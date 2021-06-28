Рецензия на фильм «Телохранитель жены киллера» / Hitman’s Wife’s Bodyguard

Помните, как несколько лет назад Сэмюэл Л. Джексон не давал покоя Райану Рейнольдсу в комедийном боевике «Телохранитель киллера» (The Hitman’s Bodyguard)? Продолжение фильма уже появилось в кинотеатрах, приготовив зрителям еще более безумный сюжет. На этот раз к основному актерскому составу присоединилась Сальма Хайек, благодаря которой сиквел получил название «Телохранитель жены киллера» (Hitman’s Wife’s Bodyguard).

«Телохранитель жены киллера» / Hitman’s Wife’s Bodyguard Жанр криминальная комедия, боевик

Режиссер Патрик Хьюз

В ролях Райан Рейнольдс (Майкл Брайс), Сэмюэл Л. Джексон (Дариус Кинкейд), Сальма Хайек (Соня Кинкейд), Антонио Бандерас (Аристотель Пападополус), Морган Фриман (Майкл Брайс старший), Ричард Э. Грант (Сиферт), Фрэнк Грилло (Бобби О’Нилл), Том Хоппер (Магнуссон) и др.

Студии Millennium Media, Summit Entertainment, Above the Line Set Assistance & Security

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Без всякого снобизма стоит признать, что «Телохранитель киллера», который вышел в 2017 году, получился смешным фильмом. Он удачно балансировал между боевиком и комедийным взаимодействием актеров, которое было построено на бесконечных спорах главных героев – педантичного неудачника и жизнерадостного убийцы. Райан Рейнольдс играл телохранителя высшего класса, потерявшего свой элитный статус, а Сэмюэл Л. Джексон с легкостью изобразил насмешливого киллера, который не обращает внимания на суету, доверяя своим профессиональным навыкам.

Была там и второстепенная роль для Сальмы Хайек – актриса сыграла жену киллера с крайне взрывным нравом и острым языком. Она появилась в кадре всего пару раз, да и то в тюремных стенах, однако героиня получилась настолько запоминающейся, что продолжение комедийного боевика практически посвятили ей. Ну и, конечно, нервному срыву бывшего телохранителя. На этот раз герой точно будет на грани, ведь рядом с ним сразу два раздражителя, от которых нет никакого покоя.

Режиссером сиквела стал Патрик Хьюз, он же снимал предыдущую часть. Неизменным остался и главный сценарист Том О’Коннор, правда, для нового витка истории он не очень заморачивался сюжетными нюансами. В ленте есть несколько второстепенных линий, которые кажутся настолько невнятными, что добрую половину фильма им вообще не придаешь никакого значения. И это при том, что в фоновой завязке участвует Антонио Бандерас – новый антагонист из Греции, увлеченный организацией краха европейской сети передачи электроэнергии (то ли дело персонаж Гэри Олдмена из первого фильма, который сыграл белорусского диктатора, ожидавшего вердикта суда в Гааге).

Видимо, создатели были на сто процентов уверены, что внимание зрителей и так гарантировано, если в фильме останется прежний актерский состав, который с юмором отыграет проверенную схему: один герой постепенно теряет терпение, а второй добивает его своими выходками. Об элементах боевика тоже не забыли, их даже усилили, добавив внушительное количество драк и случайных смертей.

А начиналось все довольно спокойно – Майкл Брайс (герой Райана Рейнольдса), пытаясь восстановить внутреннее равновесие, отправляется на заслуженный отдых в Италию. Там он проводит несколько умиротворенных мгновений, пока перед ним не появляется Соня Кинкейд (Сальма Хайек) с настойчивой просьбой спасти ее мужа (Сэмюэл Л. Джексон), которого похитили бандиты. Майкл Брайс тут же отказывается, но Соня игнорирует его волю, набрасываясь на преступников и попутно изливая душу бывшему телохранителю.

Собственно, главный комедийный акцент сиквела – это эмоциональные качели героини Сальмы Хайек, которая выдает ряд неповторимых ругательств и без колебаний переходит к физическому насилию, а после мгновенно меняется, превращаясь в душевного собеседника (комичных взаимодействий Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона здесь тоже предостаточно, просто они порой теряются на фоне Сальмы). К этому создатели фильма добавляют еще больше шуток ниже пояса и порой уходят в полный абсурд, пытаясь завернуть историю в неожиданные дебри. Все ради веселья, которое не прекращается, пока троица пытается выпутаться из больших проблем, созданных Интерполом.

Если сравнивать две части, то первый фильм вдруг начинает казаться чуть ли не серьезным боевиком со взвешенным сюжетом и приземленными героями. А вот вторая часть несется на волнах безумия и актерской харизмы. И в конечном итоге таки добивается своего – зрительского смеха в зале. Да, комедийный боевик «Телохранитель жены киллера» можно назвать очень глупым фильмом. Но он использует лучшие комедийные стороны Райана Рейнольдса, Сэмюэла Л. Джексона и Сальмы Хайек, а это делает его простым и ожидаемым развлечением для выходного дня.