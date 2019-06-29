Рецензия на фильм «Вчера» / Yesterday

Представьте мир без музыки The Beatles. В нем будет пусто не только без ливерпульской четверки. Без их присутствия существенно поменяется массовая культура и даже сфера потребления. Так думают создатели фильма «Вчера» (Yesterday) – романтической комедии с шутками о музыке.

«Вчера» / Yesterday Жанр комедия

Режиссер Дэнни Бойл

В ролях Химеш Патель (Джек Малик), Лили Джеймс (Элли), Кейт Маккиннон (Мэнди), Эд Ширан (играет себя), Ана Де Армас (Роксанна), Ламорн Моррис (Стивен), София Ди Мартино (Кэрол), Джоэл Фрай (Роки), Джеймс Корден (играет себя) и др.

Компании Etalon Film, Working Title Films, Universal Pictures

Год выпуска 2019

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Сценарий к фильму написал Ричард Кертис, который придумывал сюжеты лент «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Мистер Бин» и «Реальная любовь». За режиссуру взялся не менее известный Дэнни Бойл, поставивший картины «На игле», «Пляж», «Миллионер из трущоб», «127 часов» и «Стив Джобс».

Эти двое работали вместе в 2012 году, участвуя в постановке церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне (той самой, где вместе с оркестром выступал Мистер Бин, а королева Елизавета прибыла на стадион в компании Джеймса Бонда). Какое-то время спустя Ричард Кертис показал Дэнни Бойлу сценарий необычной комедии о единственном парне на Земле, который не забыл The Beatles. Бойлу идея понравилась, и они запустили рабочий процесс.

Для начала Кертис и Бойл выбрали около 20 песен ливерпульской четверки и заплатили за них 10 миллионов долларов, чтобы получить права на использование композиций. Это довольно-таки большая сумма для британской комедии. Затем, завершив съемки, они написали о своей работе Полу Маккартни, Ринго Старру, Оливии Харрисон (вдова Джорджа Харрисона) и Йоко Оно (кто, как не она даст согласие вместо Джона Леннона). Никто из них не возражал, поэтому фильм «Вчера» без каких-либо препятствий вышел в мировой прокат.

Сюжет фильма «Вчера» крутится вокруг музыканта по имени Джек. Он не очень популярен и совершенно бесперспективен. Единственный человек, который верит в его талант, – это подруга детства Элли. Девушка выполняет обязанности менеджера и уже много лет скрывает свою любовь к Джеку. Осознав очередную неудачу в музыкальной карьере, Джек возвращается домой и попадает в аварию. Очнувшись в больнице, парень замечает, что у него больше нет передних зубов. Появилась еще одна проблема, которая кажется намного хуже – группы The Beatles тоже больше нет. И никогда не было. Джек пытается напомнить своим друзьям легендарные песни, но те воспринимают их как новые мелодии. Со временем и другие люди начинают думать, что Джек написал их сам.

«Вчера» – это фильм о группе The Beatles, в котором нет попытки воссоздать биографию ее участников. В сценарии Ричард Кертис дал волю фантазии, которую зрители могли бы не оценить в классическом байопике. Тут же нет никаких рамок и фактов. Только смешные и не всегда серьезные вымыслы о том, каким бы стал мир без четверки музыкантов. В ленте так много выдумки, что она воспринимается легко и не обижает чувства верующих в битлов.

Эпизодами фильм «Вчера» больше напоминает ромком, чем фильм о музыке. В нем оказывается неожиданно много любовных терзаний и сантиментов (хотя именно этого и стоило ожидать от сценариста «Реальной любви»). К счастью, они разбавлены нюансами концертной жизни, выступлениями и иллюстрациями о корысти напористого продюсера.

Проводником в мир гастролей и студийных записей становится Эд Ширан, с долей иронии изображающий самого себя. Главную роль исполняет британский актер Химеш Патель, который впервые появился в полнометражном кино. Большое недоумение – это одна из основных эмоций Пателя в фильме. Помимо комедийного начала, он берет на себя еще и музыкальную часть. Все песни The Beatles, которые старается вспомнить главный герой, Химеш исполняет сам. Кстати, попытка воссоздать лирику песен без помощи Google – это один из самых забавных моментов ленты.

К фильму можно выдвинуть много претензий, но в этом нет смысла. У него своя атмосфера, свой юмор и, конечно, музыка, которую многие зрители считают особенной для себя. Картина наполнена эмоциями немного бестолкового поклонника группы, который получает в свою сторону опасную дозу публичного внимания. Вспоминать вместе с ним лучшие песни The Beatles однозначно приятно, поэтому фильму можно простить чрезмерную романтику.

Кажется, что концовку комедии «Вчера» можно угадать после ознакомления с трейлером. Это не совсем так. Ближе к финалу вас ждет сюрприз, к которому можно по-разному относиться, но, стоит признать, что он действительно удивляет.