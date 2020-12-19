Рецензія на фільм «Казка старого мельника»

Український кінематограф поступово підключається до різдвяного прокату, який має охопити сімейну аудиторію, і цього разу вітчизняне кіно пропонує глядачам фентезійну тематику. Стрічка «Казка старого мельника» – історія на основі фольклору, знята за підтримки Держкіно. Майже весь фільм досить впізнавані актори намагаються побороти правителя нечисті та його бридких посіпак.

«Казка старого мельника» Жанр фентезі

Режисер Олександр Ітигілов

В ролях Ірма Вітовська (Параска), Остап Ступка (чоловік Параски), Анна Кошмал (Христина, донька Адама), Валентин Томусяк (Миколка), Олексій Богданович (пан Адам), Ада Роговцева (мати Адама), Володимир Горянський (козак Перець), Анатолій Хостікоєв (старий мельник) та ін.

Студії Euromedia

Рік виходу 2020

Сайт IMDb

Химерні події, які ми бачимо на екрані, – це історія, розказана старим мельником (його грає Анатолій Хостікоєв), що збирає дітей навколо вогнища та зачаровує їх дивними оповідями. Невідомо, чи говорить дід правду, чи залякує дітвору байками, проте його слова мають великий вплив на слухачів.

Старий мельник розпочинає розповідь з пана Адама та його дочки Христини – вони повернулися в рідний край з далекої поїздки, не знаючи, що поруч з домом оселилася справжня нечисть. В лісі з’явилися упирі, вовкулаки, а також повітрулі (погані духи, що літають навкруги, здіймаючи за собою вихрі). Злі сили залякують та крадуть пана Адама, але знаходяться і ті, хто може протистояти демонічним проявам. Це бурсак Микола, чий шлях прокладений через чорний ліс, куди також зібралася відчайдушна Христина. Насправді казка стає більш зрозумілою, коли шляхи Миколи й Христини перетинаються (але наївність обох персонажів настільки велика, що бачити їх поруч буває дещо нестерпно).

У «Казці старого мельника» чудернацьким видається не тільки сюжет, але й історія створення фільму, яка затяглася на декілька років. Ще у 2013 році з’явилася новина, що фантазійний проект був представлений на пітчингу Держкіно – там він сподобався і в результаті отримав фінансування в розмірі 18 мільйонів гривень.

Тоді режисером стрічки був заявлений Ахтем Сеітаблаєв (поставив фільми «Кіборги», «Захар Беркут», «Номери»), але Сеітаблаєв відмовився від проекту, а його місце зайняв Олександр Ітигілов (знімав переважно серіали на замовлення телевізійних каналів). Під кінець 2014-го зйомки нарешті стартували, вони мали закінчитися через рік, а от чому казка вийшла на великі екрани лише зараз – про це нічого невідомо.

Після перегляду стрічки стає зрозуміло, що ці роки пройшли без удосконалення спецефектів фільму. Попри жанрові особливості історії та велику кількість міфічних персонажів, творці стрічки «Казка старого мельника» не змогли детально продумати нічого, окрім гриму та звукових ефектів, які супроводжують нечисту силу (тож, виявляється, для такого проекту потрібен значно більший бюджет, або ж інші візуальні рішення).

Насправді спочатку все сприймається досить нормально – коли повітрулі нападають на людей, злі духи пересуваються швидко та ховають обличчя у димових хмарах, що є частиною їх сутності. Але потім, коли на екрані з’являється все більше нечисті, а камера вже не уникає деталей, всі містичні персонажі починають нагадувати учасників театральної постановки. Тобто такий грим та одяг були б доречні для театру, проте в форматі великого кіно це, на жаль, виглядає не дуже добре.

Але є у «Казці старого мельника» і хороше – це Ірма Вітовська та Остап Ступка, які грають дружину та чоловіка, що прямують у прокляте село. Вітовська дотепно перебільшує сварливість та безстрашність української жінки, не стаючи при цьому негативним персонажем. А Ступка слідує її наказам, постійно відволікаючись на їжу та дивуючись страхітливим подіям, або ж поєднуючи ці справи.

Правду кажучи, саме Ірма Вітовська та Остап Ступка сприймаються як головні дійові особи, хоча насправді ними є Микола (актор Валентин Томусяк) і Христина (акторка Анна Кошмал). Проте ця юна пара аж надто безхитра та довірлива, тому спостерігати за ними хочеться набагато менше. Також у стрічці з’являється Ада Роговцева і Володимир Горянський, але ненадовго – їм відведені епізодичні другорядні ролі.

Сценарій фільму «Казка старого мельника», який створений за однойменною книгою Сергія Ухачевського, намагається переказати таку велику кількість подій, що вони просто не вміщаються у просторі однієї кіноісторії. Деякі сюжетні лінії занадто абсурдні, але загалом спостерігати за подіями казки цікаво, попри явні недоліки.

Незрозуміло тільки одне – чи це історія, яка може розсмішити дорослого, чи казка, яка покликана розповісти про добро і зло дітям. Фільму так і не вдається прийти до однієї мети.