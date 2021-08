Рецензия на фильм «Не дыши 2» / Don’t Breathe 2

В прокат вышел фильм «Не дыши 2» (Don’t Breathe 2) – сиквел триллера о незрячем мужчине, который дает отпор незнакомцам, вломившимся в его дом. На этот раз он защищает девочку, которую пытается выкрасть преступная группировка.

«Не дыши 2» / Don’t Breathe 2 Жанр криминальный триллер

Режиссер Родо Сайягес

В ролях Стивен Лэнг (Норман Нордстром), Мэдлин Грейс (Феникс), Брендан Секстон III (Райлан), Роччи Уильямс (Дюк), Стефани Арсила (Эрнандес), Бобби Шофильд (Джаред) и др.

Студии Screen Gems, Stage 6 Films, Ghost House Pictures

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Премьера фильма «Не дыши» прошла в 2016 году. В центре сюжета была компания мелких воров из Детройта, которые решили обчистить дом слепого ветерана войны. Несмотря на простой сюжет, из ленты получился по-настоящему напряженный триллер, который пугал не хуже хорроров, снятых в полумраке. Благодаря продуманной постановке, картина постепенно меняла направление, превращая жертву в охотника, а злополучных воришек — в узников дома (вызывающих все больше и больше жалости).

Весь фильм делал ставку на Стивена Лэнга (актер снимался у Джеймса Кэмерона в фантастике Avatar, а также исполнил одну из ведущих ролей в сериале Terra Nova). Актер создал правдоподобную иллюзию беспомощности одинокого человека, которая улетучивалась с каждой минутой. Дождавшись подходящего момента, персонаж Лэнга демонстрировал навыки бывшего военного, который хорошо ориентируется на слух, существенно опережая незваных гостей. Благодаря этому триллер можно было бы назвать удачным примером низкобюджетного кино, но ближе к финалу сценаристы переборщили с желанием шокировать, добавив к ленте слишком отталкивающие и абсурдные детали.

Неприятное открытие в принципе перечеркивает любое продолжение сюжета, в котором персонаж Лэнга снова может стать положительным героем. Однако создатели сиквела сглаживают этот момент, перепрыгивая на несколько лет вперед. Они превращают ветерана в протагониста, который отчаянно противостоит жестоким убийцам.

В фильме Don’t Breathe 2 герой Стивена Лэнга живет в изоляции, воспитывая девочку Феникс, которую он называет своей дочерью. Ребенок почти не контактирует с внешним миром и просит дать ей больше свободы. Однако отец уверяет, что так будет лучше для всех, к тому же он тренирует ее, обучая самозащите. Феникс еще не знает, что навыки выживания пригодятся ей совсем скоро – в дом проникнут бандиты, которые намерены забрать девочку с собой.

Создатели сиквела решили пойти простым путем, повторив многие элементы из первого фильма. Это прятки в доме, падения на треснувшее стекло и опасения встретиться с большим псом, который натренирован выслеживать людей.

А как же быть с неоднозначной фигурой главного героя? Все очень просто – можно добавить к сюжету полных отморозков, у которых нет никаких принципов и границ. На их фоне незрячий старик, предпринимающий попытки защитить ребенка, выглядит настоящим ангелом-хранителем.

Правда, создать напряженную атмосферу, от которой становилось не по себе в первой ленте, на сей раз не удалось. Возможно, дело в смене постановщика картины. Во время съемок сиквела режиссерское кресло занял Родо Сайягес, который до этого занимался только сценариями (первый фильм поставил Феде Альварес, известный по фильму The Girl in the Spider’s Web).

В принципе, пока все события происходят в доме главного героя, из Don’t Breathe 2 получается сносный триллер. Бандиты сталкиваются с выносливой жертвой, которая дает достойные отпор, но вот-вот проиграет из-за того, что преступников оказывается слишком много. Рано или поздно в такие фильмы невольно втягиваешься, хоть и не ждешь от них чего-то стоящего.

Но все становится существенно хуже, когда преступники начинают говорить, раскрывая свои планы. Их характеры и мотивы настолько смехотворны, что триллер рискует превратиться в черную комедию (хотя для этого нужен более изобретательный сценарий).

Немного досадно, что хорошую игру Стивена Лэнга затмевает несуразная развязка (уже не в первый раз), которая делает триллер совершенно необязательным к просмотру. Если в первом фильме было интересно наблюдать за сменой ролей между злодеями и добычей, то в Don’t Breathe 2 и близко нет ничего подобного.