Рецензия на политическую судебную драму The Trial of the Chicago 7 / «Суд над чикагской семёркой»

Критики называют политическую судебную драму The Trial of the Chicago 7 / «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина одним из главных претендентов на «Оскары» этого сезона. И дело даже не в том, что это актуальный для США фильм, перекликающийся с событиями 2020 г., это просто очень хорошее кино, хорошо написанное, хорошо снятое, хорошо сыгранное. И, кстати, актуально оно не только для США, но даже в большей степени для Украины.

The Trial of the Chicago 7 / «Суд над чикагской семёркой» Жанр политическая / судебная драма

Режиссер Аарон Соркин

В ролях Эдди Редмэйн (Том Хайден), Алекс Шарп (Ренье Дэйвис), Саша Барон Коэн (Эбби Хоффман), Джереми Стронг (Джерри Рубин), Джон Кэрролл Линч (Дэвид Диллинджер), Яхья Абдул-Матин II (Бобби Сил), Марк Райлэнс (Уильям Канстлер), Бен Шенкман (Леонард Вейнгласс), Джозеф Гордон-Левитт (Ричард Шульц), Фрэнк Ланджелла (судья Джулиус Хоффман), Майкл Китон (Рамзи Кларк) и др.

Студии Paramount Pictures, Netflix

Год выпуска 2020

Сайты IMDb

Аарон Соркин не нуждается в представлении, но если кто-то вдруг забыл, напомним, что это человек, написавший сценарии к таким фильмам как A Few Good Men / «Несколько хороших парней», Charlie Wilson’s War / «Война Чарли Уилсона», The Social Network / «Социальная сеть», Moneyball / «Человек, который изменил всё», Steve Jobs / «Стив Джобс»; а также ответственный за сериалы The West Wing / «Западное крыло» и The Newsroom / «Новости». Не прошел незамеченным и режиссерский дебют Соркина, фильм Molly’s Game / «Игра Молли», основанный на воспоминаниях спортсменки и организатора незаконных покерных игр Молли Блум.

Идея картины о протестах во время съезда Демократической партии США в Чикаго в августе 1968 г., важном в рамках борьбы за гражданские права в США событии, засела в голове Соркина еще в 2006 г., после разговора со Стивеном Спилбергом, заинтересованным в съемках подобного фильма. Уже летом 2007 г. у Соркина был готов сценарий, который он предложил Спилбергу. Знаменитый режиссер согласился снять и спродюсировать картину. Уже тогда на роль Эбби Хоффмана был утвержден Саша Барон Коэн, лидера «Черных пантер» Бобби Сила должен был сыграть Уилл Смит, а роль Тома Хайдена, одного из лидеров Национального Мобилизационного Комитета за прекращение войны во Вьетнаме (Моб), должна была достаться Хиту Леджеру. К сожалению, забастовка Гильдии сценаристов США в ноябре 2007 г. приостановила работу над фильмом. В начале 2008 г. умер Хит Леджер.

Аарон Соркин не оставлял идею запустить фильм по уже готовому сценарию в работу. Он продолжал общаться со Стивеном Спилбергом, обращался к Бену Стиллеру (Zoolander, Tropic Thunder) и Полу Гринграссу (The Bourne Supremacy, United 93, Captain Phillips), но фильм прочно завис в лимбе. Только в 2018 г., после успеха Molly’s Game, собравшей отличные отзывы критиков и неплохой урожай наград, Соркин решился воскресить фильм и взялся за режиссуру сам. Как оказалось, не зря.

Впрочем, проблемы фильма о процессе над гражданскими активистами на этом не закончились. Съемки картины с бюджетом в $35 млн. ($11 млн. ушло на гонорары задействованным звездам) закончились осенью 2019 г., премьера была запланирована на сентябрь 2020 г… а потом началась пандемия. На фоне закрытия кинотеатров финансировавшей картину Paramount Pictures помог Netflix, заинтересовавшийся покупкой картины, которая потенциально может принести сервису сразу несколько «Оскаров». В итоге летом 2020 г. Netflix и Paramount Pictures сошлись на цифре в $56 млн., и вот наконец картина появилась на стриминговом сервисе. Как и положено, поближе к сезону номинаций.

The Trial of the Chicago 7 рассказывает об антивоенных протестах во время съезда Демократической партии США в Чикаго в августе 1968 г., жестоко подавленных полицией и армией, и о судебном процессе над левыми активистами, участвовавшими в тех событиях. И хотя формально большую часть времени на скамье подсудимых сидело восемь человек, в историю этот процесс вошел как суд над «Чикагской семеркой», т.к. судопроизводство по восьмому обвиняемому, лидеру «Черных пантер» Бобби Силу, было в итоге вынесено в отдельное дело.

Процесс длился 11 месяцев с марта 1969 г. по февраль 1970 г. и сопровождался многочисленными нарушениями. Вы удивитесь, но в конце 60-х гг. правосудие в США порой не отличалось от правосудия в современной Украине. К одному из подсудимых применялись даже физические меры усмирения, а всего за время процесса обвиняемые и их адвокаты получили 150 предупреждений за неуважение к суду. Естественно, столь громкий процесс привлек внимание прессы и общественности. Многие считали суд политически ангажированным, своеобразной местью пришедших к власти республиканцев в адрес демократов, занимавших офисы предыдущие 8 лет.

Кроме того, дело Чикагской семерки оказало существенное влияние на американскую и британскую музыку, например, композиция Грэма Нэша Chicago / We Can Change the World посвящена именно этим событиям, как и 25 других песен известных рок и фолк-исполнителей. Естественно, о протестах и процессе написано множество книг и сняты десятки фильмов. Только после 2000 г. их вышло не менее пяти.

Критики со стороны правых обвиняют фильм Соркина в конъюнктуризме, ведь выходит он на фоне новых протестов в США. Но The Trial of the Chicago 7 не связан с движением BLM напрямую, работы над картиной начались значительно раньше, просто тема полицейского беспредела и давления со стороны властей остается столь же актуальной сегодня, как и 50 лет назад. И дело не только в США и BLM. Украинцы найдут в событиях, показанных в фильме, множество аналогий с событиями зимы 2013–2014 гг. в Украине. Белорусы же заметят сходство в действиях полиции в США в конце 60-х гг. и в Беларуси в 2020 г.

Полицейская жестокость и судебный беспредел одинаковы во все времена. То, как в фильме полиция разгоняет демонстрацию в парке в Чикаго, ничем не отличается от избиения студентов на Майдане Незалежности 30 ноября 2013 г. Те же приемы, та же жестокость, то же пренебрежение чужими жизнями. В фильме эпизоды с актерами смешаны с реальной хроникой тех событий. Суд над Чикагской семеркой ничем не отличается от процессов над активистами Майдана при Януковиче или тем, что творится в украинских судах прямо сегодня. Некомпетентность, попрание законов, политическая ангажированность. Так что The Trial of the Chicago 7 совсем не об Америке 60-х гг., он в целом о противостоянии власти и гражданского общества.

Аарон Соркин — несомненно, хороший сценарист, и в The Trial of the Chicago 7 просто шикарные диалоги. И если вам покажется, что порой они несколько напыщенные и нереалистичные, можете обратиться к стенограмме судебного заседания, Соркин точно следует ее тексту, он просто мастерски подбирает фрагменты и эпизоды. The Trial of the Chicago 7 — фильм в первую очередь о судебном процессе, а еще во времена A Few Good Men Соркин доказал, что умеет писать подобные фильмы. Здесь много интересных мелочей в «работе» судьи, адвокатов, реакции прокуроров США, как действующих на момент событий фильма, так и бывших. Одна из самых сильных сцен картины – выступление в суде бывшего генерального прокурора США Рамзи Кларка, блестяще сыгранного Майклом Китоном. Роль Китона в фильме – не больше десяти реплик, но он здесь действительно великолепен.

Вообще, актерский ансамбль картины – лучшая находка Соркина и специалистов по кастингу, от числа звезд буквально рябит в глазах. И я даже не знаю, кого выделить в первую очередь. Эдди Редмэйна (Том Хайден), великолепного в любых ролях? Необычайно серьезного Сашу Барона Коэна (роль Эбби Хоффмана так и осталась за ним)? Непохожего на самого себя Джереми Стронга (Джерри Рубин)? Джона Кэрролла Линча (Дэвид Диллинджер)? Яхья Абдул-Матина (Бобби Сил)? Фантастического Марка Райлэнса (Уильям Канстлер), который имеет шанс добавить к своему «Оскару» еще один? Джозефа Гордон-Левитта (Ричард Шульц)? Великолепного театрального актера Фрэнка Ланджеллу (судья Джулиус Хоффман)? Или все же того же самого Майкла Китона (Рамзи Кларк)? Каждый хорош по отдельности, а уж все вместе они переходят на какой-то невероятный уровень взаимодействия. Великолепный ансамбль, надеемся, критики Академии это тоже отметят.

The Trial of the Chicago 7 от Соркина получился очень насыщенным, многогранным, глубоким. Здесь и противостояние Америки 50-х с Америкой 60-х, и вечная неприязнь демократов и республиканцев, и антивоенный посыл, выходящий на невероятное крещендо в сцене последней речи Тома Хайдена. Повторюсь, The Trial of the Chicago 7 — не просто актуальный фильм, это еще и очень хороший фильм. Хорошо написанный, хорошо снятый и хорошо сыгранный. Один из лучших фильмов 2020 г.

P.S. Новым проектом Аарона Соркина может стать сиквел The Social Network / «Социальная сеть». За прошедшие с выхода оригинального фильма 10 лет социальные сети изменились, и из инструмента, связывающего людей, превратились в инструмент, разделяющий и управляющий людьми. Соркин хочет исследовать этот феномен. Впрочем, эта картина состоится только в том случае, если Дэвид Финчер согласится вернуться в режиссерское кресло.