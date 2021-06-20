Рецензия на фильм «Форсаж 9: Неудержимая сага» / F9

На большие экраны выходит «Форсаж 9: Неудержимая сага» (F9) – по счету это уже десятый фильм из медиафраншизы, в котором, судя по всему, действуют свои законы физики. На этот раз главный герой Доминик Торетто будет соревноваться с родным братом, борющимся за мировое господство.

«Форсаж 9: Неудержимая сага» / F9 Жанр боевик

Режиссер Джастин Лин

В ролях Вин Дизель (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис), Джордана Брюстер (Миа Торетто), Тайриз Гибсон (Роман Пирс), Джон Сина (Джейкоб Торетто), Шарлиз Терон (Сайфер), Хелен Миррен (Магдалина Шоу), Курт Рассел (Мистер Никто), Крис Бриджес (Тедж Паркер), Натали Эммануэль (Рамзи) и др.

Студии One Race Films, Roth/Kirschenbaum Films, Universal Pictures

Год выпуска 2021

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Фильм «Форсаж 9: Неудержимая сага» долго не мог попасть на большие экраны, его премьеру переносили несколько раз. Сперва из-за выхода спин-оффа «Форсаж: Хоббс и Шоу» (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), а после из-за ситуации с пандемией, которая заметно отразилась на кинотеатрах – в США они были закрыты намного дольше, чем у нас.

Когда новая дата премьеры была назначена, вышел финальный трейлер с душевным монологом Вин Дизеля, который описал опустошение после тяжелого года, знакомое буквально каждому. Актер напомнил, что кино остается для всех нас местом, куда можно сбежать и где можно развлечься. «Ничто не сравнится с моментом, когда гаснет свет и запускается проектор. Мы верим», – говорит Вин Дизель. Все так, с этим сложно не согласиться, но вот в события из нового «Форсажа» все же поверить трудно, это новый уровень скоростной фантастики.

Вопреки скептицизму, нужно отметить, что медиафраншиза настолько прибыльна и популярна, что ее создатели (среди которых режиссер Джастин Лин) могут позволить себе откровенный абсурд – для них главное не логика, не реалистичность и совсем не актерское мастерство. Куда важнее удивлять свою потенциальную аудиторию, которая знает, что каждый новый фильм будет еще безумнее и зрелищнее. К тому же, когда в запасе накопилось приличное количество персонажей из девяти предыдущих частей, можно организовывать настоящий фан-сервис – воскрешать погибших героев, удивлять камео и взывать к ностальгии (о персонаже покойного Пола Уокера здесь тоже не забудут).

Нужно помнить и о том, что первому фильму из франшизы в этом году исполнилось двадцать лет. За это время изменились не только технические возможности кинопроизводства, но и жанровое направление «Форсажа» – из уличных гонщиков и бандитов герои превратились в могущественную команду, которая соревнуется со спецагентами и считает своим долгом спасти весь мир.

Кстати, о первом фильме – в нем Доминик Торетто (Вин Дизель) рассказывает о смерти отца, которая произошла во время гонок. «Форсаж 9» возвращается к этим событиям во флешбэке, благодаря чему мы узнаем, что у Доминика все это время был брат Джейкоб (Джон Сина). После смерти родителя он уехал, разорвав все связи, а много лет спустя проявил себя: брат стал настоящим злодеем, обладающим навыками спецагента. В планах Джейкоба заполучить проект «Арес», который может управлять любой компьютерной системой. Ему осталось лишь найти ключ активации, но его планы рушатся, когда в игру вступает Доминик.

Сложно сказать, что здесь забавнее – система «Арес», которая похожа на сломанную игрушку, или внезапно объявившийся брат, родственную связь с которым можно установить по наличию креста на шее. Хотя нет, есть в фильме моменты и повеселее.

Например, полет в открытый космос на машине с двигателем от ракеты (и хочется сказать, что это шутка, но нет). По сравнению с этим погоня по минному полю и драки на движущихся автомобилях окажутся прямо-таки документальными кадрами из жизни опытных спасателей, работающих в любых точках мира (съемки проходили в Токио, Лондоне и Тбилиси).

Кажется, сценаристы начинают понимать, за что именно зрители будут критиковать «Форсаж 9». Поэтому они наперед отшучиваются, используя Романа Пирса (Тайриз Гибсон) и Теджа Паркера (Крис Бриджес). Герои рассуждают о собственной неуязвимости и (будто издеваясь) говорят, что у них все будет хорошо, пока действуют законы физики.

Но мы-то знаем, что в этой франшизе свои законы физики, как и этапы развития персонажей. Например, Доминик с объявившимся братом проявляют такую прыть и силу, что ближе к финалу начинает казаться, что семья Торетто попала сюда из вселенной Marvel.

Все происходящее настолько безудержно, что в конечном итоге стоит признать – развлечение и побег от реального мира, о которых в трейлере говорил Вин Дизель, проходят на ура. По крайней мере, скучно точно не будет.

«Форсаж 9: Неудержимая сага» может позволить себе выйти за рамки любого жанра, как и заставить автомобили летать и магнититься, не говоря уже о более простых вещах – когда героям невероятно везет и они оказываются в нужное время в нужном месте. Все это невозможно воспринимать серьезно, поэтому стоит просто повеселиться во время сеанса. Или предусмотрительно уберечь себя от просмотра.