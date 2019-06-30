Рецензия на фильм «Обещание на рассвете» / La promesse de l’aube

На большие экраны выходит французский фильм «Обещание на рассвете» (La promesse de l’aube), в котором блестяще сыграла Шарлотта Генсбур. Эта драма, местами переходящая в жизненную комедию, рассказывает о знаменитом писателе. Фильм охватывает большой промежуток времени и показывает события, происходящие в Польше, Франции и Африке.

«Обещание на рассвете» / La promesse de l’aube Жанр драма

Режиссер Эрик Барбье

В ролях Пьер Нине (Роман Кацев/Ромен Гари), Павел Пушальский (Роман в детстве), Немо Шиффман (Роман в юности), Шарлотта Генсбур (Нина Кацев), Дидье Бурдон (Алекс Губернатис), Жан-Пьер Дарруссен (Заремба), Кэтрин Маккормак (Лесли Бланш), Финнегэн Олдфилд (капитан Ланжер) и др.

Компании Jerico, Pathé, Nexus Factory

Год выпуска 2017 (в Украине 2019)

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Драма «Обещание на рассвете» была выпущена в 2017 году. Тогда ее номинировали на французскую национальную кинопремию «Сезар» в четырех категориях. Прошло почти два года, и лента попала в украинский прокат, не потеряв своей актуальности. И это очень хорошо, потому что упустить фильм из виду было бы довольно обидно.

Фильм посвящен французскому писателю еврейского происхождения Ромену Гари. Он был весьма неординарным человеком, который также попробовал себя в роли военного, дипломата и кинорежиссера. В 1960-м году он написал автобиографический роман «Обещание на рассвете», в котором рассказал о влиянии родительской любви. Это произведение стало основной фильма, за экранизацию которого взялся современный режиссер Эрик Барбье.

Кинокартина «Обещание на рассвете» показывает изнуренного повседневностью Ромена Гари. Он вспоминает свое детство, юность и более осознанный период.

Всю жизнь Ромен был одержим желанием исполнить волю матери Нины, которая пророчила для него великое будущее. Она, будучи никому неизвестной актрисой, переложила на плечи сына свои амбиции. Нина проявляла находчивость и быстро приспосабливалась к ситуациям, пытаясь сделать из сына достойного члена общества. Когда Ромен подрос, мать с нетерпением ждала от него успехов на всех возможных поприщах. Но в его жизни появились женщины, муки творчества и война. Это мешало молниеносному исполнению материнских планов.

«Обещание на рассвете» на протяжении двух часов меняет темп и характер рассказа. Фильм очаровывает, огорчает, смешит и погружает в переживания. Все это происходит крайне гармонично, отображая взросление и желания главного героя.

Благодаря нетипичному для драмы характеру фильма, он становится непредсказуемым и интригует на каждом сюжетном повороте. Личность Ромена Гари в ленте интересна даже в том случае, если вам известны подробности его биографии.

Писателя в фильме одинаково хорошо играют три разных актера – Павел Пушальский (это Ромен в детстве), Немо Шиффман (Ромен в юности) и Пьер Нине (врослый Ромен). Последний появляется на экране чаще других, изображая героя в самые важные периоды жизни. Пьер Нине (известный по фильмам «Ив Сен-Лоран» и «Франц») выглядит на экране достойно даже тогда, когда персонаж писателя становится значительно старше самого актера.

Больше всего фильм поражает характером Нины, которую сыграла Шарлотта Генсбур («Антихрист», «Нимфоманка»). В ее исполнении мать Ромена Гари не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Она бывает трогательной и в то же время одержимой, невероятно умной и слепой в своих стремлениях. Чувства Нины не объясняет закадровый голос, но Генсбур крайне точно передает твердость своего персонажа. Как и находит в нем человеческую слабость. Это, наверное, одна из лучших актерских работ Шарлотты.

«Обещание на рассвете» – совершенно замечательное французское кино. Оно открывает пространство для размышлений о том, как проявление материнской любви может повлиять на жизнь взрослого человека. Фильм отложится в памяти, не оставив после себя неприятного трагичного отпечатка.