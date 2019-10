Рецензия на фильм Gemini Man / «Двойник»

Gemini Man / «Двойник» – фильм, который стоит смотреть не из-за снявшихся в нем актеров или фамилии режиссера в титрах, а исключительно ради технологий, использовавшихся при его создании. Правда, с этим могут быть некоторые проблемы.

Gemini Man / «Двойник» Жанр боевик, фантастика

Режиссер Энг Ли

В ролях Уилл Смит (Генри Броген / Джуниор), Клайв Оуэн (Клэй Варис), Мэри Элизабет Уинстэд (Дэнни), Бенедикт Вонг (Барон), Теодора Вулли (Китти), Линда Эмонд (Ласситер) и др.

Студии Skydance Media, Paramount Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Хотя, казалось бы, команда, работавшая над Gemini Man, настолько звездная, насколько это вообще возможно. Режиссерское кресло занял обладать трех «Оскаров» Энг Ли, автор таких фильмов как Sense and Sensibility (1995), Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), Brokeback Mountain (2005), Life of Pi (2012). Оператором картины стал австралиец Дион Биби, обладатель премии «Оскар» за лучшую операторскую работу за фильм Memoirs of a Geisha (2005) и ответственный за картинку в таких лентах как Chicago (2002), Collateral (2004), Edge of Tomorrow (2014) и недавней Mary Poppins Returns. Впрочем, работу именно Диона Биби вы в Gemini Man определенно заметите, а вот чем во время съемок занимался именитый Энг Ли, остается загадкой.

Актерский состав в Gemini Man тоже вроде бы на высоте. Здесь вам и исполняющий сразу несколько ролей и даже натурально плачущий в кадре Уилл Смит. И не нуждающийся в представлении Клайв Оуэн в роли главного злодея, который хотел как лучше, но получилось как всегда. И милая Мэри Элизабет Уинстэд (Рамона в Scott Pilgrim vs. the World и Мишель в 10 Cloverfield Lane) в роли напарницы главного героя. Кстати, если кого-то и стоит похвалить за работу в Gemini Man – так это Уинстэд, именно ее героиня выглядит в кадре наиболее естественно.

Впрочем, ни режиссер, ни оператор, ни в принципе неплохие актеры не вытягивают этот боевик. Проблема здесь в первую очередь в сценарии и… маркетинге. Главную интригу фильма сдали еще в самом первом трейлере и продолжили сдавать в многочисленных интервью. Впрочем, даже если вы не смотрели ни одного трейлера и принципиально не заходили в Интернет, догадаться, кто тот самый универсальный убийца, которого послали за отставником Генри Брогеном, очень уж просто. Да в целом, практически все сцены, все диалоги в фильме можно предсказать буквально через десять минут просмотра. Такое впечатление, что сценарий собрали буквально из всех голливудских штампов, причем сценаристы явно соревновались друг с другом, кто пропихнет в финальный скрипт как можно больше банальностей. Чтобы вы понимали, концепт фильма появился еще в 1997 г. и в разные периоды в нем должны были сниматься Харрисон Форд, Мэл Гибсон, Клинт Иствуд, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Шон Коннери! Похоже, за 20 лет он просто устарел.

Предсказуемы даже некоторые локации фильма. Будапешт попал в Gemini Man не потому, что это прямо-таки какая-то дикая экзотика для зрителей США, а потому, что правительство Венгрии представляет неплохие льготы на кинопроизводство, зазывая к себе голливудские компании. Поэтому эпизод в Будапеште выглядит как туристическая рекламная брошюра, проводящая нас по всем достопримечательностям венгерской столицы: Рыбацкий бастион, Площадь Героев, церковь Святого Матяша, купальни Сечени, замок Вайдахуньяд, Национальная галерея, катакомбы. Впрочем, смотреть на красоты Будапешта и Картахены (той, что в Колумбии, а не в Испании) в 3D, HDR и HFS невероятно приятно.

Вот, собственно, мы и подошли к тому, ради чего стоит смотреть Gemini Man и терпеть все глупости сценаристов – к технологиям. И первое – это, конечно же, технология цифрового омоложения актеров. Как вы наверняка уже знаете, Уилл Смит играет здесь несколько версий одного и того же человека, между которыми 30 лет разницы. Что ж, надо сказать, со времен первого использования технологии цифрового омоложения (de-aging visual effects) в X-Men: The Last Stand (2006) и The Curious Case of Benjamin Button (2008) программное обеспечение и мастерство аниматоров сделало серьезный шаг вперед. Да что там, даже по сравнению с недавним Captain Marvel, где мы восхищались молодой версией Ника Фьюри, Gemini Man – это новый уровень. Все версии Уилла Смита, а их на самом деле больше двух, выглядят очень естественно и натурально. Хотя Джуниор, кажется, получился неким миксом Уилла Смита и его сына Джейдена.

Ну и вторая технология, ради которой стоит идти на Gemini Man в кинотеатр – это High Frame Rate (HFR), причем в данном случае даже Extra-High Frame Rate, ведь фильм снят с частотой 120 кадров в секунду против стандартных для кино 24 кадров в секунду. Такая высокая частота позволяет кардинально улучшить четкость изображения, особенно в динамических сценах и особенно в 3D. Правда, есть одна небольшая проблема…

На все США, например, имеется только 14 залов (!), в которых фильм можно посмотреть так, как он задумывался, в 3D с частотой 120 fps. При этом разрешение даже в этих суперсовременных залах будет только 2K, в то время как фильм снят в честных 4K. Все остальные залы в США, в том числе IMAX, будут показывать фильм только в 60 fps. Если говорить об Украине, то у нас в стране только два зала, в которых Gemini Man можно посмотреть с частотой 60 fps – это оборудованные проекторами Barco Laser Flagship залы №3 и №4 кинотеатра «Оскар» в ТРЦ «Гулливер», именно там я и рекомендую вам смотреть эту картину.

Потому что даже в 60 fps Gemini Man действительно впечатляет. Скажу честно, я не люблю 3D из-за замыленной картинки, дрожания, усталости глаз и из-за того, что в большинстве фильмов 3D сделано по остаточному принципу только для галочки. Что ж, Gemini Man — первый после Avatar фильм, который я рекомендую смотреть исключительно в 3D (естественно, в тех самых, указанных выше залах). Яркая, сочная, невероятно четкая картинка – никакого провала в цветах, никакого мыла. Никаких разрывов планов на передний и задний, четкий градиент глубины. В некоторых сценах частицы, скажем, осколки от рикошетящих пуль или пузырьки воздуха, летят, кажется, прямо вам в лицо. Фантастический 3D. И да, в боевых сценах нет никакого размытия персонажей и, возможно, в этом есть некоторая проблема.

Высокая четкость картинки, позволяющая рассмотреть самые мелкие детали, буквально режет глаза. Она просто непривычна нам и поэтому картинка кажется слишком телевизионной, несколько выхолощенной и монотонной. Да, когда все фильмы перейдут на 60 и 120 fps, мы, наверное, к этому привыкнем, но пока что такая сверхчеткость бытия вызывает двойственные чувства. И возможно, поэтому некоторые боевые сцены выглядят несколько неуклюжими и неестественными. Это не считая того, что самые крутые моменты авторы уже заспойлерили в трейлерах.

Gemini Man – слабенький боевик на один раз, но это знаковый фильм. Возможно, в HFR и HDR 3D-технологии обретут новую жизнь и снова начнут привлекать зрителей. По крайней мере, Энг Ли, Дион Биби и Джеймс Кэмерон на это очень надеются, не зря же Кэмерон снимает Avatar 2 и Avatar 3 именно в HFR.

P.S. Если читателям известны другие залы с поддержкой HFR в Украине, автор будет рад дополнить эту статью.