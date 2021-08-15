Рецензия на мультфильм «Щенячий патруль в кино» / PAW Patrol: The Movie

«Щенячий патруль в кино» (PAW Patrol: The Movie) – полнометражный мультфильм, на который нужно идти в кинотеатр с маленькими детьми. Взрослым будет немного скучно, зато юные зрители увидят персонажей любимого мультсериала на больших экранах.

«Щенячий патруль в кино» / PAW Patrol: The Movie Жанр мультфильм

Режиссер Кэл Бранкер

В ролях Уилл Брисбин (Райдер), Иэн Армитедж (Гончик), Кингсли Маршалл (Маршал), Лилли Бартлам (Скай), Каллум Шоникер (Рокки), Шейл Саймонс (Зума), Киган Хедли (Крепыш), Джимми Киммел (Марти Макрайкер), Дэкс Шепард (Рубен) и др.

Студии Spin Master Entertainment, Nickelodeon Movies, Paramount Animation

Год выпуска 2021

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Об отряде говорящих щенков, участвующих в спасательных операциях, лучше всего знают родители, воспитывающие младшеклассников и детей дошкольного возраста. Многие из них наверняка не раз слышали о четвероногих полицейских, пожарных и пилотах – это персонажи канадского мультсериала PAW Patrol, который появился на телеканале Nickelodeon в 2013 году.

Почти сразу после выхода мультсериал стал самой рейтинговой дошкольной телевизионной программой в США. У него также появились зрители по всему миру, которым нравилось наблюдать за тем, как щенки разных пород спешили на помощь, выполняя миссии на суше и под водой. Приключения отряда растянулись на 8 сезонов (это более 180 серий), 3 специальных эпизода и 1 полнометражный мультфильм, который появится в кинотеатрах в середине августа.

Это, конечно, не Walt Disney и не Pixar – здесь очень простой сюжет, в котором нет шуток и отсылок, понятных преимущественно взрослой аудитории. И это по-своему хорошо, потому что по ходу развития сюжета детям не придется ничего объяснять, они проведут время в компании любимых персонажей и проследят за тем, чтобы спасатели навели порядок в большом городе. (Кстати, если дети не знакомы с мультсериалом, ничего страшного, здесь каждый герой получает представление, а события развиваются без привязки к вышедшим сериям.)

Все начинается с того, что мэр Хамдингер – любитель салютов и знаменитый кошатник – затевает в мегаполисе праздничные мероприятия, которые должны прославить его величие. Хамдингер настолько увлекается собственными планами, что напрочь забывает о должностных обязанностях. Он завладевает прибором, который истребляет облака, а также затевает безумную реконструкцию города, создавая аварийные ситуации. Помочь здесь смогут только опытные спасатели, которые уже сталкивались с выходками Хамдингера. Это отряд подготовленных щенков, которым руководит мальчик по имени Райдер.

Оказывается, что сумасбродные проделки Хамдингера – это не единственная проблема для спасателей. Овчарка Гончик, один из лидеров щенячьего отряда, боится возвращения в город, вспоминая о том, как его оставили одного на улице. Гончику придется столкнуться с травмами из прошлого, так что помощь понадобится не только жителям мегаполиса, но и тем, кто всегда готов подать верную лапу.

Создатели мультфильма добавляют к знакомым героям нового персонажа – любознательную таксу Либерти, которая помогает щенячьему патрулю сориентироваться в городе, где любой может легко потеряться. Она же со временем станет частью команды, получив от Райдера свой личный транспорт.

Конечно, сюжет мультфильма покажется взрослым зрителям слишком простым, но ради детей придется потерпеть, особенно вступительную часть и музыкальную заставку. Привыкнуть нужно и к тому, что собаки смеются буквально после каждой шутливой реплики, подсказывая зрителям, что это было просто дурачество.

Дальше, когда патруль переберется в город, действия станут более увлекательными и насыщенными, у щенков появятся срочные вызовы, которые приводят детей в восторг. Взрослых же наверняка повеселит поведение мэра – он будет давать интервью в прямом эфире, выступать с трибуны и режиссировать свои шоу, прогоняя длинноволосого помощника из закулисья. А что уж говорить про чудовищные изменения в архитектуре города, которые кажутся градоначальнику удачной идеей.

Стоит также отметить, что компьютерная анимация в мультфильме выглядит по-своему симпатично (и намного лучше, чем в мультсериале), поэтому впечатления после «Щенячьего патруля в кино» остаются приятные. Да и дополнительный посыл о том, как воспитанным людям нужно вести себя в городе, считывается без проблем.