Рецензия на фильм Downton Abbey / «Аббатство Даунтон»

Фильм Downton Abbey – продолжение одноименного исторического сериала британского канала ITV, выходившего в 2010-15 гг. Его ценность как отдельного кинопроизведения стремится к нулю, но если вы в свое время смотрели оригинальный сериал, пропускать эту картину не стоит.

Downton Abbey / «Аббатство Даунтон» Жанр историческая драма

Режиссер Майкл Энглер

В ролях Хью Бонневилль (Роберт Кроули), Элизабет Макговерн (Кора Кроули), Мэгги Смит (Вайолет Кроули), Мишель Докери (леди Мэри Тэлбот), Лаура Кармайкл (леди Эдит Пелэм), Аллен Лич (Том Брэнсон), Джим Картер (Чарльз Карсон), Филлис Логан (Элси Хьюз-Карсон), Ракель Кэссиди (Филлис Бакстер), Брендан Койл (Джон Бэйтс), Джоан Фроггатт (Анна Бэйтс), Кевин Дойл (Джозеф Молзли), Роб Джеймс-Колльер (Томас Бэрроу), Софи Макшера (Дэйзи Мейсон), Пенелопа Уилтон (Изобель Грей), Имельда Стонтон (леди Бэгшоу), Джеральдин Джеймс (королева Мария), Саймон Джонс (король Георг V), Таппенс Миддлтон (Люси), Кейт Филлипс (принцесса Мария) и др.

Студии Perfect World Pictures, Carnival Films, Focus Features

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Сериал Downton Abbey просуществовал на канале ITV шесть сезонов, собирая аудитории в 9–12 млн. зрителей только в Великобритании. Основная идея шоу – показать взаимоотношения и взаимозависимость британской аристократии и их обслуги в период трансформации классовых отношений во время и после Первой мировой войны. Именно то, что великолепно показано в частности в романах Пелама Гренвилла Вудхауса, в том числе в серии произведений о Дживсе и Вустере.

Сериал охватывал временной период с апреля 1912 г. (катастрофа «Титаника») по 31 декабря 1925 г. и затрагивал как реальные события тех лет, так и вымышленные факты из жизни семьи Кроули, их родственников, друзей, домочадцев и слуг. На этот интересный исторический период пришлись Великая война, эпидемия «испанки», социальные и экономические потрясения, попытка социалистов прийти к власти в Великобритании, обнищание английской аристократии и т.д.

Слухи о возможной адаптации сериала в киноформат появились сразу же после окончания шестого сезона Downton Abbey, но официально работы над проектом были подтверждены только летом 2018 г. Сценаристом картины стал все тот же Джулиан Феллоуз, исполнявший роль шоураннера оригинального сериала, а в режиссерское кресло сел Майкл Энглер, работавший над сериалами Sex and the City, 30 Rock, The Big C и снявший четыре эпизода оригинального Downton Abbey. Феллоуз, выступающий также в качестве продюсера проекта, получил в свое распоряжение очень неплохой по сериальным меркам бюджет под $20 млн. и смог развернуться на полную.

События фильма Downton Abbey разворачиваются летом 1927 г., через полтора года после событий финального рождественского эпизода сериала, сюжет вращается вокруг визита короля Георга V и королевы Марии в Аббатство Даунтон и той суматохи, которая его сопровождает. На этом фоне многие члены семьи Кроули пытаются решить собственные проблемы и найти свое место в мире.

Авторы собрали для работы над фильмом практически весь актерский состав оригинального сериала, за исключением Лили Джеймс (Baby Driver, Darkest Hour, Mamma Mia! Here We Go Again, Yesterday), плотно занятой в Голливуде и слишком дорогой для этого фильма. Кроме того, увеличившийся бюджет направили на декорации, в том числе на аутентичную технику того периода, и костюмы. Так что в фильме вас ждет еще больше величественных замков, роскошных автомобилей, дорогих платьев и шикарных интерьеров. Причем махровый роялист Феллоуз буквально смакует каждый кадр, показывающий шик минувшей эпохи и всю помпезность и пафосность монархического строя.

Впрочем, порой аристократические замашки, а автор сценария носит титул барон Уэстстаффордский и является членом Палаты лордов, играют с Феллоузом дурную шутку. Чувство меры изменяет обладателю «Оскара» 2002 г. за лучший оригинальный сценарий за фильм Gosford Park, и его герои начинают нести высокопарную чушь, от которой буквально сводит зубы. Особенно это ощущается в финальной части картины, где сценарист стремится завершить все незавершенные в сериале сюжетные линии, причем завершить их хэппи-эндом, порой не очень реалистичным и до жути слюнявым.

Проблема фильма Downton Abbey в том, что человек, не видевший ни одной серии оригинального сериала, скорее всего просто не поймет, что здесь происходит, кто все эти люди, что их объединяет и почему они так реагируют на те или иные события. Фильм выглядит скорее как расширенный специальный эпизод сериала, он рассчитан на фанатов и продолжает рассказывать ту же самую по сути историю без всякой вводной части. Да и в целом конфликт и проблематика фильма не тянут на отдельную картину, это действительно хороший финал сезона, но не самостоятельная история.

Впрочем, Downton Abbey — безусловно красивый фильм, а встреча с любимыми героями, их фирменные шутки и хорошо знакомые интерьеры Аббатства наверняка порадуют тех, кто смотрел оригинальный сериал. Здесь достаточно эффектных кадров и смешных шуток, чтобы не скучать на протяжении двух часов, хотя выдержать патоку последних пятнадцати минут действительно тяжело.

При бюджете $13–20 млн. Downton Abbey уже собрал по миру почти $187 млн., так что фильм можно считать очень успешным. А Джулиан Феллоуз работает сейчас сразу над тремя телепроектами: The English Game для Netflix, The Gilded Age о Нью-Йорке конца XIX столетия для HBO и Belgravia по мотивам одноименного собственного романа для ITV. Так что на ближайшее время нам точно хватит сериалов про аристократию.