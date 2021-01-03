Рецензия на романтический костюмированный сериал Bridgerton / «Бриджертоны»

Включение псевдоисторического сериала Bridgerton / «Бриджертоны» в статью «Самые интересные новые сериалы декабря 2020» привело к появлению массы негативных, а порой и откровенно расистских комментариев. Что ж, можно только представить, какая буря разразится в комментариях к этой рецензии, тем более что Bridgerton оказалась вполне милой, достойной просмотра романтической комедией/драмой, в которой уже на второй серии перестаешь обращать внимание на цвет кожи героев.

Bridgerton / «Бриджертоны» Жанр романтическая костюмированная драма

Создатель Крис Ван Дузен

В ролях Фиби Дайневор (Дафна Бриджертон), Редже-Жан Пейдж (Саймон Бассет, герцог Гастингс), Аджоа Андо (леди Дэнбери), Джонатан Бейли (Энтони, виконт Бриджертон), Рут Геммелл (Вайолет, вдовствующая виконтесса Бриджертон), Руби Баркер (Марина Томпсон), Сабрина Бартлетт (Сиена Россо), Гарриет Кейнс (Филиппа Фезерингтон), Клаудия Джесси (Элоиза Бриджертон), Голда Рошевель (королева Шарлотта) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 8

Сайты IMDb

Сериал Bridgerton основан на серии одноименных псевдоисторических женских романов Джулии Куинн, так что не стоит искать в нем историческую достоверность. Впрочем, социальный фон, традиции и правила поведения в высшем английском обществе времен Регентства описаны в нем достаточно точно, спасибо первоисточникам в виде романов Джейн Остин, на которые автор, несомненно, опиралась. События самого сериала, в отличие от книг, происходят в альтернативной реальности, и появление большого числа аристократов с африканскими корнями даже объясняется определенной точкой расхождения в прошлом. Кстати, это вовсе не выдуманная история — обсуждение африканских корней королевы Шарлотты, супруги Георга III и бабушки королевы Виктории, уже некоторое время идет в околоисторических кругах. Дело в том, что один из предков Шарлотты, испанская аристократка Маргарита де Кастро и Соуза, имела смешанное происхождение, корни которого тянутся еще в XIII век, к королю Португалии Афонсу III и его любовнице, Мадрагане Бен Алоандро. Мадрагана была мусульманкой и имела темную кожу, характерную для некоторых племен, которые европейцы собирательно называли маврами. Напомним, что предок А.С. Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал, родившийся то ли в Камеруне, то ли в Эфиопии, тоже считался мавром.

Впрочем, данное формальное объяснение, по моему мнению, даже лишнее. Без него Bridgerton, в котором и без того присутствует некоторая театральность, смотрится вполне органично, а участие чернокожих актеров выглядит как еще один сценический прием, подобный тому, что использован в мюзикле Hamilton, где всех отцов-основателей США играют черные актеры, а со сцены звучит рэп. Кстати, если вы любите мюзиклы и по каким-то причинам пропустили Hamilton, настоятельно рекомендуем посмотреть его, тем более что киноверсия спектакля вышла летом 2020 г. на Disney+.

Но вернемся к Bridgerton. На дворе 1813 г., и основная задача всех матерей – вывести в свет своих старших дочерей и в течение сезона найти им выгодную партию. Замужество – это предел мечтаний для большинства девушек того времени, только так можно было гарантировать себе, а зачастую и своим родственникам, обеспеченное будущее. По большому счету, девочек аристократических семей с рождения готовили к замужеству, и все, о чем они могли мечтать – это выйти замуж по любви, что случалось на самом деле очень нечасто.

Вайолет, вдовствующая виконтесса Бриджертон, мать четырех сыновей и четырех дочерей, готовится вывести в свет свою старшую дочь, Дафну. Дафна, как и все девушки того времени, отчаянно хочет замуж, но серия событий приводит к тому, что она вынуждена заключить сделку с завидным холостяком Саймоном Бассетом, герцогом Гастингсом, который должен помочь ей привлечь богатых женихов, но сам при этом хочет избежать внимания других девушек на выданье. Дело в том, что молодой герцог поклялся на смертном одре своего отца, которого он искренне ненавидел, никогда не жениться и не иметь наследников, тем самым погубив род Гастингсов. Учитывая, что перед нами сериал по женскому роману, вы примерно представляете себе, к чему приведет этот союз.

В целом, Bridgerton – это традиционная романтическая история про двух людей, которые вначале отталкивают друг друга, но в итоге понимают, что не могут жить порознь. Впрочем, наложенные поверх простенькой истории условности и правила жизни начала XIX столетия делают ее весьма интересной для просмотра. Да, большинство из показанных в сериале сцен – это своеобразная компиляция на тему произведений Джейн Остин, но авторы добавили в сериал и современные нарративы.

Так, в Bridgerton есть некоторые, с поправкой на исторический период, элементы Sex Education. Собственно, совершенная неподготовленность Дафны Бриджертон к половым аспектам семейной жизни приводит к непониманию и ее размолвке с любимым. Виновата в этом ее мать, которая буквально никак не обмолвилась молодой девушке о том, что ждет ее в браке. Это типичная позиция того времени, когда мужчины, в том числе в обязательном порядке посещавшие перед вступлением в брак бордели, были намного более сведущи в вопросе секса. В итоге в сериале все закончится, конечно же, хорошо, но, если вспомнить, что во многих религиозных странах, и речь здесь не только об исламских государствах, сексуальное образование девочек осталось на уровне начала XIX века, тема все еще остается актуальной. Да, собственно эротические сцены в сериале получились очень даже неплохо.

Вторая тема — это, несмотря на обилие в сериале актеров азиатского и африканского происхождения, совсем не борьба за равноправие, а акцент на том, что отличия по цвету кожи намного менее существенны, чем отличия в социальном положении, воспитании, образовании и т.д. Если вы с детства будете воспитывать ребенка в определенном социуме, он и приобретет привычки, манеру, точку зрения на мир именно этого социума. Различия между аристократами и торговцами или между жителями города и деревни на самом деле намного сильней, чем между людьми с разным цветом кожи, получившими одинаковое образование. При определенном воспитании цвет кожи вообще не имеет значения, его просто не замечаешь, как не замечали его в Древней Греции и Риме.

Третья условно современная тема – феминизм. Некоторые женщины в Bridgerton не хотят терпеть диктат мужчин, а готовы самостоятельно принимать решения о своей жизни. Напомним, в то время у женщин не было практически никаких прав, все решения за них принимал старший мужчина в семье, который мог быть даже не их прямым родственником. Да, эта тема, так или иначе проскальзывающая в образах многих женщин в сериале, является анахронизмом, хотя некоторые женщины, в том числе и та же Джейн Остин, начали говорить о ней еще в начале XIX века.

Если говорить об анахронизмах, то их в сериале вообще предостаточно, взять хотя бы те же костюмы и танцы. Еще раз напомню вам, что речь здесь не об историческом произведении, а о романтической истории в условных, да еще и альтернативных, исторических декорациях.

Кстати, о декорациях. Работа художников по костюмам и декораторов в Bridgerton заслуживает самых высоких похвал. Костюмы, несмотря на некоторую вычурность и вкрапление современных мотивов, получились очень яркими, а декорации – грандиозными. И пусть Лондон здесь снимался преимущественно в Бате, выглядит все это действительно здорово, хотя немного театрально. Впрочем, это относится ко многим фильмам и сериалам об эпохе Регентства. По цветовой насыщенности картинки, ярким платьям и оформлению Bridgerton приближается к той же Emma. / «Эмма» — как по мне, это даже очень неплохо.

Bridgerton – это в первую очередь романтическая история, и смотреть ее стоит вместе с человеком, к которому вы испытываете романтические чувства. Это красивая, добрая и в чем-то поучительная сказка как раз для рождественских каникул.

P.S. Джулия Куинн написала девять книг о Бриджертонах, каждая из которых посвящена разным членам этой аристократической фамилии. Если создатели сериала будут придерживаться хронологии написания, то следующая часть Bridgerton расскажет о старшем брате героини первого сезона – Энтони, виконте Бриджертоне. А в том, что второй сезон последует, сомневаться не приходится, Netlix подписал многолетний контракт с Шондой Раймс (Grey’s Anatomy, Private Practice, Scandal) и ее производственной компанией ShondaLand.