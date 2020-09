Рецензия на фильм The Devil All the Time / «Дьявол всегда здесь»

The Devil All the Time – невероятно тяжелый, выматывающий и ужасающе приземленный фильм, рассказывающий страшную историю, связывающую несколько семей, живущих в небольших депрессивных городках Среднего Запада США. Смотреть его стоит в первую очередь из-за впечатляющего актерского ансамбля, собранного режиссером Антонио Кампосом и продюсером Джейком Джилленхолом.

The Devil All the Time / «Дьявол всегда здесь» Жанр драма, психологический триллер

Режиссер Антонио Кампос

В ролях Том Холланд (Арвин Рассел), Билл Скарсгорд (Уиллард Рассел), Райли Кио (Сэнди Хендерсон), Джейсон Кларк (Карл Хендерсон), Себастиан Стэн (шериф Ли Бодекер), Хейли Беннетт (Шарлотта Рассел), Элайза Сканлен (Ленора Лаферти), Миа Васиковска (Хелен Хаттон), Роберт Паттинсон (преподобный Тигардин), Гарри Меллинг (Рой Лаферти) и др.

Студии Nine Stories Productions, Netflix

Год выпуска 2020

The Devil All the Time – экранизация одноименного романа Дональда Рэя Поллока, изданного в 2011 г. События романа происходят в 1945 – 1965 г. в Западной Вирджинии и Южном Огайо и так или иначе связаны с крохотным городком Кнокэмстифф (Огайо). Собственно, именно в этом месте родился, вырос и провел большую часть сознательной жизни сам Дональд Рэй Поллок. Он почти 30 лет проработал водителем и разнорабочим на местной бумажной фабрике, а в возрасте 45 лет бросил пить, закончил университет и начал писать мрачные, поражающие страшными деталями романы, рассказывающие о жителях его родного городка.

Американские критики называют произведения Поллока «Хиллбилли-готикой» и если вы смотрели криминальный сериал Ozark / «Озарк», то отлично знаете, кто такие хиллбилли и почему не стоит путать их с реднеками. Мне показалось, что «Дьявол всегда здесь» перекликается и с некоторыми произведениями Стивена Кинга, например, с тем же 1922. Есть в романе/фильме и что-то от «Порою нестерпимо хочется…» Кена Кизи и предыдущей работы самого Антонио Кампоса – The Sinner / «Грешница».

«Дьявол всегда здесь», события которого охватывает период от окончания Второй мировой войны и до начала Вьетнамской, рассказывает историю нескольких семей, представители которых оказываются связаны друг с другом чередой страшных событий. И хотя в этом фильме есть и многочисленные смерти, и безжалостные убийцы, и продажный шериф, это скорее не триллер или мистический хоррор, а бытовая драма, от обыденности которой волосы встают дыбом. В ее центре Зло, которое живет в людях, не привнесенное какими-то внешними факторами, а присущее им самим желание делать другим больно. Зло, которое во многих случаях оправдывает себя божественным промыслом.

The Devil All the Time — весьма неторопливый фильм. Его хронометраж превышает два часа, и хотя такая длительность может быть весьма утомительной, здесь она, в принципе, оправдана, ведь мы станем свидетелями ключевых событий жизни двух поколений семей Рассел, Лаферти и Хендерсон/Бодекер.

Как мы уже сказали в самом начале, основное достоинство The Devil All the Time – это актерский состав. И хотя большинство актеров, задействованных в этом фильме, знакомы вам лишь по супергеройским блокбастерам, оказывается, они очень впечатляюще смотрятся и в драматических ролях. И если в Роберте Паттинсоне, в последнее время снявшемся сразу в нескольких сильных ролях, мы и не сомневались, то те же Том «Человек-паук» Холланд и Себастиан «Зимний солдат» Стэн стали для нас приятным сюрпризом. Оба отыграли в «Дьявол всегда здесь» просто фантастически. Забавно, но Себастиана Стэна порекомендовал авторам картины Крис Эванс, вынужденный из-за плотного расписания отказаться от роли, которая в итоге досталась Стэну. Вот такое продолжение дружбы за пределами экрана.

Стоит отметить и исполнителей остальных мужских ролей. Билл Скарсгорд (еще один из бесконечного семейного клана Скарсгордов), Джейсон Кларк и Гарри Меллинг показали себя на высоте. И хотя исполнители-женщины в The Devil All the Time тоже заслуживают похвалы, их роли, в связи со спецификой произведения, оказались слишком небольшими, чтобы по достоинству оценить игру молодых актрис.

The Devil All the Time доступен на Netflix на языке оригинала с английскими и русскими субтитрами. И я очень рекомендую смотреть его именно на английском. Во-первых, из-за потрясающего акцента «жителей холмов», с которым говорят большинство героев фильма, а во-вторых, из-за голоса рассказчика, в роли которого выступил сам автор романа, в возрасте 65 лет открывший в себе еще один талант.

The Devil All the Time / «Дьявол всегда здесь» оставляет очень странное ощущение. Жалости к героям этой истории, брезгливости, отвращения, злости, а также, и это, наверное, самое печальное, чувство абсолютной незащищенности и безысходности. Боюсь, вы вряд ли порекомендуете такой фильм своим друзьям. Так что еще раз повторюсь, смотреть The Devil All the Time стоит только ради голливудских актеров нового поколения, которые доказали, что могут не только эффектно размахивать щитом и бросаться паутиной, но и демонстрировать действительно глубокие эмоции. Спасибо Антонио Кампосу и Джейку Джилленхолу за то, что помогли исполнителям раскрыться.