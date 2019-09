Рецензия на фильм The Goldfinch / «Щегол»

Один из наиболее ожидаемых любителями серьезной литературы фильмов 2019 г., The Goldfinch / «Щегол» по одноименному роману Донны Тартт, оказался катастрофическим финансовым провалом для Amazon Studios и Warner Bros. Картина с внушительной литературной первоосновой, замечательным актерским составом и производственным бюджетом в $45 млн. принесет студиям около $50 млн. убытков на двоих. Оказалось, что экранизация романа, получившего Пулитцеровскую премию за лучшую художественную книгу 2014 г., просто не нужна массовому зрителю. Несмотря на то что западные критики разгромили картину, я не могу сказать, что фильм так уж плох, проблема в том, что ему просто неуютно в кинотеатральном формате — The Goldfinch логичнее смотрелся бы в виде мини-сериала.

The Goldfinch / «Щегол» Жанр драма

Режиссер Джон Кроули

В ролях Энсел Эльгорт (Теодор «Тео» Деккер), Оакс Фегли (Тео в юности), Анейрин Барнард (Борис), Финн Вулфхард (Борис в юности), Эшли Каммингс (Пиппа), Эйми Лоуренс (Пиппа в юности), Джеффри Райт (Хоби), Николь Кидман (миссис Барбур), Люк Уилсон (Ларри Деккер), Сара Полсон (Ксандра), Райан Фауст (Энди Барбур) и др.

Студии Amazon Studios, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2019

Роман Донны Тартт «Щегол» рассказывает историю мальчика Тео Деккера, который в возрасте 13 лет вместе со своей мамой оказывается в центре теракта в нью-йоркском Метрополитен-музее и совершенно случайно становится обладателем бесценного шедевра – картины Карела Фабрициуса «Щегол». Это одно из 16 известных полотен гениального голландца, уцелевшее после его трагической гибели во время взрыва пороховых складов в Делфте 12 октября 1654 г., уничтожившего большую часть города. Потерявший мать Тео не может просто так отдать картину, с которой его многое связывает, властям, и поэтому тайно хранит ее, скитаясь по приемным семьям.

Роман Донны Тартт – монументальное, почти 800-страничное произведение, написанное великолепным образным языком (рекомендую украинский перевод), с массой интересных подробностей, касающихся мира искусства, и хорошо проработанными характерами. Warner Bros. Pictures приобрела права на экранизацию еще в 2014 г. и привлекла к работе над картиной ирландского режиссера Джона Кроули, известного в первую очередь своими театральными постановками и драмой Brooklyn (2015), собравшей богатый урожай наград, включающий BAFTA за лучший британский фильм. Но, пожалуй, даже более значимым оказался тот факт, что оператором картины согласился стать сам Роджер Дикинс, работавший над такими культовыми фильмами как Blade Runner 2049, Sicario, True Grit, No Country for Old Men и другими. На счету Роджера Дикинса 13 (!) номинаций на «Оскар» и всего одна выигранная статуэтка за Blade Runner 2049.

Не менее впечатляет и актерский состав картины. Взрослого Тео Деккера сыграл Энсел Эльгорт, звезда Baby Driver; Николь Кидман идеально подошла на роль миссис Барбур, матери друга Тео, приютившей мальчика сразу после взрыва; из Сары Полсон (American Horror Story, The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, 12 Years a Slave) получилась практически идеальная Ксандра, а Джеффри Райт (The Hunger Games, Westworld) хотя внешне и не похож на своего книжного прототипа, оказался просто великолепен в роли Хоби, наставника Тео, привившего ему любовь к антиквариату.

Впрочем, больше чем актеры с громкими именами, впечатляют в The Goldfinch юные исполнители, воплотившие в жизнь образы детей. Похвалы заслуживают практически все молодые актеры, но особо хочется выделить исполнителей ролей Тео и Бориса в детстве – Оакса Фегли и Финна Вулфхарда. И если Вулфхард уже хорошо известен широкой публике благодаря своим прорывным ролям в Stranger Things и It, то Оакс Фегли пока что запомнился нам лишь игрой в достаточно слабеньком Pete’s Dragon. Надеюсь, после The Goldfinch на этого актера обратят более пристальное внимание.

Оригинальный роман Донны Тартт – объемное, достаточно неторопливое и линейное повествование. Авторы фильма, который и без того идет практически два с половиной часа, не могли позволить себе подобную неспешность и перекомпоновали историю, сделав ее нелинейной, более динамичной и сократив многие фрагменты, особенно во второй части. Подобное решение имеет как позитивные, так и негативные стороны. С флешбэками и регулярным возвращением к точке бифуркации история Тео Деккера и «Щегла» становится больше похожа на детектив, и сценаристы активно используют это, старательно развешивая по стенам ружья, которые должны выстрелить в финале. С другой стороны, разбитие практически непрерывного текста Тартт на эпизоды несколько затрудняет восприятие, особенно для тех, кто незнаком с книгой, превращая цельную историю в набор отдельных сцен.

Кроме того, многие художественные приемы, такие как очень точные, образные описания окружения и людей, внутренние монологи и мысли Тео, в фильме, естественно, показать не удалось, что ожидаемо лишило историю глубины и многогранности. В итоге получается, что фильм не угодил ни тем зрителям, которые хорошо знакомы с первоосновой – им просто не хватило показанного в картине, ни тем, кто не читал роман – вместо цельной истории они получили набор эпизодов, лишь очень условно связанных друг с другом.

Да, эти эпизоды очень неплохо, спасибо Роджеру Дикинсу, сняты и содержат несколько интересных художественных решений, как, например, ускользающий образ мамы, проходящий через весь фильм, но они не позволяют собрать общую картину. Если бы Amazon Studios и Warner Bros. снимали The Goldfinch как мини-сериал на 6 серий с общим хронометражем в 4-4,5 часа, это пошло бы на пользу повествовательной части фильма.

Кроме того, хочется немного поругать и Энселя Эльгорта. Да, Тео Деккер — не очень многословный и эмоциональный молодой человек, но он все же не настолько уж стерильный и отрешенный от окружающего мира, как его показывает Эльгорт. На его фоне Анейрин Барнард, играющий взрослого Бориса – просто пришелец из другого мира, что в принципе верно, но… слишком уж чистым и ухоженным выглядит Борис, в его взгляде не хватает цинизма и опустошенности, которые должны были бы там появиться, учитывая, какую жизнь прожил Борис.

Тем не менее, повторюсь, я не считаю The Goldfinch совсем уж плохим фильмом, как об этом пишет западная пресса. Мне, например, даже понравилась такая визуализация образов из романа. Если The Goldfinch привлечёт внимание к оригинальному произведению и, что, наверное, даже важнее, к картине, показанной в фильме и в целом к художественным музеям, то это уже оправдает ее создание, если не в плане финансов, то хотя бы в плане общественной пользы. Не могу сказать, что призываю всех немедленно отправится в кинотеатры, но если вы любите интеллектуальное кино, то, когда The Goldfinch появится на стриминговых сервисах, посмотрите этот фильм хотя бы дома, в спокойной обстановке.