально очень подходит эпохе 80-х. Здесь у актера больше возможностей для перевоплощения, нежели в сериале «Мандалорец» (The Mandalorian), где лицо Паскаля скрывается за шлемом. Если Максвелл Лорд так и сияет от собственной напыщенности и лоска полосатых костюмов, то Диана Принс в исполнении Галь Гадот все так же невероятно изящна и утонченна, вопреки безвкусным тенденциям того времени.

Еще с момента выхода трейлера было понятно, что Чудо-женщина станет проводником по 1980-м для Стива, который внезапно появляется перед ней. Им предстоит выяснить, как он вернулся к жизни, но сперва Диане необходимо адаптировать военного пилота к новой реальности. Словом, персонажи меняются местами и повторяют ситуацию из первого фильма, где один из них помогал другому понять, как устроен современный мир. Сцены со Стивом в исполнении Криса Пайна хоть и заспойлерены трейлером, но все равно однозначно одни из лучших в эмоциональном плане. К тому же они крайне важны для развития персонажа супергероини, поскольку Диану эта встреча подтолкнет к открытию новых способностей.

Фильм «Чудо-женщина 1984» не балует экшн-сценами в особо больших количествах. Само собой, зрителям показывают доблестные подвиги Чудо-женщины, также в самом начале есть отличный флешбэк в детство Дианы, где она участвует в соревнованиях с амазонками на острове Темискира. Но в остальном чудовищно большая часть завязки посвящена Барбаре, которой так и не удается стать интригующим или хотя бы отчасти харизматичным персонажем. Барбару играет актриса Кристен Уиг, популярная среди американской аудитории благодаря участию в скетчах Saturday Night Live. В полнометражных фильмах Уиг не так интересна, в чем-то даже слишком скучна, поэтому она становится самым главным разочарованием фильма.

К большому облегчению, режиссер Пэтти Дженкинс под конец таки дает нужную порцию движения, меняя локации и увеличивая масштабы происходящего. Действие становится поистине грандиозным, затрагивая тему холодной войны между США и Советским Союзом. Однако реальный размах угрозы прочувствовать не удается, все события в одно мгновение смешиваются в хаосе и так же быстро обрываются, не объясняя последствий политических беспорядков.

В отличие от других фильмов из вселенной DC Comics, история о Чудо-женщине остается более светлой, а персонаж в исполнении Галь Гадот особенно подбадривающим. Если это импонировало вам в первом фильме, то вторая часть, несмотря на явные сюжетные недостатки, тоже будет интересна. Диана Принс все так же искренна и благородна, но уже не так наивна и вооружена новыми амазонскими доспехами. Ее приключения достойны большого экрана, где видны масштабы полетов в кабине самолета и за его пределами. На большом экране также можно оценить соревнования воительниц-амазонок и сражение главной героини с двумя антагонистами.