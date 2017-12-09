Среди белого дня, на городском пляже в присутствии множества свидетелей, молодая мать и добропорядочная жена Кора Таннетти жестоко убивает совершенно незнакомого человека. Самое интересное, что Кора и сама не понимает, что толкнуло ее на подобные действия. Так начинается мини-сериал The Sinner, пожалуй, один из самых интересных триллеров 2017 г.

The Sinner / «Грешница» Жанр триллер, детектив

Создатель Дерек Симондс

В ролях Джессика Бил (Кора Таннетти), Билл Пуллман (детектив Гарри Амброс), Кристофер Абботт (Мейсон Таннетти), Дон Норвуд (детектив Дэн Лерой), Эбби Миллер (Кейтлин Салливан), Джейкоб Питтс (Джей Ди) и др.

Канал USA Network, Netflix

Год выпуска 2017

Серий 8

IMDb

Казалось бы, десятки свидетелей, орудие убийства, признание самой обвиняемой – дело совершенно очевидное и его можно спокойно передавать в суд. Единственное, чего не хватает, сущей ерунды – мотива. Убийца не знает своей жертвы, они никогда не встречались, по сути, Кора напала на незнакомца из-за музыки, которую слушала его компания. И единственный, кому это дело кажется странным и совсем не очевидным – немолодой детектив Гарри Амброс, который сочувствует Коре и пытается найти причины, подтолкнувшие ее к убийству.

Кора Таннетти не помнит целых два месяца своей жизни за пять лет до показанных в фильме событий. Точнее, ей кажется, что она их помнит, но на поверку все это оказывается ложными воспоминаниями. Ее мучают странные кошмары и видения. Женщина пытается сложить из фрагментов прошлого хоть какую-то стройную картину, но у нее ничего не получается. Не помогает даже гипноз, точнее, он приводит к совершенно неожиданным открытиям. Вероятно, ответы на все вопросы спрятаны именно в этих двух пропавших месяцах. Или их нужно искать еще глубже? Например, в детстве и юности Коры, омрачённых тяжелой болезнью младшей сестры и фанатичной религиозностью матери, винящей старшую дочку во всех несчастьях семьи.

The Sinner хорош именно как триллер. Каждый новый кусочек паззла, каждая зацепка и несоответствие, которые находит в прошлом Коры Таннетти детектив Амброс, заставляют вас переосмысливать увиденное в первой серии и строить все новые и новые версии происшедшего. Вычурно сложные, совершенно безумные, конспирологические версии. Ни одна из которых в итоге не окажется правильной. Каждая новая улика не только не проясняет происходящее, но еще больше запутывает все. Каждый новый человек из прошлого Коры, возникающий в процессе расследования, заставляет по-иному взглянуть на слепое пятно в ее памяти.

По большому счету, The Sinner – сериал двух актеров, Джессики Бил, играющей Кору Таннетти (вы могли видеть ее в новом Total Recall), и Билла Пуллмана (Independence Day, Lost Highway), исполняющего роль детектива Гарри Амброса. Причем нельзя сказать, что раньше оба этих актера демонстрировали какой-то фантастический талант, но в The Sinner им удалось раскрыться на полную. Оба главных героя фильма не совсем нормальны. Психика Коры искорёжена чем-то страшным, что произошло в ее прошлом, у детектива Амброса, совсем не похожего на обычного голливудского копа, свои собственные, и надо сказать, очень крупные, тараканы в голове. Большая удача, что Джессике Бил и Биллу Пуллману удалось так живо передать разные аспекты характеров и нюансы взаимоотношения своих героев. Хотя без некоторых деталей интимной жизни детектива Амброса мы, наверное, могли бы и обойтись.

The Sinner – сериал в первую очередь о том, что каждый из нас не идеален. У каждого в прошлом ли, в настоящем ли есть мрачные тайны, и ты на самом деле совсем не знаешь человека, с которым живешь под одной крышей много лет. Эти тайны не делают нас грешниками, только людьми; грешниками нас делают другие – их мнение, их поведение, их отчуждение. Большое счастье найти того, кто будет воспринимать тебя таким, какой ты есть, не виня и не осуждая. Коре Таннети повезло, что нашелся хоть кто-то, кто поверил ей и решил сражаться за нее, несмотря на всю тяжесть улик, указывающую на ее виновность.

The Sinner, пожалуй, один из лучших триллеров последних лет. Он держит в напряжении до самой последней серии, заставляет искать ответы и сопереживать главным героям. А что еще нужно от хорошего триллера?